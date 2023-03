Tien Belgische modemerken om te ontdekken

Deze tien jonge merken tonen hoe springlevend de Belgische mode is. Het geheim: kwaliteit en duurzaamheid. Dat achter de labels vaak een duo zit, bewijst dat vrienden en familie de beste back-up zijn.

1. Studio Clique

Studio Clique ontstond in 2021 uit de klik tussen fashioncollega’s Britt, Julie en Michèle. Inspiratiebron is het stadsleven. Muze: de Parisienne. Dat resulteert in tijdloze stukken die onderling combineerbaar en multi-inzetbaar zijn, van zakenlunch tot avondje uit. Daarnaast moeten ze altijd even lekker zitten. Voor Studio Clique draait mode niet om trends, maar om van iets eenvoudigs iets bijzonders maken. De Parijse je-ne-sais-quoi, quoi. De essentie is het mixen van verschillende texturen, kleuren en patronen tot een perfecte, harmonieuze look. Daarvoor stoppen ze extra moeite in het kiezen van stoffen, het creëren van prints en het uitdokteren van een strakke, elegante snit.

studio-clique.com

2. Orta

Een vijftal jaar geleden vatte Marion Schoutteten het plan op voor een Europees, ethisch en betaalbaar premiummerk. De grootste uitdaging bleek ateliers meekrijgen. Tops, jurken en rokken zijn nu made in France, voor breiwerk, jeans en fleece valt Orta terug op Portugese knowhow. Krachttoer van echtgenoot Gauthier Prouvost: intussen de eerste honderd procent Europese, milieuvriendelijke viscose ontwikkelen. Ook andere stoffen zijn zorgvuldig geselecteerd en gecertificeerd. Alle inspanningen – van productie tot logistiek – staan transparant online. De ontwerpen zijn modieus, maar op een tijdloze manier. Bedoeld om dat lievelingsstuk voor jaren te worden.

Jean Stasstraat 16A, 1060 Sint-Gillis, orta-store.com

3. Lewis & Melly

Lewis & Melly is de uit de hand gelopen hobby van broer en zus Louis en Melanie Lemmens. Als tieners ontketenden ze een ware hype toen K3 in 2015 hun glittersweater ging dragen. In 2020, hartje coronacrisis, gingen ze voor een restart. Zo schudden ze de piepjonge fans van zich af en richten ze zich op de jonge modebewuste vrouw. Ze verhuisden ook de Antwerpse flagshipstore naar een ruimer pand met volwassener look. Hun stijl is romantisch en sexy en toch wat tomboy. De collecties zijn betaalbaar en erg modebewust, maar niet zonder eigen accenten te leggen. Omdat de bescheiden drops meteen in het juiste (deel van het) seizoen worden geleverd, kunnen ze dan ook korter op de bal spelen.

Drukkerijstraat 6, 2000 Antwerpen, lewismelly.com

4. Raff Collective

Superrecent, want opgericht in 2022: Raff Collective. Dol op kasjmier, droeg Nathalie van Doormaal steevast de truien van haar vriend omdat ze zelf amper goede modellen vond. Ondanks zeventien jaar mode-ervaring moest vriendin en cofounder Valérie Van Dyck haar toch overhalen om ze zelf te gaan ontwerpen. De hoofdzaak voor het kersverse merk: alles moet aangenaam op de huid voelen. Zo oogsten ze het allerzachtste kasjmier van sikjes van geiten uit Mongolië. Tegelijk wil het label fun zijn. De items zijn er dan ook in alle kleuren, van fel tot pastel. Het pure materiaal is bovendien seizoensloos. In tegenstelling tot de tetra jurken en setjes in badstof: die zijn écht bedoeld voor de zomer. O ja: alles wordt ethisch geproduceerd, in Mongolië en Portugal.

raffcollective.com

5. Collectors Club

Nele en Veerle Van Doorslaer startten Collectors Club als aanvulling op het aanbod in hun A Suivre-boetieks. Tussen de hippe kleding en accessoires zagen ze graag een lijn met echte essentials: tijdloos, seizoensloos, perfect combineerbaar. De productie gebeurt overwegend in Europa. De feel van de stoffen is cruciaal, die halen ze in Italië en Japan. Collectors Club begon in 2018 als een eerder kleinschalig project, intussen werden ook de winkels omgedoopt naar de merknaam. Doel is er een volledig lifestyle-universum rond uit te bouwen. Naast de eigen collectie mogen er ook andere exclusieve modelabels (Aeyde, Sea NY, Ulla Johnson, Mansur Gavriel…) in het clubje en vind je er ook accessoires, lifestyle-items en deco.

