Zo houd je het hoofd koel: 5 tips voor hitteproof kleding

Puffen en zweten: wanneer de zon van jetje geeft is het moeilijk een geschikte outfit te vinden. Wij zochten uit welke materialen, snits en kleuren je best draagt om een hittegolf de baas te kunnen.

Geen nood, je hoeft niet in bikini of zwemshort naar de winkel of je werk om het hoofd koel te houden bij warme temperaturen. Als je ’s ochtends slimme keuzes maakt tijdens het aankleden, raak je niet oververhit.

1. Materiaal

Synthetische stoffen vermijd je best wanneer het warm is. Kies liever voor natuurlijke stoffen, zoals katoen, linnen, zijde of zelfs sommige wolsoorten (onder andere merinowol). Ook bamboevezels of Tencel kunnen verkoelend werken.

Natuurlijke materialen hebben een open vezelstructuur, waardoor lucht kan circuleren tussen de vezels. Dit helpt warmte en vocht van het lichaam weg te voeren. Ze hebben ook de eigenschap om vocht (zoals zweet) te absorberen en snel af te voeren. Vergeet ook niet om ondergoed in natuurvezels te dragen tijdens hittegolven, aangezien deze kledingstukken het dichtst tegen je huid zitten.

Wol in de zomer? Een dikke wollen kersttrui is uiteraard te warm in de zomer, maar toch kan wol aangenaam zijn wanneer de temperaturen de hoogte in schieten. – Wol laat de huid ademen en zorgt voor ventilatie – Merinowol kan tot 33% van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen. Een nat gevoel zal je dus niet snel hebben in een wollen kledingstuk. – Wol heeft een natuurlijke hoge bescherming tegen uv-stralen – In wol ontwikkel je minder snel een zweetgeur – Merinowol en alpacawol prikken amper tot niet: je kunt ze dus rechtstreeks op je huid dragen in de zomer

Synthetische stoffen zoals nylon, acryl en polyester hebben meestal een dichte vezelstructuur, wat de luchtcirculatie belemmert en kan leiden tot overmatig zweten en een benauwd gevoel bij hoge temperaturen. Tijdens het sporten kun je wel kiezen voor technische kunststoffen, die speciaal ontwikkeld zijn om vocht af te voeren.

De ultieme koelkampioen?

Hennep.

De hennepvezel, ook wel bekend als cannabis sativa, wint aan populariteit en kan weleens een gedegen concurrent van katoen worden in de nabije toekomst. Ook in ons land zijn ze volop aan het onderzoeken hoe we hennep terug kunnen inzetten als modetextiel. Het Fashion & Textiles Innovation Lab (FTILab+) aan de HOGENT is al sinds 2017 bezig met research rond hennep, waarvoor ze onder andere nauw samenwerken met de onderzoeksgroep AgroFoodNature. De cannabisplant gedijt goed in onze streken, heeft weinig water en chemicaliën nodig en is enorm sterk. Verschillende modemerken springen op de kar en brengen collecties uit in deze wondervezel. Het materiaal is dus niet enkel geschikt om de hitte aan te kunnen, maar is ook beter voor het milieu en klimaat: zo slaan we twee vliegen in één klap.

Hitteproof in hennep dankzij het Belgische merk Ida & Volta © Ida & Volta

2. Snit

Het is belangrijk om loszittende kleding te kiezen, die het stromen van de lucht langs je huid mogelijk maakt en je huid laat ademen. Door de luchtcirculatie nabij de huid zal het zweet beter verdampen en je doen afkoelen. Vermijd dus te veel laagjes: een topje met daarover een strak T-shirt dat je in een high waisted broek stopt zal warmer aanvoelen dan een iets korter en wijder T-shirt dat tot aan de rand van je broek komt.

Voor vrouwen die modest fashion dragen en/of een hoofddoek tipte Sarah Dimani in een interview met Knack Weekend om te kiezen voor luchtige en natuurlijke stoffen en laagjes te vermijden: ‘Ditch the layers. Draag lange zomerse jurken met driekwartsmouwen. Dat is dun, het bedekt je lichaam en wanneer je ermee wandelt kan je nog altijd genieten van een fijn briesje. Vermijd gemixte stoffen, satijn, wol en synthetische stoffen. Voel aan de stof of er genoeg lucht doorgaat. De Turkse hoofddoeken en pashmina’s zijn bijvoorbeeld heel dik, die kun je best vermijden bij warm weer. En als je zin hebt om een plonsje te doen, ga dan gewoon naar de Decathlon. Een legging en een shirt met driekwartsmouwen, meer heb je niet nodig.’

Flowy jurk en hoofddoek in lichte, natuurlijke stof © Getty

3. Lang of kort?

Of je gaat voor een mini- of maxi-jurk of een short of lange broek hangt af van verschillende factoren en voorkeuren. Er valt iets te zeggen voor beide opties. Dat weinig stof lekker koel kan aanvoelen ligt voor de hand, maar ook lange pijpen en mouwen kunnen soelaas bieden. We lijsten de voordelen van meer bedekkende kleding hier op:

Bescherming tegen de zon : lange kledingstukken bieden een fysieke barrière tussen je huid en de zon. Dit helpt om directe blootstelling aan schadelijke uv-stralen te verminderen en verkleint het risico op zonnebrand en andere zon-gerelateerde huidproblemen.

