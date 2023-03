Eten, slapen en kunst kijken: 15 adressen voor een geslaagd weekendje Den Haag

Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer houdt ze halt in een Nederlandse stad waar surf en kunst door elkaar lopen: Den Haag.

Vergeet Amsterdam of Rotterdam. Boek een citytrip Den Haag. De Nederlandse stad aan zee op twee uur rijden van Brussel heeft misschien een stoffig imago – iets met Europa en politiek – maar Den Haag is up-and-coming en allesbehalve saai.

SLAPEN

Gratis buurtgids

Bij Yays verblijf je in hippe stadsappartementen. Leuk zijn de Haagse reisgidsen in je kamer en de digitale app met gratis buurtgids.

Koninginnegracht 20, yays.nl

Hartje Den Haag

The Collector is een designhotel in het hart van de stad, qua locatie kun je nauwelijks beter zitten. Haagsche Bluf 52, thecollectorhotel.com



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

ZIEN & DOEN

Museumpret

Je hebt van die musea die zo leuk zijn dat je er uren blijft rondhangen: Museum Voorlinden net buiten Den Haag is zo’n plek. Het is onder meer bekend van het kunstwerk Swimming Pool – het zwembad waar je kunt afdalen zonder nat te worden. Dé expo van het voorjaar is The Armchair Voyager (nog tot 29/5) van onze eigen Rinus Van de Velde. Buurtweg 90, Wassenaar, voorlinden.nl

Duinenwandeling

Achter het museum loop je zo Meyendel in, een stukje mooi beschermde duinen dat in zee uitmondt. zuidhollandslandschap.nl/routes/wandelroute/rondje-meijendel

Blockbusterexpo

Nog meer museumpret beleef je in het Kunstmuseum. De expo Escher – Andere wereld (nog tot 10/9) brengt werken van M.C. Escher samen met installaties van het Belgische duo Gijs Van Vaerenbergh, dat je vooral kent van het ‘doorkijkkerkje’ in Limburg. Stadhouderslaan 41, kunstmuseum.nl



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Slenterstraatjes

Die zijn er in overvloed. Onze favorieten zijn de Denneweg en Piet Heinstraat.

Surf in Scheveningen

Den Haag heeft ook een badplaats, Scheveningen, de populairste surfspot van Nederland.

Huiskamer aan het strand

The Shore is een surfschool, een strandpaviljoen gebouwd met gerecycleerde zeecontainers. Strand Noord 2a, theshore.nl

Skyline view

In Scheveningen staat een reuzenrad boven zee met een panoramisch uitzicht op het strand en de skyline van Den Haag. Strandweg 156, pier.nl/company/reuzenrad-op-de-pier

Zicht op Scheveningen vanuit het reuzenrad. © GF

E-scooter

Van Scheveningen naar het centrum van Den Haag is ongeveer twintig minuten fietsen. Fietsen zijn in Den Haag overal te huur, maar ook leuk zijn de escooters van Felyx. felyx.nl

PROEVEN

Bakkie koffie

We hebben ze niet allemaal geproefd, alle bakjes koffie in Den Haag, maar we durven te gokken dat Single Estate Coffee Roasters de lekkerste zet. Piet Heinstraat 15, singleestatecoffee.nl

Binnenkijken bij de bakker

De lekkerste koffiekoeken vind je dan weer aan de overkant, bij Bartine, een bakkerij waar je bakker Olivier live aan het werk ziet. Piet Heinstraat 72

Post-surfcake

Voor post-surfkoffie en -cake moet je bij Tigershark in Scheveningen zijn, waar de geur van versgebakken bananenbrood je zo naar binnen trekt. Badhuisstraat 114

KOPEN

Achter de façade

Er zijn boeken, planten, tapijten, ladders, leeshoekjes én lekkere koffie: Bookstor is niet alleen de mooiste (de façade alleen al!) maar ook de gezelligste boekenwinkel van de stad. Noordeinde 39, bookstor.nl



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Prentenliefde

Berit verkoopt in haar winkeltje Imagerie al meer dan veertig jaar oude prenten, poëziealbums, tekeningen van planten en meer papiermoois. Spekstraat 7, imagerie-old-prints.nl