collectorsclub.cc

6. Our Sister

Michiel en Dries Somers – geboren en getogen in de kledingsector – veroveren sinds 2018 gestaag de (inter)nationale markt met hun jonge label. Met Castart hopen ze subtiel kleur te brengen in de doorgaans nogal basic mannenmode. Elke collectie vertrekt dan ook vanuit een artistieke stroming. Daarnaast keren ze zich af van fast fashion – sowieso onverenigbaar met kwaliteit en vakmanschap – en gebeurt de ethische productie veelal in Europa. In 2021 kwam zusterlabel Our Sister erbij. De grens tussen de merken is flou, met uniseks collabs en genderneutrale stukken boven op de eigen lijn. Ze delen ook hetzelfde universum en adres: de Antwerpse studio-annex-flagshipstore waar ze gelijkgestemde internationale labels uitnodigen.

Lombardenvest 62, 2000 Antwerpen, castartclothing.com – oursister.com

7. Gloria! Gloria!

Ilia Sigi Eckardt en zijn moeder Hilde Frunt runnen Maison Tricot, het atelier dat breiwerk ontwikkelt voor (onder meer) alle grote Belgische designers. Samen met ondernemer Geert Hallemans lanceerde Eckardt met Gloria! Gloria! een ode aan het breivak. De stukken – truien, broeken, accessoires – vallen niet alleen op door hun rijke texturen en frisse kleuren, ook de vibe is erg positief en optimistisch. De collectie wordt bedacht in de Antwerpse studio en duurzaam geproduceerd in Europa. Productkennis, expertise en vakmanschap staan daarbij centraal. Zo wordt er voor de productie op ambachtelijke wijze geëxperimenteerd met het blenden van garens, de kleuren, steken en manier van breien voor het beste, meest unieke effect.

gloria-gloria.com

8. A-typiq

Vriendinnen Claudia Scheelen en Noemie Flamant hadden al meer dan tien jaar ervaring op de teller in de mode-industrie toen ze in 2021 een inval hadden voor een eigen label: A-Typiq. Volgens hen ligt de toekomst in functionele maar elegante activewear, als oplossing voor de dagelijkse ratrace. De tijdloze, minimalistische ontwerpen zijn mooi om in op stap te gaan, maar je kunt er evengoed thuis in chillen. Duurzaamheid is topprioriteit, met kwaliteitsstukken van natuurlijke en hernieuwbare materialen in beperkte oplage. Geen massaproductie dus, maar kleine capsules per seizoen, met af en toe enkele nieuwigheden. Ontwerpen gebeurt in België, de productie in Italië en Portugal. Van leveranciers tot verpakking: alles wordt zorgvuldig gescreend, met oog op het milieu.

a-typiq.be

9. Âme Antwerp

Ook Alizée Van Strydonck en Ysaline Grangé hadden al een dik decennium aan ervaring in de mode toen ze bij een goed glas wijn een ingeving kregen: een garderobe van stukken die je elke dag opnieuw wilt dragen. De kern van hun merk is relaxte luxe: vrouwelijke en minimalistische items met een comfortabele pasvorm, bedoeld om lang mee te gaan. Duurzaamheid zit voor hen puur in de levensduur van de kleding. Mooi en comfortabel wil natuurlijk ook zeggen: kwalitatieve stoffen zoals wol, kasjmier, katoen en viscose. Bepaalde favorieten van Âme Antwerp keren elk seizoen terug. Aan het verder neutrale kleurenpalet voegen ze elk seizoen enkele trendkleuren toe.

ame-antwerp.com

10. Lena Mae

Het idee speelde al veel langer, maar de voorbije winter was het eindelijk zover: de eerste collectie van Lena Mae. Lena Onkelinx – die je misschien kent van slow-fashionwebshop Mae – moest eerst op zoek naar de perfecte partners, duurzaam en dicht bij huis. Alle stukken worden namelijk ethisch gemaakt in Portugal, Italië en Litouwen. Het merk werkt met gelimiteerde capsules die losstaan van de traditionele modekalender: geen seizoenen, elke nieuwe collectie is een aanvulling op de vorige. De ontwerpen zijn minimalistisch en edgy en zijn heel kwalitatief afgewerkt, met veel oog voor detail. Daarbij gaat Lena op zoek naar de mooiste stoffen: merino, modal, biokatoen en af en toe ook deadstock.

lenamae.com