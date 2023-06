Zomer in het museum: de beste Europese expo’s om te bezoeken op vakantie

Reis je deze zomer naar Italië of doe je een staycation in eigen land? Wij selecteerden de boeiendste lifestyle en moderne kunst-expo’s in Europa.

BELGIË

Antwerpen

Man Ray en Mode – Modemuseum Antwerpen

In “Man Ray en Mode” belicht MoMu de iconische fotografie van Man Ray vanuit modeperspectief. Met technisch vernuft en humor innoveerde Man Ray de manier waarop kleding wordt afgebeeld.

Tot 13/8

momu.be

Knokke

Jeppe Hein – When You Close Your Eyes, What Do You See? – Maruani Mercier Gallery

De Deense kunstenaar Jeppe Hein houdt zijn eerste solotentoonstelling bij de MARUANI MERCIER Gallery in Knokke, met als toepasselijk thema: de zee. De kunstenaar maakte ook een openbare installatie, die te zien is op de zeedijk.

Van 3/8 tot 27/8

maruanimercier.com

Hasselt

We Need to Talk about Fashion – Modemuseum Hasselt

In de expo We Need to Talk about Fashion bevraagt Modemuseum Hasselt bezoekers, experten en zichzelf over de rol van mode en kleding. De expo legt vier gespreksonderwerpen op tafel: verzet, eerlijkheid, nostalgie en plezier.

Tot 28/02/24

modemuseumhasselt.be

Gaasbeek

Ne Mobliez Mie – Kasteel van Gaasbeek

Theatergezelschap FC Bergman heeft een audiovisuele expo gemaakt voor het kasteel, geïnspireerd door de foto’s van markiezin Arconati Visconti in een middeleeuws pagepakje.

Tot 5/11

kasteelvangaasbeek.be

Grand-Hornu

Futuro Gentile – CID

Een expo voor architectuurfans die een oppepper kunnen gebruiken: het CID nodigde de Italiaanse architect Michele De Lucchi uit met zijn 30-koppig team van studio Cirkle. Met zijn werk toont De Lucchi dat we moeten geloven in ons eigen kunnen.

Tot 27/08

cid-grand-hornu.be

DENEMARKEN

Humlebæk (35 km van Kopenhagen)

Nan Goldin Memory Lost – Louisiana

Memory Lost van de Amerikaanse fotograaf en activist Nan Goldin is een nieuwe aanwinst in de collectie van het Louisianamuseum. Het is een intieme en poëtische slideshow over misbruik, vriendschap, liefde, verlies en tekortkoming die de werken van Taryn Simon en Cindy Sherman aanvult.

Tot 22/10

lousiana.dk

DUITSLAND

Berlijn

Alice Springs Retrospective – Helmut Newton Museum

Deze expo is gewijd aan June Newton, ook bekend als Alice Springs – de vrouw van Helmut Newton. Ze overleed vorig jaar op de leeftijd van 99 jaar. De tentoonstelling benadrukt dat Alice Springs niet enkel beroemdheden en tijdgenoten documenteerde, ze legde ook hun charisma en aura vast.

Tot 19/11

helmut-newton-foundation.org

Düsseldorf

Etel Adnan ‘Poetry of Colors’ – Kunstsammlung NRW K20

Etel Adnan werd geboren in Beiroet en is een belangrijke vertegenwoordiger van het modernisme. Haar artistieke en literaire werk wordt gekenmerkt door een brede en levendige uitwisseling tussen de Arabische en Westerse wereld. Het werk van de dichteres, journaliste, schilderes en filosofe, die haar leven doorbracht tussen Libanon, Frankrijk en Californië, combineert zeer verschillende kunstvormen, media, talen en culturen.

Tot 16/7

kunstsammlung.de

Bonn

1920’er! – Bundeskunsthalle

Ontdek de opwindende wereld van de jaren 1920 in deze tentoonstelling. Verken de tumultueuze periode van artistieke experimenten en vooruitgang, waarin de radicale ideeën van het Westerse modernisme tot leven kwamen.

Tot 30/7

bundeskunsthalle.de

ENGELAND

Londen

DIVA – V&A

DIVA viert de kracht en creativiteit van iconische artiesten en onderzoekt en herdefinieert de rol van de ‘diva’ en hoe deze in de loop der tijd is ondermijnd of omarmd door opera, toneel, populaire muziek en film.

Tot 07/04/2024

vam.ac.uk

Style & Society: dressing the Georgians – Buckingham Palace

Wat droegen de mensen in 18de eeuws Engeland? Van praktische outfits van de wasdames tot het chique volk aan het hof. Het was een tijd die heel wat culturele trends inluidde die we vandaag de dag kennen, waaronder de eerste stylisten en influencers, de geboorte van een gespecialiseerde modepers en de ontwikkeling van winkelen als vrijetijdsbesteding.

