Druk druk druk? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Daarom vroegen we aan enkele lotgenoten hoe zij omgaan met het eeuwige tekort aan tijd. Het resultaat: enkele concrete en voor iedereen toepasbare tips.

Heb jij ook het gevoel dat je je, vanaf het moment dat je wekker gaat, de hele dag door moet haasten? Dan is dit artikel er voor jou. Verschillende mensen zoals jij delen hun beste hacks om de ratrace beter aan te kunnen.

Voor je aan de tips aanbelandt, is het nuttig om jezelf even af te vragen hoe het komt dat je het zo druk hebt. Ligt het echt enkel aan je veeleisende job of aan de druk van de sluitende schoolpoort? Of zou het kunnen dat er ook iets schort aan de werkverdeling bij je thuis? Uiteraard kan het dat het bij jullie anders is, maar als je een vrouw bent in een heterorelatie, is de kans statistisch gezien erg groot dat het merendeel van het huishoudelijk en mentaal werk in jouw schoot terechtgekomen is. Belgische vrouwen spenderen per week gemiddeld nog steeds negen uur meer aan het huishouden dan hun mannelijke partners. Zeker wanneer er kinderen bijkomen, nemen vrouwen een groter deel van de huishoudelijke taken op zich.

Als je het vermoeden hebt dat daar inderdaad iets schort, kan het helpen om deze concrete vragenlijst over de werkverdeling thuis in te vullen en je partner te vragen hetzelfde te doen. Het resultaat kan een eyeopener zijn en een eerste stap in een bewustwordingsproces. Is er bereidheid om een betere verdeling van de werklast na te streven? Dan komen deze genderneutrale tips je ongetwijfeld te hulp. Wat of je nu een man bent of een vrouw bent: iedereen wil het liefst zo weinig mogelijk energie verliezen met vervelende taakjes, zodat je je aandacht en liefde kan steken in de dingen die er écht toe doen.

'Je kinderen zelfredzaam maken is sowieso wijs, maar neemt je ook werk uit handen'

Naam: Bieke

Leeftijd: 48

Beroep: Ik combineer er twee: leidinggevende en freelancer

Gezinssituatie: Alleenstaande ouder van twee kinderen van elf en veertien jaar oud

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Nee, want zie de vorige vragen.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Ik zet mijn kinderen aan het werk. Mijn zonen doen boodschappen, legen de vaatwasser, maken hun eigen lunch en stofzuigen.

Hoe helpt dat concreet? Als alleenstaande ouder heb je zelden of nooit vrije tijd. Na de werkuren ben je continu aan het zorgen, wassen, plassen en huiswerk aan het begeleiden. Je kinderen zelfredzaam maken is sowieso wijs, maar neemt je ook werk uit handen.

Hollen tijdens de middagpauze, om snel even langs de apotheek te gaan © Getty

Vrijdag voorbehouden

Naam: Bjorn

Leeftijd: 41

Beroep: Eigenaar van twee marketing-communicatiebureaus

Gezinssituatie: Getrouwd en twee kinderen, een zoon van bijna negen en een dochter van elf.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Relatief goed. Maar dat is vooral omdat ik de deur van mijn kantoor heel goed kan sluiten als ik niet werk. Ik doe mijn job heel erg graag, dus het voelt niet als werken (dat helpt al), maar wanneer ik niet werk, werk ik ook echt niet.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Ik plan nooit iets op vrijdag, zodat ik op die dag alles kan afwerken wat eerder tijdens de week niet lukte.

Hoe helpt dat concreet? Het geeft me een onmisbare buffer in mijn agenda. Ik maak een strakke planning, maar zoals bij iedereen komt er wel altijd iets tussen, of word je onderbroken. Noodgedwongen begin je dan te schuiven met taken waaraan geen deadlines hangen. Met die lege vrijdag creëer ik voor mezelf de ruimte om dat comfortabel te kunnen doen.

