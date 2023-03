Op twin-citytrip in het Hageland: Zoutleeuw en Landen (2)

Zin in een origineel weekendje weg? Het Hageland is bezaaid met charmante stadjes, die je kan combineren tijdens een twin-citytrip. Verken ze in deze reeks van vier artikels, en daarna in real life natuurlijk. Ditmaal reizen we met een mand vol doe-tips en eet- en logeeradresjes naar Landen en Zoutleeuw, twee parels van stadjes in de fruitstreek.

Eeuwenoude stadjes omringd door heuvels en boomgaarden: zo mag je je Zoutleeuw en Landen voorstellen. Je bent hier in het zuidwesten van het Hageland, op de grens met Limburgs en Waals-Brabants Haspengouw. Spring op de fiets en toer door de mooiste landschappen van de fruitstreek. Trek je stapschoenen aan en ga op stiltekuur in de natuur. Maar vergeet vooral de stadjes zelf niet. Zoutleeuw puilt uit van de architectuur- en kunstschatten. In Landen raak je in de ban van grafheuvels en dorpskerkjes. Ze hebben allebei gezellige adresjes die je zeker eens moet uitproberen. Klaar voor een gevarieerde expeditie fruitstreek met kraak en smaak?

1/ Ontdek prachtige kerkschatten

Een belfort dat door de Unesco erkend is als werelderfgoed, de oudste serie beiaardklokken en 21 kunstwerken die als Vlaams topstuk geklasseerd zijn: de Sint-Leonarduskerk is dé must-see in Zoutleeuw. Ze staat midden op de Grote Markt en is in de wijde omtrek zichtbaar. Neem je tijd om het laatgotische interieur te bewonderen, dat de beeldenstorm ongeschonden doorstond. Blikvanger: de sacramentstoren uit 1552, een 18 meter hoog tabernakel met tweehonderd beeldjes, die taferelen uit de Bijbel voorstellen.

Tip: Klim naar het belfort en de beiaard met stadsbeiaardier. Afspraak tijdens de zomermaanden, iedere zondag van juli en augustus (behalve zondag 30 juli) om 14 uur bij de kerk. Reserveren hoeft niet.

2/ Duik in de stadsgeschiedenis

Zoutleeuw maakte fortuin met de zout- en lakenhandel. Al in de twaalfde eeuw dreef de stad handel met het huidige Frankrijk, Duitsland en Engeland. Neem een duik in de geschiedenis in het historisch stadhuis. De raadzaal, de ontvangstzaal en het kabinet van de burgemeester getuigen van de rijkdom van de handelsstad. Zoutleeuw bestelde zijn stadhuis in 1526 in de nieuwe, trendy bouwstijl die kwam aanwaaien uit Italië: de renaissance.

Tip: Spring binnen in de Lakenhalle, het elegante gebouw dat aansluit bij het stadhuis. Waar vroeger het hart van de handel klopte, vind je vandaag een gezellig eetcafé.

3/ Tijdreis met de wandelapp

Wat als… het oude Zoutleeuw nu eens opnieuw tot leven kwam? En al die historische monumenten, die je in de straten rond de Grote Markt opmerkt, hun kleine en grote verhalen prijsgaven? Download de app Happy Hageland, selecteer ‘vestenwandeling Zoutleeuw’ en je fantasie wordt geprikkeld met oude kaarten, historische afbeeldingen en foto’s van archeologische vondsten. De tocht is 5 km lang en verkent ook de groene stadsrand, van de vallei van de Kleine Gete tot heuvels en holle wegen. Speciaal voor fotografen poseert de Sint-Leonarduskerk altijd enthousiast op de achtergrond.

Tip : Wil je het nog levendiger? Dat kan met de immersieve vestenwandeling waarbij je op stap gaat met een stadsarcheoloog en een 17de eeuwse musketier.

4/ Pauzeer aan het meer

Even de calorietjes eraf wandelen? Ach nee, vergeet de calorietjes. De natuur in Provinciedomein Het Vinne is te mooi om daarvoor te dienen. Bekijk het eens door de ogen van de water- en trekvogels: zij komen zich hier sterk en gezond schransen, aan het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen. Zie ze genieten vanuit de uitkijktoren of de vogelkijkhutten. En tank zelf energie en geluk terwijl je over de vlonderpaden wandelt. Van deze moerassen word je helemaal zen!

Tip: Geniet na je wandeling van een hapje of een drankje in Bistro ’t Vinne.

5/ Shoppen en brunchen onder één dak

Iedere stad mag Zoutleeuw een shoppingadresje als In Stijl benijden. Opgelet, de oude herenboerderij verschuilt zich achter een lange oprijlaan. Reserveer je brunch of ontbijt en je kan culinair genieten en shoppen onder hetzelfde dak. Uitbaatster Sigrid Troonen heeft een sterke feeling voor dames- en herenkleding die zowel kleurrijk als stijlvol is. Laat je verleiden door originele accessoires en handgemaakte Belgische meubels in de interieurboetiek.

6/ Groentegerechtjes van wereldklasse

Maak van je twin-citytrip een gastronomisch feest en dineer bij L’Air des Sens. Chef-kok David Schulz kan toveren met groenten en kruiden. Hij hoort bij de veertig beste groentekoks van de wereld. Pure magie dus, proef Davids vederlichte gerechtjes maar eens! Gastrobar Gustave schildert kleurrijke Spaanse tapas en Vlaamse specialiteiten op je bord. Daarbij nog een Italiaanse wijntje en je weet het zeker: Zoutleeuw heeft smaak.

Tip: Pauzeren met een lekker streekbier? De Leeuwenaer is oergezellig, met zijn vintage-interieur en tuinterras, en heeft 250 biertjes onder de kroonkurk.

