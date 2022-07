Eerste hulp bij hittegolven: zo houd je het hoofd en het huis koel

De komende dagen stijgen de temperaturen vlot voorbij de dertig graden. Hoe houd je het hoofd koel? Enkele verfrissende tips.

DIT EET EN DRINK JE BEST (NIET)

Geen koud water, wel lauwe dranken

Dat je op warme dagen meer water moet drinken is logisch. Het is verleidelijk om naar ijskoude drankjes te grijpen, wegens instant verkoeling. Toch hebben zij net een averechts effect: door de plotse daling van de lichaamstemperatuur gaat de thermostaat in je hersenen op zoek naar een nieuw evenwicht, en dus het lichaam opnieuw warmer stoken. Lauwe thee brengt wel soelaas. Door de warmte zal je lichaam de innerlijke thermostaat een paar graden lager zetten. Wat verse munt toevoegen aan je water heeft trouwens ook een verfrissend effect, zonder dat het je innerlijke warmtekompas verstoort.

Vermijd alcohol

Alcohol zorgt ervoor dat de cellen in je lichaam krimpen, waardoor al het extra water eruit geknepen wordt. Het resultaat? Je zal merken dat je sneller het kleinste kamertje moet opzoeken. Een ongewenst neveneffect is dat je daardoor ook sneller gedehydrateerd geraakt, precies wat je wil vermijden op warme dagen. En nee, de tonic bij de alcohol is niet voldoende om het dehydraterende effect teniet te doen.

Chilipepers

Bij het eten van pikante voedingsmiddelen gaat de hartslag de hoogte in, waardoor de lichaamstemperatuur lichtjes stijgt. Vervolgens begin je te zweten om het lichaam opnieuw af te koelen, exact wat je wil bereiken. Het kan dus zeker geen kwaad om wat chilipepers toe te voegen aan je lunch.

Vermijd zware maaltijden

Als je veel eet, heeft je lichaam veel energie nodig om dat voedsel te verbranden. Bij die verbranding komt warmte vrij. Eiwitten en koolhydraten zijn moeilijker te verteren, groenten en fruit worden iets vlotter verwerkt door je spijsverteringsstelsel. Het is ook beter om te opteren voor verschillende koude snacks in plaats van één zware maaltijd.

ZO HOUD JE DE HITTE IN HUIS DRAGELIJK

Ventileren, wie zijn best doet zal het leren

Niet iedereen heeft geld om een airco te installeren en ook voor het milieu zijn airco’s geen al te best plan. Gelukkig kan je wel zelf dingen doen om de hitte in huis dragelijk te houden. Een old school ventilator kan helpen om ’s nachts de koele buitenlucht naar binnen te halen. Belangrijk is wel dat je het toestel strategisch positioneert. Richt het toestel niet naar binnen, maar naar buiten, zodat je de warme lucht uit de kamer jaagt. Het kan ook helpen om ijsblokjes voor je ventilator te zetten, zodat je koele lucht in de kamer blaast.

Verder kan het ook helpen om de juiste ramen open te zetten op het juiste moment. Dat moment is niét tijdens de heetste uren van de dag: de tocht die je door het openzetten van de ramen naar binnen haalt, warmt het huis nog sterker op. ’s Avonds de boel luchten kan wel helpen. Idealiter kan je een stevig tochtje creëren door beneden de ramen die de wind vangen open te zetten en boven de ramen die in de zogenaamde windschaduw liggen. ‘Dat zal de uitwisseling van de binnen- en buitenlucht versnellen’, aldus professor bouwfysica Staf Roels in De Standaard.

Zonnewering

Een goed geïsoleerd huis is een zegen in de winter, maar kan een vloek zijn in de zomer omdat de warmte moeilijk buiten kan. De beste strategie is dan ook om de zon volledig buiten te houden. Dat wil zeggen overdag de gordijnen dicht houden. Nog efficiënter is een buitenzonnewering, omdat je daarmee de warmte helemaal buiten houdt. Dat kan met een simpele luifel, of door een scherm aan de buitenkant van je raam te plakken.

HIER KAN JE BUITEN EEN FRISSE NEUS HALEN

ZO VOORKOM JE FYSIEKE ONGEMAKKEN

VERGEET OOK JE HUISDIER NIET

Niet alleen mensen hebben last van een hittegolf, ook dieren kunnen slecht tegen deze hoge temperaturen. Toch worden zij vaak vergeten. 'Iedere zomer zijn er nog te veel dieren die sterven omdat we te laks zijn met hun welzijn.' Honden laat je best niet uit tijdens de warmste uren van de dag, en ook geasfalteerde wegen vermijd je beter. Zo niet dreigen de kussentjes onder hun voeten te verbranden. IJsblokjes in het drinkwater van honden, katten of konijnen brengen een zeer welkome verfrissing, net zoals icepacks gewikkeld in handdoeken waar de beestjes op kunnen slapen. Zorg ook steeds voor schaduwrijke plekjes waar dieren kunnen uitrusten en laat ze zeker niet achter in een warme wagen.