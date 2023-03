Shopping: Mary Jane, de schoen van het seizoen

De footwear-trend voor lente-zomer 2023? Elke schoen met een bandje over de wreef. De Mary Jane is terug, duidelijk de kinderschoenen ontgroeid.

Prada, Versace, Sportmax, Emilia Wickstead, Chopova Lowena, Coach: allemaal presenteerden ze hun ontwerpen voor dit seizoen boven een paar Mary Janes. Bij Bally trokken ook mannelijke modellen de schoen aan onder hun maatpak. Bij Dior kreeg hij bandjes over de volledige kuit. Zelfs de Margiela-tabi moest eraan geloven. Kortom: de Mary Jane is helemaal terug.

De klassieke Mary Jane is nooit echt verdwenen en de schoen zit mee in de loop van regelmatig terugkerende modetrends. Sinds het einde van de 20ste eeuw wordt er bovendien danig mee geëxperimenteerd. In de nineties waren het de stevige zolen en oversized gespen van grunge en goth (hallo, Wednesday Addams). Begin jaren 2000 kwamen er dan weer blokhakken en stiletto’s bij. De Manolo Blahnik Mary Janes (“I thought these were an urban shoe myth”) van Carrie Bradshaw zijn trouwens nog steeds te koop.

Mary Jane voor iedereen

En anno 2023 is het weer zover: de Mary Janes trippelden massaal over de catwalks voor deze zomer. Zowel het kinderlijke lage model is terug als volwassener exemplaren die enkel nog het riempje delen. Je hebt keuze uit glimmende pumps, schattige ballerina’s, zachte mocassins, Mary Janes met dikke creeperzolen of met een flinke plateauzool. Kiezen wordt nog moeilijk. Nude of een snoepkleurtje, metallic of fluweel, mat of glossy, met of zonder sokken… Van preppy over balletcore tot nineties extravaganza, van Ganni tot Louboutin: er is een Mary Jane voor iedereen.