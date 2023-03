Op twin-citytrip in het Hageland: Diest en Scherpenheuvel-Zichem (1)

Zin in een origineel weekendje weg? Het Hageland is bezaaid met charmante stadjes die je kan combineren tijdens een twin-citytrip. Verken ze in deze reeks van vier artikels vol leuke doe-tips en heerlijke eet-en logeeradresjes. En daarna in real life natuurlijk. Eerste perfecte combi: Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

Als je de mooiste bezienswaardigheden van Vlaanderen wil bezoeken, dan verdienen de basiliek van Scherpenheuvel, de abdij van Averbode en het begijnhof van Diest zeker een plek op je bucketlist. Zichem is natuurlijk ook het dorp van De Witte, de kwajongen die allerlei kattenkwaad uithaalt in de beroemde verhalen van Ernest Claes.

Diest en Scherpenheuvel-Zichem liggen naast elkaar, tegen de grens met de provincies Limburg en Antwerpen aan, en zijn dus vlot te combineren tijdens een weekendje weg. Zelfs met de fiets heb je tijd genoeg om hun charmes te ontdekken. Je kan bovendien onderweg genieten van de schoonheid van het Landschapspark De Merode.

Klaar om deze kleine, fijne steden te ontdekken? En route!

1/12 Begijnhof Diest © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 2/12 Provinciedomein Halve Maan © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 3/12 Diest ezeldijkbrug over Demer © Visit Diest 4/12 Diest Citadel © Visit Diest 5/12 Demertrefplaats © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 6/12 Centrum Diest © David Samyn in opdracht van Fietsvakanties in Vlaanderen 7/12 De grote markt van Diest © Toerisme Vlaams-Brabant/Lander Loeckx 8/12 Brouwerij De loterbol © Beer and Food media 9/12 De Sigaret © Raf Lehaen 10/12 Stadsmuseum De Hofstadt © Toerisme Vlaams-Brabant/Lander Loeckx 11/12 Begijnhof Diest © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 12/12 Warandeplein Diest © Visit Diest 1/12 Begijnhof Diest © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 2/12 Provinciedomein Halve Maan © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 3/12 Diest ezeldijkbrug over Demer © Visit Diest 4/12 Diest Citadel © Visit Diest 5/12 Demertrefplaats © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 6/12 Centrum Diest © David Samyn in opdracht van Fietsvakanties in Vlaanderen 7/12 De grote markt van Diest © Toerisme Vlaams-Brabant/Lander Loeckx 8/12 Brouwerij De loterbol © Beer and Food media 9/12 De Sigaret © Raf Lehaen 10/12 Stadsmuseum De Hofstadt © Toerisme Vlaams-Brabant/Lander Loeckx 11/12 Begijnhof Diest © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 12/12 Warandeplein Diest © Visit Diest Begijnhof Diest © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Provinciedomein Halve Maan © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Diest ezeldijkbrug over Demer © Visit Diest Diest Citadel © Visit Diest Demertrefplaats © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Centrum Diest © David Samyn in opdracht van Fietsvakanties in Vlaanderen De grote markt van Diest © Toerisme Vlaams-Brabant/Lander Loeckx Brouwerij De loterbol © Beer and Food media De Sigaret © Raf Lehaen Stadsmuseum De Hofstadt © Toerisme Vlaams-Brabant/Lander Loeckx Begijnhof Diest © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Warandeplein Diest © Visit Diest

1/ Binnengluren bij de begijntjes

Schattige huisjes, kasseisteegjes en verborgen tuintjes, heiligenbeelden boven de deuren, de witgekalkte Sint-Catharinakerk: Diest heeft misschien wel het meest fotogenieke begijnhof. De Unesco erkende het zelfs als werelderfgoed. Ga binnen via de prachtige barokke toegangspoort en je komt in een heuse oase van rust.



Benieuwd hoe de begijntjes leefden? Download de app Augmented Routes en het virtuele begijntje Johanna gunt je een kijkje achter de gevels.

2/ Supporter voor Oranje

Leuk weetje: de Nederlandse koning Willem-Alexander is officieel ook ‘Baron van Diest’. Hoe die vork aan de steel zit? Duik in de geschiedenis in Stadsmuseum De Hofstadt en ontdek dat Diest een Oranjestad is. De prinsen van Oranje-Nassau zwaaiden eeuwenlang de plak en lieten een fraaie kunstcollectie na. Sympathiek!

Tip: Je museumbezoek voortzetten in de stad? Volg dan de bewegwijzerde Oranjewandeling langs de meest bezienswaardige historische monumenten.

3/ (H)eerlijk tafelen

Brouwen kunnen de Diestenaars gelukkig als echte Belgen. Proef zeker een Loterbol, het officieuze stadsbier, maar vergeet ook de andere brouwerijen niet. Tafelen kan (h)eerlijk streekgebonden bij originele adresjes, van vegan ontbijt bij Butan tot ambachtelijke hamburger bij Johnny Flamingo. Wat dacht je bijvoorbeeld van Vuegen, een bruine kroeg waar je vers bereide, gezonde takeaway kan afhalen? Ga in het café zelf aan tafel voor het dagmenu of trek met je takeaway naar het vlonderpad aan de Demer.

