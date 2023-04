Op twin-citytrip in het Hageland: Aarschot en Tremelo (4)

Zin in een origineel weekendje weg? Het Hageland is bezaaid met charmante stadjes, die je kan combineren tijdens een twin-citytrip. Verken ze in deze reeks van vier artikels, en daarna in real life natuurlijk. Ditmaal trekken we met de rugzak en de bagagedrager vol doe-tips en originele adresjes naar Aarschot en Tremelo.

Fietsen, wandelen, kajakken, suppen, crossen: in Aarschot en Tremelo bekruipt je de onweerstaanbare drang om actief te zijn. Je wil de bos- en heidegebieden onder je voeten voelen en de Demerdijk onder je fietsbanden. Heuvels heten hier bergen omdat ze mountainbikes verwachten en de rivier heeft een peddelroute zoals er fiets- en wandelroutes bestaan. Maar je mag ook vertragen. Genieten, het rustig aan doen of, zoals Sven Nys zou zeggen, temporiseren. Hij is de op een na bekendste Tremelonaar, na niemand minder dan pater Damiaan. Scala is het inmiddels wereldberoemde meisjeskoor uit Aarschot. Ook cultureel hoef je geen hongerklop te vrezen in dit stukje Hageland tussen Diest en Leuven.

1/ Beeldig Aarschot

De eerste keer in Aarschot? Volg de Beeldenwandeling (3,5 km) en ontdek de mooiste plekjes in de stad: typisch Vlaamse neorenaissancegevels aan de Grote Markt, het schattige begijnhof, de indrukwekkende Onze-Lieve-Vrouwekerk, de gerestaureerde ’s Hertogenmolens op de Demer en de rivierkades. Twintig originele beelden van lokale kunstenaars wekken de stadsgeschiedenis en eeuwenoude legendes tot leven.

Tip : Laat je rondleiden door de Aarschot Greeters, vrijwilligers die je hun favoriete plekken tonen.

2/ Klim naar de Vredesbeiaard

Beklim de westertoren van de OLV-kerk en sta stil bij de aangrijpende stadsgeschiedenis. Aarschot kreeg het hard te verduren tijdens de Eerste Wereldoorlog. 170 burgers werden terechtgesteld, de Grote Markt werd in de as gelegd. De neorenaissancegevels dateren dus van de wederopbouw. In de toren kijk je uit over de stad en kom je te weten hoe de kerk de oorlog doorstond. Helemaal boven wacht de Vredesbeiaard, die in 2018 werd ingehuldigd. Bewonder de 49 unieke, versierde vredesklokken. Opgelet, de Vredesbeiaard is alleen op afspraak te bezoeken. Reserveer via vredesbeiaard@aarschot.be of tel. 016 63 02 80.

De OLV-kerk is een pronkstuk van de Demergotiek. Neem zeker de tijd om het kerkinterieur te bezichtigen, en het beroemde altaarretabel Christus in de mystieke wijnpers.

Tip : Op de avond van 15 augustus wordt alle verlichting in Aarschot gedoofd en zorgen duizenden kaarsjes voor een magische sfeer tijdens de Sint-Rochusverlichting.

3/ Kroegtijgers en marktzangers

In het vernieuwde Stedelijk Museum Aarschot raap je de kleurrijkste weetjes en anekdotes. Ontmoet Rik Viool, de marktzanger die ook het nieuws bracht. Ontdek dat thuiswerken in de 19de eeuw de trend was bij de schoen-, messen- en klompenmakers en apprecieer lokale muziek en schilderkunst. Ook de twee wereldoorlogen worden herdacht. Sluit je bezoek af in het museumcafé en proef een echte Aarschotse Bruine. In 1900 telde Aarschot één kroeg per 24 inwoners. Dat waren tijden!

Het Stedelijk Museum en de Stadsbrouwerij maken deel uit van de culturele Gasthuissite. Bezichtig ook de historische apotheek en de neogotische Gasthuiskapel.