: lange kledingstukken bieden een fysieke barrière tussen je huid en de zon. Dit helpt om directe blootstelling aan schadelijke uv-stralen te verminderen en verkleint het risico op zonnebrand en andere zon-gerelateerde huidproblemen. Bescherming tegen hitte: Wanneer de zon rechtstreeks op je huid schijnt, kan dit leiden tot directe opwarming van je huid, wat oncomfortabel aanvoelt. Lange kleding bedekt je huid en beschermt tegen directe blootstelling aan de zon, waardoor je koeler blijft. Het fungeert ook als een barrière tegen hete oppervlakken, zoals stoelen die warm kunnen worden als ze in de zon staan.

Wanneer de zon rechtstreeks op je huid schijnt, kan dit leiden tot directe opwarming van je huid, wat oncomfortabel aanvoelt. Lange kleding bedekt je huid en beschermt tegen directe blootstelling aan de zon, waardoor je koeler blijft. Het fungeert ook als een barrière tegen hete oppervlakken, zoals stoelen die warm kunnen worden als ze in de zon staan. Voorkomen van overmatig vochtverlies: Lange kleding kan helpen om overmatig vochtverlies door verdamping van zweet te verminderen. Het werkt als een isolatielaag die voorkomt dat zweet te snel vervliegt, waardoor je lichaam langer gehydrateerd blijft en je interne temperatuur beter gereguleerd wordt.

Lange kleding kan helpen om overmatig vochtverlies door verdamping van zweet te verminderen. Het werkt als een isolatielaag die voorkomt dat zweet te snel vervliegt, waardoor je lichaam langer gehydrateerd blijft en je interne temperatuur beter gereguleerd wordt. Insectenwerend: het dragen van lange kleding kan ook helpen om insectenbeten te voorkomen, wat tijdens de zomermaanden een ware plaag kan zijn.

4. Kleur

Lichtgekleurde kledij wordt geassocieerd met de zomer. Terecht? Uit een studie uit 1980 bij bedoeïenenstammen blijkt dat de kleur op zich weinig invloed heeft op de lichaamstemperatuur. Witte kleren reflecteren meer licht, wat verkoelend kan werken. De extra hitte die door de zwarte kleren geabsorbeerd wordt, gaat echter verloren nog voor ze de huid bereikt – als de kleren los genoeg rond het lichaam zitten tenminste. Ook de eigen lichaamswarmte wordt door de witte kledij teruggekaatst naar het lichaam, waardoor je moeilijker kunt afkoelen. Lichte of donkere kleuren dragen? Het antwoord is dus niet zo zwart-wit als je zou denken.

Let er wel op dat donkere kleding de huid niet constant aanraakt, want in dat geval zit je gevangen in de warmte. Een dikke, zwarte legging die aan je benen plakt zal in de vlakke zon dus aanvoelen alsof je levend gebarbecued wordt.

Zomers in katoen. Links: Christian Wijnants, rechts: Nathalie Vleeschouwer

Toshiaki Ichinose, een onderzoeker aan het Japanse National Institute for Environmental Studies, voerde een experiment uit om te bepalen welke kleuren het koelst blijven onder de zon. Ichinose en zijn team voerden het experiment uit onder een brandende zomerzon bij een temperatuur van 30 °C met weinig tot geen wind. Negen verschillende gekleurde poloshirts van hetzelfde materiaal werden naast elkaar gelegd en gedurende 5 minuten gevolgd via een warmtecamera. Uit de resultaten bleek dat het koelste shirt wit was, gevolgd door geel, grijs, rood, paars, blauw, groen, donkergroen en zwart. Het temperatuurverschil tussen de shirts was behoorlijk drastisch: het witte shirt registreerde 30 graden Celsius (de buitentemperatuur) en de donkergroene en zwarte shirts registreerden meer dan 50 graden Celsius.

Je kunt dus slimme keuzes maken wat de kleur betreft, maar het materiaal en de snit blijven ook belangrijk. We herhalen nog eens: natuurvezels die los rond de huid zitten houden je lichaam het koelst.

5. Wat met uv?

Vergeet tot slot niet om jezelf ook goed te beschermen tegen de zon door een hoed met brede rand, zonnebrandcrème en zonnebril te dragen. Naast warmte houd je namelijk best ook rekening met de blootstelling aan uv-stralen. Zo kan het heerlijk verfrissend aanvoelen om je kleding of hoed nat te maken, maar doe dit best niet in de vlakke zon. Natte stof laat namelijk uv-stralen makkelijker door, waardoor je minder goed beschermd bent. Kledingstukken hebben verschillende SPF-waardes: een blauw jeanshemd laat veel minder uv-stralen door dan een wit T-shirt. Als de uv-waardes echt hoog zijn, blijf je best in de schaduw: frisser, aangenamer en minder kans op zonnebrand.

Vergeet geen hoedje tegen de zon © Getty

Heb je graag wat zoektermen ter inspiratie? Ga voor ‘stille luxe’ of ‘coastal grandmother’ en je vindt vast easy breezy looks in natuurlijke materialen. Denk bij die eerste trend aan outfits uit de televisieserie Succession of de film The Talented Mr. Ripley en voor de kustoma-look aan quasi alle films met Diane Keaton.