Tot 8/10

rct.uk

Ai Weiwei – Design Museum

Deze tentoonstelling van Ai Weiwei verkent het samenspel tussen kunst en activisme. De kunstenaar brengt elementen uit verschillende disciplines samen: kunst, architectuur, film en design. Door heden en verleden, ambacht en machines, constructie en deconstructie met elkaar te verbinden, belicht hij de veranderende waarden in de samenleving.

Tot 30/7

designmuseum.org

The Offbeat Sari

Een grote tentoonstelling over de hedendaagse sari. Deze tentoonstelling, samengesteld door Priya Khanchandani, ontrafelt haar talrijke vormen en toont dat de sari een metafoor is voor de gelaagde en complexe definities van het India van vandaag. Ze brengt tientallen van de mooiste sari’s van onze tijd samen.

Tot 17/9

designmuseum.org

Andy Warhol: The Textiles – Fashion and Textile Museum

Een tentoonstelling over de prachtige en fascinerende textielontwerpen van de invloedrijke popartiest en icoon Andy Warhol.

Tot 10/9

fashiontextilemuseum.org

Manchester

Yayoi Kusama: You, Me and the Balloons – Factory International

Deze expo toont drie decennia aan opblaasbare kunstwerken van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama. Verken haar psychedelische creaties, waaronder reusachtige poppen en polka-dot bollen.

Tot 28 augustus

factoryinternational.org

FRANKRIJK

Parijs

Basquiat x Warhol – Louis Vuitton Foundation

Deze expo bevat meer dan driehonderd werken en documenten, inclusief tachtig gezamenlijk ondertekende doeken, die tussen 1984 en 1985 zijn gemaakt door Jean-Michel Basquiat en Andy Warhol. De tentoonstelling bevat ook individuele werken van beide kunstenaars en werken van andere belangrijke kunstenaars uit de New Yorkse kunstscene van de jaren 1980.

Tot 28 augustus

fondationlouisvuitton.fr

Picasso Celebration: Picasso in a new light – Musée National Picasso

Een van de vele Picasso-expo’s dit jaar: de kunstenaar overleed exact 50 jaar geleden. De Britse ontwerper Paul Smith nodigt als curator van deze expo het publiek uit om de werken van Picasso door een hedendaagse bril te bekijken en onderstreept de voortdurende relevantie van zijn werk in de wereld van vandaag.

Tot 27/08

museepicassoparis.fr

1997 Fashion Big Bang – Palais Galliéra

Back to the nineties met deze mode-expo, die de belangrijkste gebeurtenissen uit het ‘explosieve’ jaar 1997 in de modegeschiedenis uitlicht. Van de opening van de conceptstore Colette tot de tragische dood van Gianni Versace.

Tot 16/7

palaisgalliera.paris.fr

Le Jardin du Parfumeur – Versailles

Technisch gezien geen expo, maar deze geurende ervaring in de paleistuin van Versailles willen we jullie niet ontzeggen. Eind mei openden de ‘deuren’ van deze nieuwe parfumtuin:

honderden verschillende parfumplanten, gekweekt in de geest van de 17e-eeuwse Trianontuinen brengen de geurgeschiedenis aan het hof van Versailles tot leven.

chateauversailles.fr

Calais

Yves Saint Laurent ‘Transparances – La cité de la dentelle et de la mode

Het Kant- en Modemuseum in Calais duikt in het werk van Yves Saint Laurent. Het thema transparantie staat centraal: in deze expo ontdek je hoe de ontwerper de regels voor het tonen van het vrouwelijk lichaam omver wist te werpen. Hij gaf een nieuwe kijk op de taal van de verleiding ten tijde van de seksuele revolutie.

Tot 12/11

cite-dentelle.fr

Marseille

Fashion Folklore – Mucem

Deze tentoonstelling vertrekt vanuit de dialoog tussen traditionele kostuums en haute couture, vanaf de opkomst van haute couture in de tweede helft van de 19e eeuw tot hedendaagse ontwerpen.

Tot 6/11

mucem.org

ITALIË

Rome

Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita – Museo di Roma in Trastevere

De foto’s van de niet-professionele fotografe Peggy Kleiber brengen 40 jaar wereldgeschiedenis tot leven en nodigen uit tot aandacht voor emoties en subtiele gebaren tussen mensen.

Tot 15/10

museodiromaintrastevere.it

Milaan

Zanele Muholi – Mudec

De Zuid-Afrikaanse queer fotograaf Zanele Muholi stelt meer dan 60 zwart-wit zelfportretten tentoon bij Mudec. Hun kunst onderzoekt racisme, feminisme en seksuele politiek.