Veva verklaart zichzelf regelmatig dood bij haar collega's

Naam: Veva

Leeftijd: 32

Beroep: Woordvoerder

Gezinssituatie: Getrouwd, zonder kinderen

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Absoluut niet. Ik ben 24/24 van permanentie voor de pers, dus kan op voorhand niet inschatten hoe mijn dagen, avonden en weekends eruitzien. Ik moet alles kunnen laten vallen als er een crisis is.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Ik neem twee keer per jaar twee weken vakantie en dan schakel ik alle werkgerelateerde apps uit, of verwijder ze zelfs. Mijn werk-gsm wordt doorgeschakeld en mijn collega's moeten ervan uitgaan dat ik dood ben, ook als er problemen zijn.

Hoe helpt dat concreet? Tijdens die weken kan ik mezelf de mentale rust geven die ik nodig heb om mijn batterijen terug op te laden.

Hollen op het werk, want straks nog een meeting © Getty

Met de fiets naar het werk

Naam: Lode

Leeftijd: 43

Beroep: Stationchef Gezinssituatie: Een vrouw en twee kinderen van tien en elf

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Niet altijd, maar meer dan vroeger

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Zweren bij de fiets voor mijn woon-werkverkeer van 35 kilometer.

Hoe helpt dat concreet? Vroeger deed ik dat met de auto of het openbaar vervoer, maar dat leverde me heel veel stress op door files of gemiste bussen. Vandaag kom ik veel rustiger thuis en ben ik meteen klaar om te helpen bij huiswerk, de bereiding van onze maaltijdbox of het taxi spelen voor de hobby's van de kinderen.

Jonathan plant alles vol vol vol

Naam: Jonathan

Leeftijd: 25

Beroep: Doctoraatsonderzoeker

Gezinssituatie: Co-housend met een vriend, in een gelukkige relatie

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Het kan altijd beter, maar ik doe wel actief moeite om ze in balans te houden.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Ik plan mijn dag zo vol mogelijk, zowel qua werk als privé.

Hoe helpt dat concreet? Als doctoraatsonderzoeker moet je naast je feitelijke onderzoek nog 1001 andere dingetjes doen die tijd vergen, en dan is een strak afgebakende planning onontbeerlijk. Ik probeer bijvoorbeeld mails op vaste momenten doorheen de dag te lezen en te beantwoorden. Verder heb ik nog veel hobby's die tijd opeisen en een druk sociaal leven, en ook daar plan ik veel op voorhand. Mijn vrienden zijn het gewend dat ik, bij wijze van spreken, vraag om over drie weken tussen een bepaalde tijdsspanne af te spreken, omdat ik daarvoor en daarna al andere dingen gepland heb. Mijn lief en ik plannen onze momenten samen twee maanden op voorhand in, omdat we allebei drukke jobs en sociale levens hebben, en dat lukt perfect. Vroeger stelde ik vaak dingen uit tot het allerlaatste moment om er dan - met wisselend succes - in een mum van tijd alles door te jagen, terwijl ik op andere momenten mijn vrienden verwaarloosde door te veel werk. Daaruit heb ik geleerd.

Hollen op het werk, want de dag loopt ten einde en de nabewaking op school is al gestart © Getty

'Ik heb nog steeds belachelijk veel te regelen, maar ik zie tenminste niets meer over het hoofd'

Naam: Katrin

Leeftijd: 32 jaar

Beroep: Journalist

Gezinssituatie: Vaste relatie, maar (nog) niet samenwonend. Mijn lief zien vergt dus ook planning (zeker omdat hij vaak 's avonds en in het weekend werkt).

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Heel erg wankel, maar sinds ik mijn truc toepas, is het wel al stabieler dan vroeger.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Trello, een lijstjesapp die me helpt de chaos in mijn hoofd te temmen. Ik heb twee verschillende 'boards': eentje privé en eentje werkgerelateerd. Per board heb ik lijstjes: dingen die ik vandaag moet doen, deze week, op lange termijn en dingen die afgehandeld zijn.

Hoe helpt dat concreet? Wanneer me op een gegeven moment iets te binnen schiet, zet ik het in de app, zelfs al gebeurt dat op de tram of in het holst van de nacht. Elke avond maak ik een kwartiertje tijd om die dingen te ordenen en maak ik zo een planning. Dan sleep ik taakjes bijvoorbeeld naar 'vandaag' of 'deze maand'. Daardoor staat alles wat ik moet doen verzameld op een plek en niet meer op een bonte collectie volgekrabbelde servetten en losse papieren. De angst dat ik iets aan het vergeten ben, is er veel minder door. Ik haal niet elke dag al mijn to do's, maar dat hoeft ook niet. Nu word ik tenminste niet meer lamgelegd door het gebrek aan overzicht en het gevoel mijn verstand te verliezen. De rest is wilskracht. Daar heb ik helaas nog geen trucs voor.

