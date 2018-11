Uit de schaal op je bord: bij deze recepten doet de oven het werk

Soms is koken weinig meer dan wachten. We bundelen enkele gerechten waarbij je zelf niet veel meer hoeft te doen dan snijden, in een schaal mikken en die de oven in schuiven. (Moet het nog gezegd dat dit fantastische gerechten zijn om te maken wanneer je gasten hebt?)