Menige vrouw die onlinedatet of zich anderszins online waagt, krijgt vroeg of laat af te rekenen met een pronte piemel in haar inbox. Waarom trekken sommige mannen zo gretig hun broek naar beneden en hoe reageren vrouwen het best op een dickpic? We zochten het uit.

'We hadden een leuke chat en opeens was ie daar: een penis in al zijn stijve glorie. Ik was verbijsterd, dit had ik echt niet zien aankomen. Toen ik vroeg wat hij ermee hoopte te bereiken, antwoordde mijn onlinedatingpartner dat hij dacht dat ik dat wel leuk zou vinden. Niet dus. Ik heb hem laten weten dat ik er niet mee gediend was en dat ik - dat vond ik wel kunnen - ook niet bepaald onder de indruk was. Waarna ik hem zonder pardon geblokkeerd heb.' Elise is een dertiger die sinds ze single is vaker dan haar lief is een blote penis in haar inbox ontvangt. Bij een korte rondvraag in onze omgeving blijkt dat zowat elke vrouw tijdens haar onlinedatingavonturen al eens een dickpic kreeg, de meerderheid zelfs verschillende malen. Uit een poll die YouGov in 2018 deed, bleek dat 53% van de vrouwen tussen de 18 en de 36 en 35% van de 35 tot 54-jarigen er al een heeft ontvangen. Boven de 55 daalt dat tot 8%. Bij een op de tien was dat op eigen verzoek, maar dus meestal ongevraagd. 27% van de mannen tussen de 18 en de 36 geeft toe er al eens eentje verstuurd te hebben. 'Ik begrijp het echt niet', zucht Marijke. 'Alsof ik van zo'n foto opgewonden zou raken. Of het aantrekkelijk vind om er zonder context een te ontvangen. Ik vraag me echt af wat zulke mannen bezielt.'

Bij een op de tien was dat op eigen verzoek, maar dus meestal ongevraagd. 27% van de mannen tussen de 18 en de 36 geeft toe er al eens eentje verstuurd te hebben. 'Ik begrijp het echt niet', zucht Marijke. 'Alsof ik van zo'n foto opgewonden zou raken. Of het aantrekkelijk vind om er zonder context een te ontvangen. Ik vraag me echt af wat zulke mannen bezielt.' Een vraag die de Britse journaliste Moya Sarner zich ook stelde. Ze opende in 2018 een Reddit-account en gooide de vraag in de groep. De - anonieme - respons was zo massaal dat Reddit haar vraag offline haalde. In een artikel in The Guardian concludeerde ze dat de mannen allerlei motivaties hadden. Sommigen geven toe onzeker te zijn over hun lichaam en willen graag horen dat ze oké zijn, anderen hopen een ietwat kabbelende chatsessie spannender te maken en voor één groep is het een kwestie van kwantiteit: ze sturen hun penis massaal uit, op de meeste foto's komt geen reactie, maar heel af en toe is de respons positief en komt er zelfs een naaktfoto terug. Ten slotte is er ook een groep die toegaf dat het ze om de kick te doen was. 'Mannen willen pronken met hun mannelijke kenmerken', stelt psychologe en seksuologe Jasmine Steurbaut. 'Vanouds wordt er van hen verwacht dat ze indruk maken op het andere geslacht. Mannen doen onder elkaar ook weleens een soort van cock contest, waarbij ze onder de douche hun geslachten vergelijken. Tegenover vrouwen is er bij sommige mannen een zekere trots over hun geslacht, ze willen ermee stoefen.' Dat ze denken dat een blote selfie voor prikkeling kan zorgen, verbaast Steurbaut niet. 