4/ Tussen pint en mosselpot

Ook snoepen en smullen is toegestaan in Aarschot. Val voor de zoete verleiding van artisanale chocolade en koekjes bij Atelier Delvaux of You & Me. Of degusteer streekbiertjes van eigen makelij in Café Den Druppel, van een goudblonde IPA tot een pikzwarte stout. In restaurant Mistinguett verwent chef-kok Francesca Sterckx je met creatieve gerechten aan messcherpe prijzen en de mosselman heet in Aarschot Vital: dit legendarische familierestaurant serveert maar liefst 18 mosselbereidingen.

5/ Hoe schoon op de wereld…

… de Aarschotse hei? Jawel. De ’s Hertogenheide is dé natuurtip in de stadsrand. Vroeger lieten de inwoners hier hun vee grazen. Volg de ’s Hertogenheidewandeling en wandel over de driftwegen die de kuddes lang geleden gebaand hebben. Kijk uit over de streek op de Eikelberg, een typische Hagelandse heuvel van ijzerzandsteen. Keer terug naar de stad via de Demervallei en de turfputten en trilvenen van Vorsdonkbos. Wat een variatie voor een tocht van 11,3 km!

Tip : Op pad met kinderen? In Meetshovenbos kunnen ze zich uitleven in het avontuurlijke speelbos.

6/ Fietsen langs molens en meanders

De Demervallei in twee woorden: molens en meanders. Fiets de Molenroute (56 km) en je krijgt zes prachtexemplaren voor de wielen: drie watermolens en drie windmolens. Het pronkstuk op de Demer zijn de indrukwekkende ’s Hertogenmolens, waar je ook kan tafelen en overnachten. De Moedermeule molenwiekt er sierlijk op los tijdens zijn tweewekelijkse maaldagen (eerste en derde zondag van de maand). Even energie tanken? Geniet dan van een Hagelandse lunch in het oude molenhuis, dat ingericht is als afspanning.

Liever de kronkelende rivier als leidraad? Volg dan de Demerroute, twee fietslussen rond Aarschot die je kan combineren (54 km). Picknick aan de lange picknicktafels van de Demertrefplaatsen in Langdorp en Werchter, waar de Demer in de Dijle vloeit. Of hou halt in het gezellige wijndorp Wezemaal en spring er binnen in het wijnbezoekerscentrum.

7/ Dolle peddelpret op de Demer

Verander je perspectief en bewonder de Demervallei van op het water. De peddelroute Demer kan je vergelijken met fiets- en wandelroutes. De in- en uitstapplaatsen zijn netjes ingericht, genummerd en uitgerust met infoborden. Huur je kajak of kano bij de Demertrefplaats in Langdorp en peddel dwars door Aarschot en langs de mooie natuurgebieden die de groene rivier doorkruist.

8/ Thuis bij Pater Damiaan

Een witgeverfde boerderij met de groene klapluikjes: daar groeide Pater Damiaan op. Bezoek het eigentijdse, interactieve Damiaanmuseum. Je beleeft er de belangrijkste fases uit zijn bewogen leven, van zijn jeugd in Ninde, een gehucht van Tremelo, tot zijn missiewerk bij de melaatsen op Molokaï. Waarom Damiaan tot de verbeelding blijft spreken en tot Grootste Belg werd verkozen? Hij was zowel missionaris als een mensenrechtenactivist die het opnam voor verschoppelingen.

Bij het Damiaanmuseum starten mooie wandelingen. Bewonder het werk van de bever in de vallei van de Dijle en de Grote Laak op de Damiaanwandeling. Via het natuurweggetje De Bossen kuier je door het groen naar het centrum van Tremelo.

9/ Trendy shoppen in Tremelo

Laat het centrum van Tremelo zeker niet links liggen. In de hoofdstraat, de Schrieksebaan, heb je de leuke boetiekjes voor het uitkiezen. Stel een nieuwe topoutfit met tijdloze essentials en trendy musthaves samen bij Stefano, BOBO, Butik Dinamik of Blue Pacific.

