Wat brengt het nieuwe modeseizoen? 12 catwalktrends voor wie wil bijbenen

Chef mode Ellen De Wolf selecteert de twaalf catwalktrends van het seizoen.

Elk seizoen, na de modeweken, krijg ik dezelfde vraag: wat zijn de catwalktrends? Die vraag is al een aantal jaar moeilijk te beantwoorden. Er is niet langer één kleur of stijl die de overhand heeft. En toch is het, na 247 defilés in vier steden, mogelijk om verbanden te leggen en uit die duizenden looks, in dit geval, twaalf trends te distilleren.

Een van de opvallendste trends dit voorjaar zijn de jaren negentig. Hoe zich dat op de catwalk vertaalt, zie je hieronder: van cargobroeken en zijden nachtjurken tot de grunge van Kurt Cobain. Mijn favoriete look van het seizoen sluit daarbij aan: Kate Moss in een jeans, geruit hemd en witte tanktop van Bottega Veneta. Op het eerste gezicht nogal gewoontjes, maar schijn bedriegt. De tanktop en broek zijn gemaakt van flinterdun leer, het flanellen overhemd heeft twaalf lagen verf nodig om precies die kleur te krijgen. ‘Casual comfort’ noemde ontwerper Matthieu Blazy het na de show.

Waarom ik voor die look kies? Omdat hij zo goed de staat van de mode weergeeft. De oorlogssituatie in Oekraïne, hoge energieprijzen en de aanleveringsproblemen uit China dwingen veel merken tot voorzichtigheid. Dat zagen we ook in de jaren na de financiële crisis van 2008, toen normcore de look bepaalde en merken hun logo’s en felle kleuren inruilden voor betrouwbaar donkerblauw. In 2023 vertaalt zich dat vooral in de moderne interpretatie van klassieke stukken, zoals een in leer uitgevoerde jeans, een verrassend wit hemd of een kostuum. Tijdloos en met vakmanschap gemaakt. Maar op een nieuwe wending in de mode na de pandemie blijft het wachten.

Tijdens de modeweken leek die pandemie soms een verre droom. De champagne vloeide rijkelijk, de celebs gaven weer massaal acte de présence en ook op de catwalk was de knaldrang merkbaar: aan glitter en glamour geen gebrek. Na bijna drie jaar willen we opnieuw pronken met onze kleren en ons lichaam. In een sexy net-uit-bed nummertje of een volumineuze showstopper. En zo is er ook dit seizoen voor elk wat wils: van casual comfort tot allesbehalve dat.

1. Kurt & Courtney

Houthakkershemden, zijden onderjurken en Dr. Martens: de grunge garderobe van wijlen Kurt Cobain en zijn vrouw Courtney Love vindt z’n weg terug naar de catwalk.

2. Het nieuwe witte hemd

Als een klassieker een eyecatcher wordt: het witte hemd steelt de show.

3. XL-corsage

Elke lente zijn er nieuwe bloemen, ook in de mode. Dit jaar niet alleen als motief, maar uitvergroot en in 3D.

4. Kort gejast

Nee, ze zijn niet gekrompen in de was. Deze jasjes komen cropped, met driekwartmouwen, of als een combinatie van beide.

5. Full denim

Een vierde van alle designers toonde een total look in denim tijdens de modeweken. Vaak onder invloed van Y2K: met studs, prints, afgewassen en vooral héél laag op de heupen gedrapeerd.

6. Uit het boudoir

Van transparante kamerjassen en luxueuze lingerie tot korsetten en met kant afgewerkte nachtjurken: dit is het seizoen van de sexy slaapkamerlook.

7. Harten-dief

Wie houdt er nu niet van hartjes?

8. Zacht verpakt

Winter of zomer, een kostuum kan het hele jaar door. Kies dit seizoen voor een pak met een nonchalantere vorm en lichte kleuren. Roze laten we – eindelijk – links liggen voor zachte tinten grijs, blauw, groen en beige.

9. Luid Volume

Soms mag mode ook gewoon fun zijn. Een spektakel dat om aandacht schreeuwt, in al zijn vormen.

10. Grace Jones-lookalike

De legendarische muzikante en mannequin Grace Jones is al vijf decennia lang een muze voor modeontwerpers. Haar signatuurlook, de kap, duikt dit seizoen op bij onder andere Alaïa, Versace en Saint Laurent.

11. Zware cargo

Ruime zakken komen van pas, zeker nu de minitas een trend blijft.

12. Griekse glamour

Gedrapeerde jurken, geïnspireerd op Griekse goden en godinnen, zijn niet nieuw, maar wel een pak verleidelijker dan anders door cut-outs rond de navel of het gebruik van transparante materialen.