Meal prepping: alle boodschappen groeperen en koken voor de hele week

Naam: Micha

Leeftijd: 41

Beroep: Grafisch vormgever

Gezinssituatie: Samenwonend, geen kinderen, twee katten

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Redelijk, maar eerlijk gezegd enkel omdat mijn vriendin niet elke dag moet pendelen en zo in het beste geval een paar uur per dag extra heeft om ons leven een beetje structuur te geven (als in: alvast boodschappen doen of aan het eten beginnen).

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: De meal prepping-blog Weekmenus.be.

Hoe helpt dat concreet? Op voorhand (delen van) maaltijden koken is vooral een fantastisch efficiënte manier om tijd te winnen. Maar heel eerlijk: wij zijn geen krak ik zomaar gerechten uit onze mouw schudden. Met deze blog hebben we toch enigszins een plan hebben qua maaltijden en boodschappen voor de hele week.

Hollen naar de kinderopvang © Getty

'Nu ik geen andere keuze heb dan om 17u30 aan de schoolpoort te staan, werk ik veel efficiënter'

Naam: Annelies

Leeftijd: 38

Beroep: Fulltime hogeschooldocent

Gezinssituatie: Kind van acht uit eerdere relatie, samenwonend met nieuwe partner.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Mijn partner zit vaak in het buitenland, en ook de papa van mijn zoon is door zijn werk enkel tijdens het weekend in België. Dat maakt van mij de primaire opvoeder.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Mijn allerbeste truc is om werk en privé zo gescheiden mogelijk te houden. Tussen zes en acht 's ochtends is het gezinstijd. Wij ontbijten altijd samen en iedereen staat bij ons vroeg op om dat moment samen te hebben. Tijdens die momenten laat ik echt geen contact met anderen toe: telefoons, krantensites en mails zijn dan verboden. De rest van de voormiddag blokkeer ik strikt voor mijn werk. In de namiddag plan ik mijn werk wat 'losser': dan organiseer ik vergaderingen, behandel ik mails van studenten, help ik andere collega's,... Vanaf het moment dat ik mijn zoon ophaal op school, begint de gezinstijd weer.

Hoe helpt dat concreet? Ik ben veel minder afgeleid dan vroeger, toen ik nog alles combineerde en door elkaar deed. Nu ik geen andere keuze heb dan om 17u30 aan de schoolpoort te staan, werk ik veel efficiënter. Maar ik geef het toe: het vergt wel veel discipline.

'Als iets echt vooruit moet gaan, maken we er een spel van'

Naam: Kevin

Leeftijd: 36 jaar

Beroep: online redacteur (ongeveer 45 uur)

Gezinssituatie: Getrouwd, met twee kinderen van drie en zes.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Ik probeer er heel bewust over te waken, maar dat lukt niet altijd even goed. Voldoende sporten en afspreken met vrienden valt er vaak van tussen.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Als we iets van onze kinderen willen dat echt vooruit moet gaan, maken we er een spel van.

Hoe helpt dat concreet? Als het aan tafel bijvoorbeeld wat slabakt, zeg ik dat iedereen een vork moet nemen en dan tel ik af. De eerste die dan een hap neemt, wint. Dezelfde tactiek kan je toepassen voor huishoudelijke taakjes zoals kousen bij elkaar zoeken in een grote hoop kleren. Het is een gewoon een kwestie van het voor te stellen als iets leuks. Uiteraard speel ik dan zelf ook mee.

