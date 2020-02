Een romantische valentijnsavond per jaar is niet genoeg om je relatie levend en wel te houden, stelt Amerikaans relatie-expert John Gottman. Je hebt er minstens acht nodig om te ontdekken of jij en je partner over de cruciale dingen des levens op dezelfde golflengte zitten. Een gespreksgids.

De sleutel tot een goede lange relatie is nieuwsgierig blijven naar elkaar, stelt Amerikaans relatie-expert John Gottman. 'Zo'n 75% van de conflicten binnen een koppel zijn niet oplosbaar', weet Gottman. 'In een goede relatie leer je daar mee leven. Maar dan is duidelijkheid cruciaal. We vinden vaak dat onze partner moet weten wat er in ons hoofd omgaat, maar in werkelijkheid hebben ze vaak geen enkel idee. Elkaar leren kennen is een levenslange opdracht.'

Uit zijn onderzoek blijkt dat er acht onderwerpen zijn waar je als koppel - al dan niet op date-night - best regelmatig over doorboomt. Waarom dat zo is, lees je hier. Hoe je dat aanpakt? Met deze tips, uit Eight Dates. Essential Conversations for a lifetime of love, het boek dat John Gottman erover schreef.

Vertrouwen en toewijding

Waarover? Wat betekenen vertrouwen en toewijding voor jullie? Hoe zien die begrippen er voor julie uit in de context van een relatie? Probeer uit te zoeken of jullie het daarover eens zijn.

Wat te vragen? Kan ik je vertrouwen? Zal je er voor me zijn als ik je nodig heb? Hoe belangrijk ben ik voor je? Zal je me trouw zijn? Hoe hebben je ouders hun toewijding aan elkaar getoond? Of niet, natuurlijk. Denk je dat dat een invloed heeft op hoe jij vertrouwen en toewijding ziet? Kan je een moment beschrijven waarop je het gevoel had dat je me niet kon vertrouwen? Hoe had dat anders gekund? Hoe kan ik er voor zorgen dat je me nog meer vertrouwt?

Waar? Een plek met een mooi uitzicht, liefst eentje die iets voor jullie als koppel betekent.

Conflict

Waarover?Dit gaat over pijnpunten in jullie relatie. De onderwerpen waar jullie ruzie over maken en hoe jullie met dat comflict omgaan. Waar zitten de gelijkenissen en de verschillen? Hoe gaan jullie met die verschillen om?

Wat te doen? Maak een lijstje van jullie meest voorkomende ruzies en de reden. Dat kan alles zijn, van verschillende meningen over orde, geld, seks, familie, je sociaal leven tot hoe je met emoties, werk of alcohol omgaat, en uiteraard ook karaktertrekken. Ochtend- of avondmens, huismus of partybeest, coach patato of sportieveling. Stel dan voor elk van de puntjes drie vragen. Waarom is dit zo belangrijk voor jou? Heeft dit te maken met je persoonlijke geschiedenis of je opvoeding? Heeft het te maken met betekenisgeving of een doel in je leven?

Wat te vragen? Hoe ging jouw gezin met conflict om? Hoe werd woede uitgedrukt? En hoe doe jij dat? Hoe wil je dat ik reageer als je kwaad bent? Hoe los jij een conflict graag op?

Waar? Een middagdate of picknick in een park, in je tuin of op je balkon. Of maak een wandelingetje. Privacy is belangrijk voor dit onderwerp.

. © Foto Unsplash

Seksualiteit

Waarover? Seks en intimiteit, een van de moeilijkste onderwerpen om over te praten.

Wat te vragen? Denk terug aan de beste seks die jullie ooit hadden. Wat was er zo goed aan? Wat wind je op? Wat kan je als partner doen om de ander op te winden? Hoe en waar word je graag aangeraakt? Op welk moment van de dag vrij je het liefst? Of net absoluut niet? Heb je een favoriete positie? Is er iets wat je altijd al had willen proberen? Wat is een moodkiller?

Waar? Een diner bij kaarslicht, gekleed in iets waarin je je goed - en misschien zelfs sexy - voelt.

Geld en werk

Waarover? De betekenis van geld, voor jou als individu en voor jullie als koppel. Hoe is dit gelinkt aan werk?

Wat te vragen? Sta stil bij je familieachtergrond in verband met geld en werk en hoe dat jouw ideeën gevormd heeft. Hoe veel geld is genoeg geld? En hoe ziet financiële zekerheid eruit? Waar ben je dankbaar voor? Wat is je grootste angst rond geld? Waar droom je op financiëel vlak van?

Waar? Kies een plek waar je je comfortabel en rijk voelt, liefst zo goedkoop mogelijk. De lobby van een duur hotel bijvoorbeeld.

Familie

Waarover? De betekenis van een gezin en een eventuele kinderwens.

Wat te vragen? Hoe ziet jouw ideale familie eruit? Horen daar kinderen bij? Welke eigenschap van je partner wil je graag terugzien in je kind? Hoe houd je je als koppel stand in de wervelwind van een gezin? Hoe creëer je een gevoel van familie als je geen kinderen wilt, of als de kinderen de deur uit zijn? Welke positie hebben vrienden in de familie?

Waar? Een plek waar je eventueel in de buurt van kinderen bent. Of blijf je liever thuis, kook dan een favoriet gerecht uit je kindertijd.

. © Unsplash

Plezier en avontuur

Waarover? De invulling van plezier en avontuur in jullie leven.

Wat te vragen? Wanneer probeerden jullie voor het laatst samen iets nieuws uit? Hoe speelde je het liefst als kind? Waar heb je het laatste jaar het meeste plezier in gehad? Wat is het spannendste avontuur uit je kindertijd? Wat vind je echt opwindend of waar kijk je naar uit? Wat staat er op je bucketlist?

Waar? Ergens waar jullie nog nooit geweest zijn. Van een sterrenrestaurant over het dak van je kantoor tot in die oude boom in het park.

Spiritualiteit en groei

Waarover? Groei en verandering binnen jullie relatie.Over de betekenis van spiritualiteit in jullie leven.

Wat te vragen? Hoe ga je om met moeilijke dingen? Hoe vind je vrede met jezelf en de wereld? Ben je gelovig? Welke plek heeft spiritualiteit in je leven? Is persoonlijke groei belangrijk voor jou? Wat wil je doorgeven aan eventuele kinderen?

Waar? Een plek die jullie mooi vinden en die een beetje heilig aanvoelt.

Dromen

Waarover? Jullie dromen, zowel individueel als gezamelijk.

Wat te vragen? Waar droomde je als kind van? Hebben je ouders hun dromen zien of doen uitkomen? Hebben ze je ondersteund in jouw dromen? Welke drie dromen zijn het allerbelangrijkste voor jou, en waarom? Wat droom je voor ons, als koppel? Hoe zou het voelen als je dromen uitkomen? Hoe kunnen we concreet aan de slag?

Waar? Een plek die deel uitmaakt van je droom. Wil je op wereldreis, ga naar een exotisch restaurant. Wil je een appartement aan zee, ga wandelen op het strand. Wil je de Ventoux op rijden, ga dan fietsen.