Tot 30/7

mudec.it

Venetië

Architectuurbiënnale

De 18e Internationale Architectuur Biënnale van Venetië heeft als thema “Het laboratorium van de toekomst” en legt de nadruk op klimaat, koolstofneutraliteit en dekolonisatie. De Ghanees-Schotse curator Lesley Lokko is de eerste curator met Afrikaanse roots. Ze roept op tot het minimaliseren van het gebruik van materialen en het hergebruiken van materiaal van voorgaande jaren. Het Belgisch paviljoen, samengesteld door Bento Architecture en filosofe Vinciane Despret, onderzoekt de relatie tussen architect en materialen. Verwacht je aan experimenten met organische, levende materialen zoals mycelium.

Tot 26/11

labiennale.org

LUXEMBURG

‘Michel Majerus: SINNMASCHINE’ – Mudam

Ontdek de schilderijen en installaties van visionair kunstenaar Michel Majerus (1967-2002) in Mudam. Zijn werken combineren beelden en tekst uit verschillende bronnen, waaronder kunstgeschiedenis, videospelletjes en reclame. Mis de iconische installatie SINNMASCHINE niet, geïnspireerd door Kraftwerk’s album ‘The Man-Machine’.

Tot 1/10

mudam.com

NEDERLAND

Amsterdam

Next Level: Sara Cwynar – FOAM

Ontdek het indringende werk van kunstenaar Sara Cwynar in haar tentoonstelling bij fotografiemuseum FOAM in Amsterdam. Met fotografie, video, collages en installaties onderzoekt ze onze hedendaagse visuele cultuur en de invloed van consumentisme op schoonheids- en lifestyle-idealen.

Tot 24/09

foam.org

Den Haag

Alex Katz – Museum Voorlinden (Wassenaar)

Museum Voorlinden presenteert vol trots een tentoonstelling van de legendarische Amerikaanse schilder Alex Katz. Het museum stelt een selectie uit het rijke oeuvre van de nog altijd actieve 95-jarige kunstenaar tentoon, waaronder iconische portretten, platte sculpturen (cut-outs) en monumentale landschappen.

Tot 1/10

voorlinden.nl

Utrecht

Ode aan Antwerpen. Het geheim van de Hollandse meesters – Catharijneconvent

Zin in wat chauvinisme? Trek dan naar Utrecht voor ‘Ode aan Antwerpen’. In deze expo zie je aan de hand van ruim tachtig Vlaamse en Hollandse topstukken uit de zestiende en zeventiende eeuw de grote invloed van Vlaamse schilders op de Hollandse schilderkunst. Zonder de religieuze en economische vluchtelingen uit Antwerpen was de bloei van de Hollandse schilderkunst er zelfs niet geweest.

Tot 17/9

catharijneconvent.nl

Den Bosch

Sneller, beter, mooier – Design Museum

In de tentoonstelling ‘Sneller, beter, mooier’ staat de historische ontwikkeling naar steeds meer gestroomlijnde objecten centraal.

Tot 3/9

designmuseum.nl

Rotterdam

Workwear – Nieuwe Instituut

Ontdek de geschiedenis en wereldwijde impact van workwear in de tentoonstelling in het Nieuwe Instituut. Van eenvoudige vormen tot duurzame materialen en symbolische betekenis, deze kleren hebben de mode-industrie en de samenleving beïnvloed.

Tot 10.09

nieuweinstituut.nl

NOORWEGEN

Oslo

Louise Bourgeois ‘Imaginary Conversations’ – The National Museum

“Imaginary Conversations” toont Louise Bourgeois als kunstenares die zich gedurende haar hele carrière bezighield met de artistieke en sociale veranderingen in het hedendaagse leven, zoals de representaties van het lichaam in de jaren 1960, het feminisme in de jaren 1970 en de AIDS-epidemie in de jaren 1980 en 1990.

Tot 6/08

nasjonalmuseet.no

‘Oltre Terra. Why Wool Matters’ – The National Museum

In de tentoonstelling “Oltre Terra. Why Wool Matters” onderzoekt de multidisciplinaire ontwerpstudio Formafantasma de geschiedenis, ecologie en globale dynamiek van de extractie en productie van wol.

Tot 1/10

nasjonalmuseet.no

New Visions – Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad presenteert de tweede editie van New Visions – de Henie Onstad Triënnale voor Fotografie en Nieuwe Media. De triënnale neemt polshoogte van experimentele praktijken binnen de hedendaagse fotografie en nieuwe media.

Tot 17.09

hok.no

OOSTENRIJK

Wenen

Yasmeen Lari – ‘Architecture for the future’ – AzW (architectuurcentrum)

Yasmeen Lari is de eerste vrouwelijke architect van Pakistan. Ze ontwierp iconische modernistische gebouwen voordat ze de aanzet gaf tot een koolstofvrije zelfbouwbeweging voor klimaatvluchtelingen en landlozen. Deze tentoonstelling gebruikt Lari’s oeuvre als voorbeeld om te laten zien hoe de relatie van architectuur tot de toekomst is veranderd.