Hollen naar een rustgevende yogales © Getty

Vicky schakelt technologie in

Naam: Vicky

Leeftijd: 43 jaar

Beroep: deeltijds docent, deeltijds life- en fitcoach (gemiddeld 50 uur per week)

Gezinssituatie: Getrouwd, man is marketingmanager. We hebben een zoon van twaalf.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Zes jaar geleden was mijn work-life balance helemaal zoek en heb ik aan mijn jachtige blitzcarrière een burn-out overgehouden. Ik heb mezelf van nul terug moeten opbouwen. Terug in de ratrace stappen, was geen optie. Met behulp van yoga en kickboksen vond ik terug een evenwicht. Momenteel ben ik parttime docent, parttime life- en fitcoach. Om de impact op ons gezinsleven te beperken, hebben we een sportstudio achteraan onze woning ingericht. Zo kan ik makkelijk zappen tussen gezin en werk. Op dagen dat mijn man op zakenreis is, valt het uitbouwen van mijn zaak, het huishouden en de zorg voor onze zoon volledig op mijn schouders. Gelukkig kunnen we ook beroep doen op ouders van andere kinderen om onze zoon te brengen en te halen naar zijn voetbaltrainingen, waar hij vier keer per week heen moet.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Wij houden onze gezins- en professionele activiteiten (van de drie gezinsleden) bij in een gedeelde agenda op onze smartphones. Verder doen we beroep op de 'Collect&go'-diensten van de supermarkt.

Hoe helpt dat concreet? Dankzij de online agenda vermijden we dubbele boekingen en hebben we zicht op wanneer er quality time gepland kan worden. Dat helpt om mekaar beter aan te voelen en te helpen waar het kan. De 'Collect&go'-diensten zijn een handige manier om tijd te winnen. Je bespaart er ook geld mee, want je koopt minder impulsief.

If all else fails... is er nog altijd nog de pizzeria

Naam: Toon

Leeftijd: 37

Beroep: Politie-inspecteur recherche (40 uur per week)

Gezinssituatie: Getrouwd, met twee kinderen van vier en vijf

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Redelijk. Ik heb vrij flexibele uren, waardoor ik al eens vroeger kan stoppen, en er is ook mogelijkheid om af en toe van thuis uit te werken. Soms moet ik naar het buitenland of is het erg druk. Dan moeten we wel beroep doen op ons netwerk voor opvang.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Eten proberen we op voorhand klaar te hebben of we kiezen een eenvoudig gerecht zodat de kinderen niet te laat eten. Ovenschotels zijn daarvoor ideaal en je kan er vaak extra groenten in verwerken zonder dat er gezeur over komt. Ik laat de kinderen ook liever nog wat langer in de nabewaking zodat ik eerst alleen boodschappen kan doen (het liefst meteen voor een hele week).

Hoe helpt dat concreet? Het elimineert een hoop stress en geeft meer tijd om samen iets léuk te doen. In het beste geval moet er dan alleen nog eten in de oven gezet worden. Wordt alles toch te hectisch? Dan is de pizzeria achter de hoek nog altijd een prima oplossing.

Hollen om een gezonde maaltijd op tafel te toveren © Getty

Altijd eten in huis

Naam: Annelien

Leeftijd: 32 jaar

Beroep: Creatief bij een reclamebureau, vier vijfde (32u)

Gezinssituatie: Getrouwd, man is onderzoeker en werkt voltijds, we hebben twee kinderen, die sinds kort allebei naar school gaan.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Dankzij mijn vier vijfde slaag ik er wel in om de balans te houden, een beetje op adem komen tijdens de week en niet alle vervelende klusjes in het weekend te moeten doen. Als is mijn vrije woensdag wel vermoeiender dan de andere dagen. Mijn to-do-list is dan best indrukwekkend, maar het zorgt voor ademruimte tijdens de rest van de week en het weekend.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Tijdens mijn vrije dag en de weekenddagen maak ik vaak grote porties soep, spaghettisaus of vegetarische curry zodat ik er een deel van kan invriezen om later op te eten. Mijn man en ik zetten bovendien al onze belangrijke afspraken en werkmeetings die een impact hebben op het gezinsleven in een gedeelde Google agenda.

Hoe helpt dat concreet? Er is altijd eten in de vriezer voor wanneer het snel moet gaan en we weten wie waar wanneer zal zijn. We besparen tijd en voorkomen onnodige stress.

