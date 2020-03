Winkels zijn dicht, concerten en evenementen afgelast en 'blijf in uw kot' is het strenge doch kordate advies aan de bevolking. Tijd te over om die leesachterstand in te halen. Een overzicht van de beste Weekend-stukken van de afgelopen weken.

Druk druk druk? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Daarom vroegen we aan enkele lotgenoten hoe zij omgaan met het eeuwige tekort aan tijd. Het resultaat: enkele concrete en voor iedereen toepasbare tips.

16:8, 5:2, Alternate Day fasting: ze zijn razend populair, de diëten waarbij je uren of dagen minder of niets eet. Maar zijn de formules een gezonde grote schoonmaak of de zoveelste dieethype?

Een romantische valentijnsavond per jaar is niet genoeg om je relatie levend en wel te houden, stelt Amerikaans relatie-expert John Gottman. Je hebt er minstens acht nodig om te ontdekken of jij en je partner over de cruciale dingen des levens op dezelfde golflengte zitten. Een gespreksgids.

. © Foto Milan Popovic via Unsplash

De Belgische bakker heeft het moeilijk. Drie starters in het vak vertellen waarom zij toch niet konden weerstaan aan de roeping en hoe zij het aanpakken.

Kinderen mogen huilen, 's nachts wakker liggen en in de winter in een korte broek naar school, vindt Nina Mouton. De psychologe pleit in haar eerste boek voor mild ouderschap. 'Gedrag straffen of belonen is zinloos. Het enige wat je kind ervan leert, is emoties onderdrukken.'

De kunst van het niksen wordt onderschat, vindt journalist Mare Hotterbeekx. 'Wordt het niet stilaan tijd dat we stoppen met ons schuldig te voelen over elke niet-productieve minuut? In een maatschappij die geplaagd wordt door burn-outs is doelloos lummelen een prestatie, geen zonde.'

. © Getty Images

De concurrentie van onlineshops, de opmars van duurzame mode, koopzondagen. Wie vandaag een modewinkel runt, staat voor grote uitdagingen. Wij brachten de drie leading lady's van de Belgische retail samen om te discussiëren over hun toekomst. '

Menige vrouw die onlinedatet of zich anderszins online waagt, krijgt vroeg of laat af te rekenen met een pronte piemel in haar inbox. Waarom trekken sommige mannen zo gretig hun broek naar beneden en hoe reageren vrouwen het best op een dickpic? We zochten het uit.

Een contract opstellen met je lief klinkt dan misschien weinig romantisch, volgens professor aan de internationale business school INSEAD Jennifer Petriglieri is het dé manier om alles gesmeerd te laten lopen.

Acht getuigenissen over het moment waarop Cupido raak schoot © Getty

Soms besluipt de liefde je met de subtiliteit van een kat, soms slaat ze in als de bliksem. Acht mensen vertellen over het moment waarop ze wisten: dit is de ware.

Vergeet het brood op de plank: een job waarin je je passies najaagt, lijkt het nieuwe statussymbool geworden. Moeten we allemaal op zoek naar die ene droomfunctie die ons niets dan voldoening geeft? 'Het is gevaarlijk om ervan uit te gaan dat elke job zingevend moet zijn.'

Met hun houten casestudy-woning leverden David D'Hulst en Annemie Lathouwers van Studio Ambacht en blancooo een totaalkunstwerk af, waar de natuur dwars doorheen loopt.

We hebben allemaal vrienden nodig, maar wat doe je als je merkt dat het steeds lastiger wordt om nieuwe mensen te ontmoeten? 'Zelfs in mijn flatgebouw wordt er geen gesprek aangegaan.'

Sommige keuzes hebben zo'n impact op je leven dat een nieuwe versie van jezelf ontwaakt. In de liefde, de carrière, na ziekte of als consument: vier mensen over hoe ze een persoonlijke crisis aanpakten en het roer omgooiden.

. © iStock

Het werk van de chef, dat krijgen we op ons bord. Wat we niet te zien krijgen, is hoe die gerechten gecreëerd worden. Waar halen koks hun inspiratie? Hoe en wanneer verzinnen ze hun recepten? Een inkijk in het creatieve brein van topkoks.

Koopschaamte is een ding, en modebedrijven en -merken komen niet meer weg met loze groene beloftes. Een aantal recente inspanningen binnen de sector op een rij. 'Sustainable is sexy en exciting.'

