Van outdoor pyjama’s tot opzichtige jockstraps: de mannentrends voor de zomer

De mannentrends voor de zomer brengen onbevangen sexappeal. Wat dat dan precies betekent, beslis je gewoon zelf. Een navel hier, een triceps daar, en jockstraps-onder-een-rokje voor de durvers.

Naked Attraction

Nieuwsanker Riadh Bahri zorgde voor een kleine revolutie toen hij op verschillende prijsuitreikingen verscheen in een jasje met alleen een parelketting eronder. Sexappeal triomfeert en daar hoort bloot bij: een navel hier, een schouder daar. JW Anderson heeft T-shirts met kijkgaten, Dries Van Noten stopt jongens in topjes met spaghettibandjes. LGN Louis Gabriel Nouchi verraste met een behaarde man in een wijd open zwarte peignoir. En een halssnoer.

Dries Van Noten – Celine – JW Anderson – Dior © GF

Zeg (nog) geen nee tegen Y2K

Y2K – de esthetiek van het jaar 2000 – is vooral een state of mind, van de afgebleekte jeans bij Doublet, Dolce & Gabbana en Études over de kleurige leggings van Loewe, tot de croptops van Mowalola en Vtmnts (geen modelijn van VTM, maar de nieuwe naam van Vetements) en de sneakers van Viron met rave-graphics van Sami Moubtakir.

Mowalola – Vtmnts – Dolce & Gabbana – Louis Vuitton © GF

Race rond de klok

Van veldrijders tot Hells Angels: het racerspak, in nylon of lekker warm zwart leer, voor een zompige zomer in de pitstop.

Rick Owens – Louis Vuitton – Walter Van Beirendonck – Alyx 9SM © GF

Delirium in denim

Zeker, jeans stond vorig seizoen ook al in ons lijstje trends. En het seizoen ervoor ook al. Dit seizoen viert de 501 van Levi’s zijn 150ste verjaardag en is denim omnipresent, bij iedereen van Prada tot Y/Project. Zie ook Ryan Gosling met gebleekt mouwloos jasje als Ken in de nieuwe Barbie-film.

Prada – Dolce & Gabbana – MSGM – Etudes © GF

Blow it up

Go big, zoals Sam Smith op de Brit Awards met zijn latex opblaaspak van de Britse ontwerper Harri, de gigantische Nina Ricci-corsage van Harry Styles op hetzelfde evenement, of de rode big boots van MSCHF. Niet opblaasbaar, wel volumineus: de mode van Willy Chavarria en Hed Mayner of de looks van Walter Van Beirendonck voor Eurovisie-kandidaat Gustaph.

Willy Chavaria – Hed Mayner – Walter Van Beirendonck – Loewe © GF

Een ‘zwak’ pak

‘Zwak’ in de zin van losjes, dus zonder powerschouders en epauletten. Het double-breasted pak blijft de norm, in een relaxte fit en licht materiaal, met baggy broek en een T-shirt eronder. Tegen de keer: Prada en Celine, die terugkeren naar de skinny suits van rond de eeuwwisseling.

Prada – Zegna – Hermes – Giorgio – Armani © GF

Urban cowboy

Thom Browne had tijdens de modeweek van Parijs de opvallendste cowboy: een model in rodeotenue, met stetson, jockstrap en ingebouwde dildo, alles gemaakt van tweed à la Chanel, plus glitter. Doe ermee wat je wilt. Dries Van Noten neemt ons mee naar de Grand Ole Opry, de countrytempel van Nashville. En wat er op de ranch van Casablanca gebeurt, blijft op die ranch.

Dries Van Noten – Casablanca – Thom Browne – Namacheko © GF

Mauve moment

Kies je purper. Of je paars, mauve en parma — van Walter Van Beirendonck tot Hermès.

Walter Van Beirendonck – Hermes – Kolor – Comme Des Garcons © GF

Night shift

Pyjama’s-voor-buiten, in ouderwets katoen (Dries Van Noten, Givenchy, Emporio Armani) of lichtjes glanzend in zijde (Celine). En omdat het zomer is: graag met korte broek.

Givenchy – Fendi – Emporio Armani – Etro © GF

Streep eronder

Horizontale streep, verticale streep, gekruiste streep (ook wel ‘ruit’ genoemd). Kenzo heeft lichtjes dronken strepen en fijne ruiten met matrozenkraag. Prada speelt met vichy. En bij MSGM en Bluemarble lijkt de gevangenis niet veraf.