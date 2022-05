Drie recepten voor een smakelijke salade

Lekker, gezond en vaak gemakkelijk: de salade is het ultieme zomergerecht. In het boek Salade Freak bundelt Jess Damuck smakelijke saladerecepten. Wij mogen er drie delen.

Martha’s mango en mozzarella met jonge sla

Auteur Jess Damuck over het recept: ‘Het was laat ’s avonds en ik was bij Martha Steward thuis na een lange Thanksgiving-shoot. De fotospots stonden nog opgesteld in de keuken, dus we manoeuvreerden eromheen om iets te eten te maken. Mijn vriendin Molly en ik maakten een citroenvinaigrette en wasten jonge sla uit de kas terwijl Martha perfect rijpe mango sneed en ons vertelde over de tijd dat ze door Marokko reisde in een Volkswagen-busje.’

Het resultaat van die avond is een recept voor een heerlijk frisse salade met mango, mozzarella en jonge sla.

Gegrilde mais, tomaten, halloumi en chili crisp

Auteur Jess Damuck: ‘Zout, pittig en zoet – het zit allemaal in deze salade. Halloumi is een stevige, zilte kaas, meestal gemaakt van geiten- of schapenmelk. Hij bakt lekker bruin en krijgt een geweldige smaak als hij wordt gegrild en smelt niet weg. Het is een geweldige vegetarische optie: iedereen is er dol op.’

Dit recept is een kleurrijk spektakel en zit bomvol smaak. Perfect als bijgerecht op een barbecue of als lunch om je werkdag op te vrolijken.

Gegrilde broccolini met green goddess-dressing en quinoa-crunch

Damuck: ‘Lang geleden huurde mijn vriendin Penny een huis op Little Cranberry Island in Maine voor de zomer. Enkelen van ons vlogen naar Bangor en namen dan een watertaxi naar de pittoreske zomerhemel van New England. Penny haalde ons op met een golfkar: we scheurden over de onverharde paden langs verweerde huizen. Het huis lag pal aan zee en we brachten onze ochtenden stoned door met het plukken van bosbessen. Norah en ik kookten ’s avonds. Norah is een fantastische kok en foodstylist. Als eten jouw ding is, kan koken met een andere chef je flow behoorlijk in de war brengen, maar we hadden zoveel plezier om samen eten te maken en bestookten elkaar met verse producten van de boerderij en vis die die dag was gevangen. Dit is een van de vele gerechten die we hebben gemaakt.’

Groen, gezond en net dat tikje anders. Met dit recept verras je gegarandeerd je gasten.