7/ Fietsen langs fruitbeeldige kunstwerken

Tijd om afscheid te nemen van Zoutleeuw (snif!) en koers te zetten naar Landen. Dat kan ook op eigen spierkracht. Huur een fiets of e-bike in Provinciedomein Het Vinne en verken het glooiende landschap. Zelfs buiten het bloesemseizoen is de fruitstreek bedwelmend mooi. Al eens op een Pretpeer geklauterd? Of gepicknickt in een Klokhuis?

De Twee Getenroute leidt je langs Fruitbeeldige kunstwerken, geïnspireerd door de fruitteelt, en is goed voor 42 km fietsplezier in Zoutleeuw en Landen.

8/ Daar bij die watermolen

Van oude mechanismen en tandwielen die in elkaar grijpen, gaat een bijzondere schoonheid uit. Dat begrijp je als je de watermolen van Rufferdinge bezoekt. De Frankische edelman Rupert richtte de molen al voor 1200 op. Dankzij de restauratie kan hij nog altijd graan malen. Het belevingscentrum dompelt je onder in een meeslepend verhaal over landbouw, techniek en waterkracht. Je vindt hier ook het toeristisch infopunt van Landen: de ideale uitvalsbasis om de eeuwenoude stad te verkennen.

Tip: Volg de Vestenwandeling en ga op zoek naar sporen van de middeleeuwse stadswallen of geniet van kunstwerken en poëzie op de Julia Tulkenswandeling. Tulkens woonde in Landen en publiceerde voor haar tijd gedurfde, openhartige gedichten.

9/ Foodsharing is caring

Bij Landen horen meer dorpjes dan ons zonnestelsel planeten heeft. Wat bewijst dat het stadje een grote aantrekkingskracht uitoefent. Snuif de bruisende, gezellige sfeer op bij Sikivie, een trendy eetcafé in een groot herenhuis. De missie van de uitbaters? Mensen dichter bij elkaar brengen. Strijk neer op het tuinterras en bestel gerechtjes om te delen. Joey doesn’t share food? Jammer voor Joey. The Flying Coffee kan troost bieden: hier vliegen de originele koffiekeuzes je om de oren én landen heerlijke pannenkoeken op je bord.

10/ Wandelen langs kerkjes en grafheuvels

Volg de Zevenbronnenwandeling en dompel je onder in het plattelandsverleden van Landen. Bij de tumulus van Bortombe keer je terug naar de tweede eeuw: een Gallo-Romeinse streekbewoner liet zich op de hoogste plek in de wijde omtrek begraven. Op zijn grafheuvel groeit een linde. De romaanse dorpskerkjes van Wezeren en Walsbets zijn zoals oude bomen: je legt je hand spontaan tegen de tufstenen gevel om de sporen van de tijd te voelen.

Tip: Landen is in de zesde eeuw gesticht door Pepijn van Landen. De Pepijnwandeling (9 km) leidt je langs de archeologische site Sinte-Gitter en de Plattetombe van Pepijn, een Gallo-Romeinse grafheuvel.

11/ Bedwelmd door bloesems

Ook met de fiets kan je het oeroude platteland verkennen. De Landense Route (43 km) trakteert je op de mooiste landschappen die de fruitstreek te bieden heeft. Laat je tijdens de bloesemperiode bedwelmen door de zoete geur van de bloeiende boomgaarden. Ontdek graftombes, verdedigingsheuvels en historische boerderijen. Het belevingscentrum Rufferdinge is het ideale startpunt voor je fietstocht.

Tip: Zin in een uitdaging? De Tumuliroute (80 km) staat in het teken van Gallo-Romeinse grafheuvels en steekt de grens naar Waals-Brabant over. Op de grens vind je de unieke treinvakantiewoning Station Racour.

12/ Ontspannen en ravotten

Met het hele gezin op pad? Landen is uitgesproken kindvriendelijk. Vraag bij het Belevingscentrum Rufferdinge naar de Vikingwandeling en beleef samen een avontuurlijke speurtocht in de stad. Of voel oeroude grond onder je voeten op het blotevoetenpad van Sinte Gitter: je trekt langs archeologische opgravingen, middeleeuwse motteheuvels en boerderijdieren. Plopsaqua Landen-Hannuit is het nieuwste waterpretpark van Plopsa. Zelfs ouders mogen er de waterglijbanen uitproberen. Natuurlijk kan je ook ontspannen in de sauna of de jacuzzi. In de zomer kunnen de kinderen hun pret niet op in de grote waterspeeltuin.

Tip: Bij Brasserie De Rietgors vertrek je voor een wandeling of fietstocht in natuurgebied De Beemden. Geniet van het grote terras terwijl de kinderen avonturen beleven in het speel- en waterlandschap.

3 sfeervolle logeeradresjes

Deze sfeervolle logeeradresjes zijn warm aanbevolen voor je weekendje Landen-Zoutleeuw.



Hostellerie Aulnenhof (Landen): Kleinschalig hotel met bistro in een historische abdijhoeve. Petra en Ignace zorgen voor een warme, persoonlijke sfeer. www.aulnenhof.be

Hof ter Wallen (Zoutleeuw): Dikke muren, eiken balken, 18de-eeuwse meubels: deze vakantiewoning in een boerderij tussen de boomgaarden is rustiek en rustig www.hofterwallen.be

B&B Kamer en Aambeeld (Zoutleeuw) Cindy en Raf verbouwden de stallen van hun oude hoeve tot vier ruime gastenkamers. Ontbijt op het dakterras met uitzicht over de velden. www.kamerenaambeeld.be



Meer info op :

www.zoutleeuw.be

www.landen.be

www.toerismevlaamsbrabant.be