Tot 16/08

azw.at

Kunsthalle Wien – Laure Prouvost – ‘Ohmmm age Oma je ohomma mama’



In Wenen neemt Laure Prouvost je mee in haar humoristische cosmos met Ohmmm age Oma je ohomma mama. Speciaal voor de gelegenheid brengt ze een reeks werken samen tot een multimediale installatie, waaronder haar nieuwe film Here Her Heart Hovers.

Tot 1/10

kunsthallewien.at

(Con)temporary fashion / Anna-Sophie Berger. The Years – MAK

In The Years speelt Anna-Sophie Berger met de relatie tussen mode en tijd en zoekt ze de grenzen op van design en kunst. Haar werken zijn een verzameling van stukken uit haar afstudeerproject aan de Universiteit van Toegepaste Kunsten in Wenen, artistiek werk en stukken uit de MAK-collectie van het Theatermuseum.

Tot 20/8

mak.at

SCHOTLAND

Glasgow

Mary Quant: Fashion Revolutionary – Kelvingrove Art Gallery

De ontwerpen van Dame Mary Quant, de vrouw achter de minirok die op 13 april van dit jaar overleed, komen een laatste keer terug naar de Kelvingrove Art Gallery. De tentoonstelling verzamelt stukken uit het V&A museum uit Londen, het eigen archief van Quant en verschillende privécollecties.

Tot 22/10

glasgowlife.com.uk

Dundee

‘Tartan’ – V&A Dundee

‘Tartan’ is een ode aan een stof die verschillende aspecten van een collectieve geschiedenis symboliseert, van traditie tot punk. De expo viert dit unieke patroon en de creativiteit die het inspireert met een verzameling kunstwerken en ontwerpen van designers als Vivienne Westwood en Alexander McQueen.

Tot 24/1

vam.ac.uk/dundee

SPANJE

Bilbao

Yayoi Kusama: 1945 to Now – Guggenheim Bilbao

Bij het Guggenheim in Bilbao richten ze zich op de existentiële vragen die de Japanse kunstenares en schrijfster Yayoi Kusama aandrijven. Door middel van schilderijen, tekeningen, sculpturen, installaties en archiefmateriaal dat haar leven en performances documenteert, biedt de tentoonstelling een overzicht van Kusama’s werk, van haar eerste tekeningen als tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog tot haar meest recente immersieve installaties.

Tot 10/08

guggenheim-bilbao.eus/

Barcelona

Digital impact – Disseny Hub

Een kunst- en designervaring tussen de fysieke en virtuele wereld met werk van internationaal gerenommeerde digitale kunstenaars

Tot 27 augustus

digitalimpact.art

ZWEDEN

Stockholm

Santa Barbara – Diana Markosian – Fotografiska

Wie deze expo gemist heeft in het Antwerpse FoMu krijgt een herkansing in Stockholm. Op ontroerende wijze vertelt zij het migratieverhaal van haar gezin. Aan de hand van film, fotografie en archiefbeelden ontrafelt Markosian de extreme keuzes die haar moeder moest maken om de Amerikaanse droom na te jagen.

Tot 27/08

fotografiska.com

Gustavsberg

Imagine Monet – Artipelag

Artipelag is een museum voor hedendaagse kunst gelegen in de Stockholmse archipel. Het opmerkelijke gebouw, ontworpen door architect Johan Nyrén, biedt onderdak aan een grote kunsthal, winkel, concertzaal, conferentiezalen en restaurants. Het centrum is gevestigd in een prachtig natuurgebied aan het water. Naast een vaste beeldencollectie presenteert Artipelag ook tijdelijke tentoonstellingen, zoals momenteel de immersieve expo over Monet. Het beeldenpark en de wandelpromenade rond de baai zijn populaire attracties voor zowel toeristen als locals.

Tot 17/9

artipelag.se

ZWITSERLAND

Zurich

Cindy Sherman – Hauser & Wirth – tot 16 september

De nieuwe kunstwerken van de Amerikaanse Cindy Sherman spelen met het construct identiteit. In Zürich stelt ze zelfportretten tentoon die telkens een digitaal gemanipuleerde collage voorstellen. Daarmee toont ze de gelaagdheid en het kunstmatige van het zelf aan.

Tot 16/9

vip-hauserwirth.com

Lausanne

Mudac- Beirut. The Eras of Design

Beirut.The Eras of design is een poging de designgeschiedenis van Libanon in ere te herstellen. De burgeroorlog die er in de jaren 70 uitbrak, deed een deel van die rijke geschiedenis in rook opgaan. Deze expo analyseert de artistieke onrust die er sinds de jaren 2000 heerst aan de hand van een designexpo die de architectuur van toen met de sociale en internationale ontwikkeling van het land verbindt.

Tot 6/8

mudac.ch