4/ Conceptstores die je nergens anders vindt

Diest houdt van ‘echt’. Dat merk je ook als je gaat shoppen. Diest als winkelstad is klein maar hip. In plaats van grote winkelketens vind je er lokale boetieks en conceptstores. Stoere streetwear, een duurzaam designerjurkje, handgemaakte handtassen, vintage interieurspulletjes: je winkelpret kan niet op. Shop ‘till you drop dus? Maar nee. Neem gewoon af en toe een break in een leuke lounge-of koffiebar zoals Il Giardino, Nooi, Pink Season, het Dambord of Belle fleur.

5/ Tatoeages van de stad

Ook in de straten spat de creativiteit van de muren. Download de gratis Streetartroute en bewonder de tatoeages van de stad. Binnen- én buitenlandse topartiesten geven Diest extra kleur en persoonlijkheid. Een van de favorieten is de slapende vos van de Antwerpse streetartist Dzia. Het dier doet onverstoorbaar een dutje op het basketbalplein in de Warande.

6/ Ontdek romantische plekjes

Doén als je met de m/v/x van je dromen op pad bent in Diest: wandelen over de vestengordel. De forten, bastions en omwallingen getuigen van het militaire verleden, maar zijn inmiddels heroverd door de natuur. Het meest idyllische plekje is de Schaffense Poort, die begroeid is met bomen en klimplanten. Kruip weg in de knappe zitkanonnen aan het Boerenkrijgplein en geniet van een prachtig uitzicht op de Citadel.

Download de themaroute Schildwacht aan de Demer (7 km) en combineer natuur en geschiedenis.

7/ Zoek de stilte in de natuur

De Vestengordel loopt langs het Provinciedomein Halve Maan. Zoek met het hele gezin verkoeling in het zwemparadijs, met zijn waterglijbaan en witte stranden. Of vertrek bij het bezoekerscentrum voor een rustgevende natuurwandeling in het Webbekoms Broek. De vijvers en moerassen bruisen van het leven. Watervogels strijken neer in de rietkanten, de graslanden zijn in de lente bespikkeld met bloemen. Volg de bewegwijzerde Webbekoms Broekwandeling en geniet van een muisstille adempauze in de stadsrand.

Verken het ongerepte platteland rond Diest, Scherpenheuvel en Zichem met de fiets. De Reynvaertroute (42 km) neemt je mee langs de mooiste en zoetste plekjes. Lik de lievelingsijsjes van de Zichemnaren in de Lekdreef in Averbode en haal halve maantjes, de favoriete koekjes van de Diestenaren, bij biscuiterie Stuckens.

1/14 Demerbroeken © Visit Scherpenheuvel-Zichem 2/14 Demerbroeken © Visit Scherpenheuvel-Zichem 3/14 Meanderende Demer © Toerisme Vlaams-Brabant 4/14 Uitzicht vanop de Maagdentoren © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 5/14 Maagdentoren Scherpenheuvel-Zichem © Lander Loeckx 6/14 Platboot in Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 7/14 Op stap met de witte van Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 8/14 De Witte van Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 9/14 De Abdij van Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 10/14 Het Moment Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 11/14 Het Moment Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 12/14 Lekdreef Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 13/14 De Heerlyckheid Scherpenheuvel © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 14/14 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Scherpenheuvel © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 1/14 Demerbroeken © Visit Scherpenheuvel-Zichem 2/14 Demerbroeken © Visit Scherpenheuvel-Zichem 3/14 Meanderende Demer © Toerisme Vlaams-Brabant 4/14 Uitzicht vanop de Maagdentoren © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 5/14 Maagdentoren Scherpenheuvel-Zichem © Lander Loeckx 6/14 Platboot in Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 7/14 Op stap met de witte van Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 8/14 De Witte van Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 9/14 De Abdij van Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 10/14 Het Moment Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 11/14 Het Moment Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 12/14 Lekdreef Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 13/14 De Heerlyckheid Scherpenheuvel © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx 14/14 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Scherpenheuvel © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Demerbroeken © Visit Scherpenheuvel-Zichem Demerbroeken © Visit Scherpenheuvel-Zichem Meanderende Demer © Toerisme Vlaams-Brabant Uitzicht vanop de Maagdentoren © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Maagdentoren Scherpenheuvel-Zichem © Lander Loeckx Platboot in Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Op stap met de witte van Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx De Witte van Zichem © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx De Abdij van Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Het Moment Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Het Moment Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Lekdreef Averbode © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx De Heerlyckheid Scherpenheuvel © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Scherpenheuvel © Toerisme Vlaams-Brabant / Lander Loeckx

8/ Bekeer je in de basiliek

Changement de décor! Dat kan nergens dramatischer dan in Scherpenheuvel. De bedevaartsstad is in scène gezet om te imponeren. De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek troont op de heuvel. Alle wegen lopen naar de basiliek, haar interieur puilt uit van de kunstschatten. Ze heeft de Spaanse landvorsten 400 jaar geleden een fortuin gekost. Maar op katholieke propaganda werd toen niet bespaard. Volg de wandelroute ‘De Zevenhoekige stad’ en ontdek Scherpenheuvel in al zijn theatrale grandeur.

