Waarom hangen de winkels vol kleur? Van dopaminedressing tot #MainCharacterEnergy

Wil je tijdens de solden een simpele zwarte basic scoren, dan ben je er wellicht aan voor de moeite. Zowel de winter- als lentecollecties zitten vol kleur, van mintgroen tot pimpelpaars. Wij gingen daartussen op zoek naar de rode draad.

Bottega Veneta – Stella McCartney (x2) – Christian Wijnants © Imaxtree

In kledingwinkels is het vandaag speuren naar een stuk dat niet knalt. Naast vijftig tinten groen en blauw, komt de volledige kleurenwaaier aan bod. Van pastels over diepe mineraalkleuren tot fluo… Het lijkt wel of ontwerpers met z’n allen in de post-corona dopaminedressing zijn blijven hangen. Voor de wintercollectie kan dat kloppen: die werd vorig najaar getekend, met nog een voet in de coronacrisis. Bovendien zijn we van de pandemie via een oorlog naar een financiële crisis gerold, en daar wordt een mens niet vrolijker van. Vandaar de nood aan een meer optimistisch palet. Breng wat kleur in je dag en hij zíét er alvast een pak beter uit.

Kenzo – Giorgio Armani – Botter – Acne Studios © Imaxtree

Helpt een roze bril?

Wetenschappers zijn er niet helemaal uit, maar vrolijke kleuren zouden je effectief kunnen opbeuren. Rood, oranje en geel zouden de hersenen aanmoedigen om sociaal en levendig te reageren, blauw en groen maken je net rustig. Een andere theorie zegt dat de invloed van kleur puur persoonlijk is. Je voelt je happy in je Barbie-roze trui of oranje zomerjurk omdat je deze associeert met een vrolijk gevoel. Nog handiger wordt het natuurlijk als je gelukkig wordt van een tint die je ook echt flatteert.

JW Anderson – Jil Sander Gucci – Stella McCartney © Imaxtree

Kleuren van de keizer

Kleur is trouwens niet nieuw voor een wintercollectie. AW21-22 kleurde geel nadat Pantone het oplichtende Illuminating tot kleur van 2021 had gebombardeerd. Voor 2023 is dat Viva Magenta, misschien toepasselijk voor de huidige samenleving: een onnatuurlijke, digitaal ogende tint fuchsiarood.

Aeron – Stella McCartney – Baum und Pferdgarten – Gucci © Imaxtree

Magenta bestaat namelijk niet in het elektromagnetisch spectrum. Ze wordt verkregen door gelijke delen ultraviolet en infrarood licht te mengen. Pantone zelf noemt het een krachtige tint die optimisme en veerkracht toont. Ze stimuleert het out-of-the-box denken en technologische innovatie om een betere wereld te creëren. De ruime hoeveelheden roze, fuchsia en paars op de catwalk stemmen dan hoopvol…

Christian Wijnants – Jil Sander – Dries Van Noten – Baum und Pferdgarten © Imaxtree

Kijk naar mij

Dat de mode de voorbije twee decennia veel kleurrijker is geworden, hebben we ook te danken aan de digitale revolutie. Een felgekleurd stuk is nu eenmaal mooier op foto en verkoopt dus beter online dan donkere items. Zelfs met de huidige betere beeldkwaliteit blijft kleur aantrekkelijker in een feed. Een zwarte jurk – hoe fantastisch ook – blijft een gewone zwarte jurk op TikTok.

Diesel – Bottega Veneta – Altuzarra – Baum und Pferdgarten © Imaxtree

Zwart is dan ook een uniforme tint. Je zwart kleden, is een manier om onzichtbaar te zijn en te verdwijnen in de massa. Precies het tegengestelde van wat mensen in een individualistische samenleving willen. Kleur wekt dan weer interesse en dát betekent alles in onze aandachtseconomie. Het past helemaal bij de Main Character Energy, een populaire hashtag op TikTok. Het verwijst naar een levenshouding waarbij je jezelf in de hoofdrol en de anderen als nevenpersonages ziet.

Alexander McQueen – Alberta Ferretti – Ganni – Bottega Veneta © Imaxtree

Snel en goedkoop

Het succes hangt daarnaast samen met de ‘democratisering’ van mode, ofwel: de alomtegenwoordigheid van fast fashion. Zwarte basics werken alleen als ze perfect van snit en materiaal zijn – dure kwaliteitsstukken, dus. Kleurrijke kleding hoeft niets te kosten om op te knallen. Dat komt goed van pas wanneer er van echte trends geen sprake meer is en de TikTok ‘cores’ elkaar razendsnel opvolgen. Momenteel is dat zowat alles wat pre-Instagram cool was, jawel: dat wat Gen X’ers tussen 1980 en de vroege jaren 2000 aantrokken.

Dries Van Noten – Loewe – Gucci – Marni © Imaxtree

Digitale clone

Wie te jong is om de eighties bewust te hebben meegemaakt, is mee met de getoupeerde pony’s en opvallende oogschaduw dankzij series als Stranger Things of Physical (inclusief aerobicsmoves). En dan moet Greta Gerwigs Barbie-film nog uitkomen… Voor Gen Z komen die retrostijlen en -kleurencombinaties – rood, paars, fuchsia, blauw – zonder voorgeschiedenis, daardoor ogen ze net heel nieuw. Ze tonen een geïdealiseerde clone van het verleden, en dankzij de technologische vooruitgang zijn ze natuurlijk ook modern. De vele fluovarianten en het felle appelgroen (hallo nillies) hebben zelfs een duidelijke digi-vibe.

Dries Van Noten – Off White – Alexander McQueen – Stella McCartney © Imaxtree

Zwart-wit

Wie in de huidige zee van kleur wil opvallen, heeft een optie: terug naar zwart. Die tegenbeweging is er al op TikTok, denk aan Goth- of distopiacore. Ook designers – van Balenciaga tot zelfs Dries Van Noten – grepen gretig naar zwart voor komende zomer. Die trends blijven wat meer onder de radar want: minder Instagrammable. Bovendien zit er in het kleurige SS23-palet telkens een romig wit en basic zwart om een caleidoscopische kleutergarderobe te vermijden. Want ook kleur wil graag in het middelpunt van de belangstelling staan en heeft dus liever niet te veel concurrentie.