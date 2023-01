Strak in het mantelpak: waarom we binnenkort allemaal een tailleur aantrekken

Het mantelpakje is de stoffige advocatenkantoren ontvlucht dankzij een trendy make-over. Van zedige hobbyplunje via Chanel en Lady Di naar edgy afterworkoutfit, of hoe de tailleur zichzelf kon heruitvinden.

Het rok-vestensemble of mantelpakje is nog niet zo heel oud en diende aanvankelijk niet eens om opgedirkt of zakelijk voor de dag te komen. Integendeel, het stamt af van de ‘kostuums’ die 19de-eeuwse vrouwen droegen bij sportievere hobby’s als paardrijden, boogschieten en wandelen. Puur praktisch, dus. Tegen de volgende eeuw waren de pakken helemaal geïntegreerd in de dagelijkse garderobe, waarna Coco Chanel er haar handelsmerk van maakte – in 1914 was dat nog een jasje met bijpassende enkellange rok. In de crisisjaren tussen de twee wereldoorlogen moest kleding vooral praktisch zijn. De tailleur bleef zo in zwang, zij het in de stevigere en goedkopere ‘mannelijke’ stoffen, en met een kortere, knielange rok.

Lady Di © Getty

Jackie O en Lady Di

Sindsdien zijn in het collectieve modegeheugen tal van bekende mantelpakken gegrift. Het roze Chanelpakje van Jackie O, besmeurd bij de moord op John F. Kennedy in 1963. Alfred Hitchcocks stijlvolle filmheldinnen in kokerrok: Kim Novak in Vertigo, Tippi Hedren in The Birds… Denk aan Michelle Pfeiffer in Scarface (1983) of Melanie Griffith en Sigourney Weaver in Working Girl (1988). Julia Roberts haalde in 1990 zelfs haar eerste Golden Globe op in een krijtstreepversie. Het iconische gele geruite ensemble van Alicia Silverstone in de openingsscène van Clueless (1995) staat op het netvlies gebrand. En dan is er nog de keur aan pastelkleurige setjes met minirok van Lady Di in de late jaren negentig. Net op dat moment werd, onder impuls van een nieuwe stroming designers, het modebeeld individualistischer en creatiever. Er bleef nog weinig ruimte over voor de stijve en uniforme deux-pièces. Karl Lagerfeld probeerde er met stoere kettingen, netkousen en leren handschoenen nog een tweedmouw aan te passen, maar helaas. Het mantelpak kreeg een oubollig imago, voorbehouden aan gewiekste zakenvrouwen en rijke oma’s op liefdadigheidsevents.

Michel Pfeiffer in Scarface © Getty

Het vrouwenkostuum

Ongetwijfeld hebben Diana (dankzij The Crown opnieuw/nog steeds een stijlicoon) en haar tijdgenoten modemakers geïnspireerd om er opnieuw mee aan de slag te gaan, aangevuurd door de huidige ninetiesrevival. Maar niet alleen ontwerpers houden van een goeie flashback, zo nu en dan. In tijden van crisis is het vluchten in de nostalgische gedachte aan betere of zekerdere tijden een overlevingsmechanisme. Dát, economische overwegingen en de zoektocht naar kwaliteit maakt dat we teruggrijpen naar klassiekers die zichzelf in het verleden reeds bewezen hebben. Bovendien begon het classy duo vorige lente al aan een comeback, net op het moment dat iedereen weer veilig naar kantoor kon.

Een totaallook uit de kast plukken verlicht de ochtendrush en het ziet eruit alsof je echt moeite hebt gedaan.

Het mantelpakje deelt immers de voordelen met die andere grote trend: het vrouwenkostuum. Een totaallook uit de kast plukken verlicht de ochtendrush en het ziet eruit alsof je echt moeite hebt gedaan. De formele blazer geeft bovendien zowel een broek als rok iets krachtigs op de werkvloer. Powerdressing is dan ook iets wat we tegenwoordig echt wel kunnen gebruiken.

Julia June © GF

Revenge dressing

Ook Audrey Wyckmans, designer bij Gigue, ziet die opmars als een tegenbeweging na de coronacrisis en het telewerken: “Bij Gigue boden we geen homewear aan tijdens de pandemie, maar klanten grepen wel naar het broekenmodel waarin ze zich het meest comfortabel voelden, meestal in combinatie met een trui. Nu willen ze zich weer opkleden, liefst in iets dat ze op verschillende manieren kunnen combineren. Een blazer is ideaal om te gaan werken en draag je wat nonchalanter in het weekend. Je bent meteen goed gekleed zonder overdressed te zijn. De stoffen hebben vandaag ook een groter draagcomfort en ogen niet te stijf. Er is echt opnieuw veel vraag naar. Niet alleen de 40-plussers, ook jonge vrouwen zie je vandaag in blazers en pakken.”

Chanel

2023-editie

Materialen als leer of metallic (Prada, Versace), rafelende of asymmetrische zomen (Dior, Stella McCartney), het mixen van prints, een minder formele snit (Hermès, Christian Wijnants) of mouwloos (Dries Van Noten, Raf Simons): de manier waarop het mantelpak wordt gedragen, verraadt dat we intussen in 2023 zijn aanbeland. De blazer is de perfecte compagnon voor de hippe ultraminirok of short. Het minimalisme wordt soms zo hard doorgedreven dat enkel de jas rest (Ganni, Alexander McQueen). Maar er is ook eerherstel voor de oorspronkelijke versie met een langere rok, onder meer bij Chanel.

De sterkte van het moderne mantelpak zit ’m in die vernieuwing: creatief, divers en niet langer gelimiteerd tot 9 to 5.

Wyckmans: “Dit seizoen zetten we vooral de combinatie van rok of short met blazer in de kijker. De zoom van de rok komt net iets lager dan die van het jasje. Zo heb je het volume van het bovenstuk met daaronder een stukje van de minirok dat zichtbaar blijft. Of we combineren het met lange fluïde rokken. Het mantelpak geeft zoveel mogelijkheden… Je kunt gaan voor een set in dezelfde kleur of voor een mix and match van stoffen, texturen en prints.” De meer edgy styling met bralettes en croptops, plateauzolen of laarsjes lijkt soms geschikter voor een nachtje clubben dan voor een meeting met je baas. Combi’s met bomber of cargoshort ogen dan weer strijdvaardig, klaar voor de apocalyps. De sterkte van het moderne mantelpak zit ’m precies in die vernieuwing: creatief, divers en niet langer gelimiteerd tot 9 to 5.