Sanne stopt met strijken en energievretend werk

Naam: Sanne

Leeftijd: 29 jaar

Beroep: Leerkracht volwassenenonderwijs (momenteel 24u/week) + verkorte bachelor secundair onderwijs

Gezinssituatie: Samenwonend met partner, twee kinderen van twee en vier jaar. Partner is internationaal treinbestuurder.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Momenteel is het een beetje zoeken wegens nieuwe job gecombineerd met opleiding, zowel voor mezelf als voor partner.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Kiezen voor een job die energie geeft en niet alleen vraagt (zodat ik niet opgebrand thuiskom). Regelmatig stilstaan bij wat ik doe, evalueren en overleggen met partner. Voorts vind ik dat je niet te veel moet strijken. Soms is kleding netjes opplooien ook al voldoende.

Hoe helpt dat concreet? Het helpt omdat ik op die manier sneller knopen ga doorhakken wanneer er een slechte balans is tussen werk en privé. Een fijne job die energie geeft maakt het thuis ook een stukje makkelijker.

Hollen om wat quality time over te houden als koppel © Getty

'Wees even lief voor jezelf als je voor een goede vriendin zou zijn'

Naam: Jana

Leeftijd: 30 jaar

Beroep: Thuisverpleegkundige, voltijds tewerkgesteld

Gezinssituatie: Getrouwd met een Waalse boswachter en samenwonend in Wallonië. Twee kinderen uit voorgaande relaties, die naar school gaan in Vlaanderen. Dochter voltijds bij ons, zoon sporadisch (naar zijn eigen zin en aanvoelen), maar wekelijks aanwezig.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? Best oké. Werken in Wallonië is menselijker dan in Vlaanderen. De voordelen die ik haal uit de werksfeer hier, worden helaas overschaduwd door de talloze kilometers die we moeten afleggen tussen Wallonië en Vlaanderen.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Doorheen de dag bellen mijn partner en ik om het avondeten te plannen. Op voorhand beslissen wat we de hele week zullen eten werkt niet voor ons, want we weten nooit waar we de komende dagen zin in zullen hebben. Vaak doet diegene die kookt dus ook voor die avond de boodschappen. De 'Nog eenvoudiger' recepten van Pascale Naessens vind ik daarom top: niet al te moeilijk, snel klaar en gezond. Het hoeft ook niet altijd het klassieke warme avondeten te zijn, we eten ook wel eens een omelet of croque monsieurs met wat rauwkost erbij. 's Avonds maak ik de schoollunches al voor de dag erop, de kinderen leggen zelf hun kleren en proper ondergoed klaar voor de volgende dag. Ik probeer vooral mild te zijn voor mezelf. Mijn motto? Wees even lief voor jezelf als je voor een goede vriendin zou zijn.

Hoe helpt dat concreet? 's Ochtends is er amper een rush of stress, omdat alles al klaarligt. Door te kiezen voor simpele gerechten, ondervinden we ook weinig stress over het avondeten.

Jan schrapt de trash

Naam: Jan

Leeftijd: 35

Beroep: Journalist (ongeveer 50 uur per week)

Gezinssituatie: Samenwonend met twee kinderen, één schoolgaand, één naar de crèche.

Is de balans tussen jouw werk en privéleven in evenwicht? De ene week al beter dan de andere. Afhankelijk van hoezeer je de uren op het werk kan bewaken, lukt het ook beter om de rest te managen. De verdeling van de taken tussen mij en mijn partner is nog niet helemaal gelijk, maar stap voor stap gaat het in de goede richting.

Allerbeste truc om de verdeling tussen werk en privéleven te bewaren: Om tijd te winnen, probeer ik alle 'trash' te schrappen. Daarmee bedoel ik: schermtijd beperken met de app QUALITY TIME en zo min mogelijk naar onzin op televisie kijken. Wat het avondeten betreft, is het boek 'Comford Food' van de Colruyt een redder in nood. Daar staan veel simpele gerechten in, die snel klaar zijn en heerlijk smaken na een stresserende dag. Een ander topgerecht is penne met sardines en broccoli. Het is klaar in tien minuten en is gezond en lekker. Voorts hebben mijn partner en ik een WhatsApp-gesprek met als titel 'boodschappenlijstje': zo kunnen we het lijstje altijd en overal aanvullen. Als we willen bijpraten met elkaar, maar geen babysit willen regelen, kiezen we een restaurant met speeltuin of speelhoek.

Hoe helpt dat concreet? Al deze tips zorgen voor tijdsbesparing, zodat er tijd overblijft voor rust en ontspanning.