Tip voor de complete Scherpenheuvel-experience: koop een zakje pepernoten of noppen, de traditionele bedevaartkoekjes.

9/ Dauwtrip in de Demerbroeken

Vroeg opstaan loont in Zichem. Trek bij dag en dauw de Demerbroeken in en zie de zon opgaan boven de dampende graslanden en moerassen. Observeer andere vroege vogels vanuit de kijkhut in Testelt en groet geeuwende Gallowayrunderen. Eigenlijk is dit prachtstukje natuur van menselijke makelij. In de hooilanden groeide paardenvoer voor Brussel en de plassen en vennen zijn uitgestoken door turfstekers. Bij het trilveen voel je de grond deinen onder je voeten.

Ernest Claes, de schrijver van De Witte, was dol op de Demernatuur. Spring binnen in Museum Huize Ernest Claes, dat ook het bezoekerscentrum van de Demerbroeken herbergt.

10/ Wandelen met De Witte

Ernest Claes kruist overal je pad in Zichem. In zijn vertellingen komen oude streekverhalen voor, en dorpsfiguren die echt hebben bestaan. De Witte baseerde hij op zijn eigen leven. Volg de nieuwe 3,3 kilometer lange wandellus Met De Witte door Zichem en de schrijver en zijn beroemdste personage trakteren je op de leukste weetjes en anekdotes. Download hier de kaart en het wandelboekje.

Tip: Picknick in een oude platbodem bij de Demertrefplaats Zichem. De boot bracht vroeger het hooi uit de Demerbroeken naar Brussel.

11/ Trek de wacht op bij de Demer

Hoogtepunt als je met De Witte gaat wandelen: de Maagdentoren. Klim naar het uitkijkplatform en je ziet de Demer door zijn groene vallei slingeren. De hele streek ligt hier aan je voeten. De veertiende-eeuwse donjon is briljant gerestaureerd, met nieuwe architectuur die aansluit op de oeroude, vier meter dikke muren. Zichem heeft een lange geschiedenis als vesting aan de Demer en lakenstad.

12/ Watertanden in de abdij van Averbode

Vanop de Maagdentoren zie je de Abdij van Averbode oprijzen boven de bossen. Geniet van een lunch om van te watertanden in Belevingscentrum Het Moment. In ieder gerecht op de kaart is minstens één abdijproduct verwerkt: bier, brood, kaas, peperkoek of speculaas. De biertjes vloeien rechtstreeks uit de glimmende brouwketels in je glas. Degusteer ze op het terras, met de abdij op de achtergrond.

Wandel door de abdijpoort, bewonder het binnenplein met de spiegelvijver en bezichtig de abdijkerk. Zin in een rondleiding? Dat kan van Pasen tot Allerheiligen, op zondag om 15 uur.

13/ IJsjes in de lekdreef

De Lekdreef is een begrip in het Hageland. Doe hier wat bewoners en bezoekers sinds generaties doen: een hemels ijsje halen. Of zoals de Zichemnaren zeggen, een crèmeke lekken. De ijskarren staan vlak bij knooppunt 100, het populairste wandelknooppunt van Vlaanderen. Vertrek hier voor een zalige wandeling op het wandelnetwerk De Merode, langs bossen, velden, moerassen en heidegebieden.

14/ Zwerver of sterrenchef?

Ga lekker tafelen en proef de passie van chef-koks voor hun streek. Wannes Raps Bistro in Diest verwent je met buitengewone gerechten met alledaagse ingrediënten. Wannes, de excentrieke zwerver uit de boeken van Ernest Claes, had graag mee aangeschoven. Chef-kok Thijs Vervloet vernoemde Restaurant Colette naar zijn grootmoeder, die ook kokkin was, en behaalde vorig jaar zijn tweede Michelinster. Neem je tijd en geniet van weergaloze topgastronomie, en van het uitzicht op de Vijvers van Averbode.

Wist je dat het in sommige eetadresjes niet alleen heerlijk tafelen is, maar dat je er ook wordt bediend door sociaal talent, mensen die er hun drempels overwinnen ? Zoals In de Heerlyckheid in Scherpenheuvel en in het Moment in Averbode.

Getipt: 3 originele logeeradresjes

Zin gekregen in een weekend in Diest en Scherpenheuvel-Zichem? Deze logeeradresjes zijn warm aanbevolen.



Guesthouse @Home: Knus begijnenhuisje met eigen tuin en keuken. Stiller kan je in hartje Diest niet logeren. www.bbbegijnhof.be

Les Tourelles: Huur een heerlijk appartement in dit 400 jaar oud refugiehuis met een trapgevel en torentjes. www.les-tourelles.be

Mon Dieu: Bed & breakfast met drie kamers in een stijlvol herenhuis uit de jaren 1950. Goddelijk ontbijt met streekproducten. www.mon-dieu.be



Meer info:

www.visitdiest.be

www.scherpenheuvel-zichem.be/visit-sz

www.toerismevlaamsbrabant.be