'Mannen denken verkeerdelijk dat zo'n foto vrouwen opwindt, terwijl het tegenovergestelde waar is. Dat heeft te maken met de zogenaamde sexual overperception bias: mannen overschatten hun seksuele aantrekkelijkheid en schatten de signalen van vrouwen daarom vaak verkeerd in.' Een vriendelijk woord, een beleefde glimlach, en ze denken dat je als een blok voor hen gevallen bent. Waarna ze prompt een dickpic sturen. Het is dat mechanisme dat verklaart waarom vrouwen vaak het gevoel hebben dat zo'n foto uit het niets komt. De vrouw in kwestie heeft immers niet door dat de man denkt dat ze ontzettend met hem aan het flirten is en dat zijn fantasie dus al een paar stappen verder zit. Uiteraard doen sommige mannen het voor de kick. 'Die hebben vaak een exhibitionistisch kantje', zegt Steurbaut. Een nieuw fenomeen is een naaktfoto versturen naar een willekeurige vrouw in je omgeving via de AirDrop-functie van Apple, gewoon om een reactie uit te lokken. Dan zit die vrouw op de trein, in de bioscoop of op een bankje in het park en krijgt ze de vraag of ze een AirDrop wil ontvangen. Zegt ze ja, dan krijgt ze van een wildvreemde een dickpic. Cyberflashers, zo worden deze mannen genoemd, en wat ze doen is niet meer of minder dan de onlinevariant van exhibitionisme. De meerderheid van de vrouwen die wij spraken, relativeerde het. 'Blokkeren en daarmee is de kous af', vatte eentje het samen. Al mag niet vergeten worden dat het over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat. 'De impact daarvan kan heel verschillend zijn', zegt Steurbaut. 'De ene vrouw zal erom lachen, bij anderen kan het een bijna traumatische ervaring worden. Geloof me, je mag nooit het effect van zo'n foto onderschatten.' Iets wat een van de Reddit-mannen in The Guardian toegeeft. 'Het internet laat toe om dingen online te doen die je in het echte leven nooit zou durven', schreef hij. 'Dat maakt dat mannen vaak niet stilstaan bij de impact van hun foto op de ontvanger.' Zelf stuurt hij geen dickpics meer. 'Ik besef nu dat het onbeleefd, onnozel en leeg is.' Zo'n 10 procent van de ontvangers gaf in de YouGov-poll toe zelf om een dickpic te hebben gevraagd. Er zijn dus wel degelijk vrouwen die zo'n foto interessant vinden. Heb je zin om er eentje te sturen, zorg er dan voor dat dat het geval is, stelt Steurbaut. 'Als de omstandigheden goed zitten en het allemaal met wederzijdse toestemming gebeurt, kan het best. Maar enkel en alleen dan. Je kunt bijvoorbeeld via sexting uitzoeken wat er mogelijk is.' Of zoals een vrouwelijke Reddit-er schreef: 'Vraag toch gewoon of ze een foto wil. Een vrouw die jou helemaal ziet zitten, vindt het prima dat je in haar bijzijn je penis toont. Maar ongevraagd een dickpic sturen is een beetje als live spontaan je penis ontbloten 'omdat er ooit een vrouw dat leuk heeft gevonden'.' Niet doen dus. Is er nood aan een wettelijk kader en moet het strafbaar worden gemaakt om ongevraagd een dickpic te sturen? Joris Van Ouytsel, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, deed onderzoek naar sexting en denkt van wel. 'Onderzoek toonde aan dat het bij volwassenen een eerste stap is om seksuele interesse te tonen, terwijl het bij jongeren vooral gebeurt in de context van een romantische relatie of bij iemand op wie ze verliefd zijn. Er bestaan vandaag al wetten over het zonder toestemming doorsturen van zulke foto's naar derde partijen: dat is verboden. Maar ook het ongevraagd sturen van dickpics zou strafbaar moeten zijn, vind ik. Het is een vorm van seksuele intimidatie en het geeft de ontvanger een onveilig gevoel.' Moraal van het verhaal? Een dickpic kan, maar alleen als beide partijen ermee instemmen. Zoals met zoveel dingen, zeg maar.