10/ Heerlijk tafelen

In Tremelo kan je heerlijk tafelen. Reis terug in de tijd bij Brasserie Miel van Kest. De wanden zijn bekleed met spiegels, lambriseringen en ingekaderde zwart-witfoto’s van fanfares, majoretten, wielrenners en notabelen. Het interieur bestaat uit hergebruikte materialen, maar je waant je in het café ‘Bij Miel van Kest’ dat hier in de jaren 1950 bestond.

Liever gastronomisch tafelen? Restaurant STEF tovert creatieve gerechtjes op je bord. Voor kreeft of vis zit je goed bij Rootz Surf ’n Turf, een trendy brasserie die het beste uit de zee paart met het lekkerste van het land.

11/ Modderselfie met Sven Nys

Het Sven Nys Cycling Center dompelt je onder in de wereld van het off-roadfietsen. Wandel onder de kampioenentruitjes van de ene wereldtitel naar de andere eindzege in de Superprestige. Hoe zou jij presteren als veldrijder? Ploeter met de fiets door de zandbak, leer het juiste bandenprofiel kiezen en kijk binnen in de camper waar veldrijders zich voorbereiden op de cross. Maak een modderselfie met Sven in de fotobooth: je ziet er beeldig uit!

Doe een terrasje bij Eetcafé Vélo en kijk uit over het cyclocrossparcours op de flanken van de Balenberg. Op het menu: brasseriegerechten, slaatjes, ovenverse broodjes en Vlaams-Brabantse streekproducten.

12/ Kinderen baas op de Balenberg

Sven Nys en zijn zoon Thibau waren nog broekventjes toen ze leerden crossen op de Balenberg. Ook vandaag zijn kinderen er nog altijd baas. Breng je fietsen mee en trotseer samen hobbels en bochten op het parcours van de Grote Prijs Sven Nys, dat het hele jaar door vrij toegankelijk is. Of schrijf je kinderen in voor de Sven Nys Academy, vakantiekampen waar ze hun fiets beter leren besturen.

Zelf je skills als off-roadfietser testen? Op de Balenberg wachten vier parcoursen, van het veldritparcours van de GP Sven Nys tot een pittige single-track voor mountainbikers. Douchen en omkleden kan in het Sven Nys Cycling Center; Bikeservice Balenberg verhuurt mountainbikes en crossfietsen van het merk Trek en organiseert initiaties veldrijden.

13/ Fietsen met Sven en Damiaan

Bij het Sven Nys Cycling Center en het Damiaanmuseum starten gevarieerde fietsroutes. Laat de remmen los en bol van de Balenberg naar de Demervallei op de Balenbergroute (36 km). Je komt onder meer langs de middeleeuwse donjon Ter Heyden, de festivalweide van Werchter, de gerestaureerde molen en de Demertrefplaats van Betekom, waar je in een tolhuisje van cortenstaal uitkijkt over de rivier. Volg de Damiaanroute (42 km) en fiets via de kronkelende Demer en de Leuvense Vaart naar de grafcrypte van de heilige Damiaan in Leuven.

Logies met karakter

’s Hertogenmolens: Overnacht in een uniek watermolencomplex uit de 16de eeuw. Ruime kamers met rustieke historische elementen en hedendaags comfort. lodge-hotels.be/nl/brasseries/b/s-hertogenmolens-aarschot

Pony’s & Pistolets: Laat je in de watten leggen in deze heerlijke B&B in de Dijlevallei. Ja, er grazen pony’s. De knapperige pistolets krijg je bij het streekproductenontbijt. www.ponys-en-pistolets.be

SN Logies: Onder zeil in de knusse B&B van Anneke en Sven… Nys natuurlijk! De zes kamers vertellen elk het verhaal van een wedstrijd die in Svens geheugen gegrift staat. www.snlogies.be



Meer informatie

Aarschot : www.hetgasthuis.be/toerisme

www.visit-tremelo.be

www.toerismevlaamsbrabant.be

