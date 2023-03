Op twin-citytrip in het Hageland: Tienen en Hoegaarden (3)

Zin in een origineel weekendje weg? Het Hageland is bezaaid met charmante stadjes, die je kan combineren tijdens een twin-citytrip. Verken ze in deze reeks van vier artikels, en daarna in real life natuurlijk. Ditmaal nemen we je mee op een suikerzoet en schuimend reisje naar Tienen en Hoegaarden, waar het oergezellig én muisstil kan zijn.

Tienen raffineert sinds generaties suiker, Hoegaarden specialiseerde zich eeuwen geleden al in witbier. Producten die zo lang bestaan, drukken hun stempel op het landschap. De suikerbieten en de tarwe moeten toch ergens groeien? Ga fietsen of wandelen in dit idyllisch stukje Hageland en je merkt dat het buiten de stad snel stil wordt. Veldmuisstil zelfs. De glooiende akkers reiken tot de horizon; vierkantshoeves, watermolens en dorpskerken vervolledigen het plaatje. Tienen bezoeken is ook acht oude dorpjes verkennen. In Hoegaarden kan je ’s nachts zonder lichtpollutie naar de sterren kijken. Dompel je onder in de gezelligheid van de stad en de stilte van het platteland met deze tips.

1/ Groetjes uit Hoegaarden

Wat hebben New York, Marseille en Hoegaarden gemeen? Juist geraden: je kan er op pad met greeters, plaatselijke vrijwilligers die je persoonlijk rondleiden in hun woonplaats. De Hoegaarden Greeters tonen je de beste plekjes om dieren te spotten, naar de sterren te kijken, natuurfoto’s te maken… Ze kennen streekverhalen, legendes en bierhistories. Verplaats je je in een rolstoel? Rij dan een rondje Hoegaarden met ‘greeter on wheels’ Stef.

2/ Bewonder de brouwerskerk

Vanuit de heuvels rond Hoegaarden zie je de kalkzandstenen toren van de Sint-Gorgoniuskerk blikkeren in de zon. Wat. Een. Kerk. Hoe kon een dorp dit betalen? Wel, de 39 lokale brouwerijen waren schatrijk. Doordat Hoegaarden een Luikse enclave in het Hertogdom Brabant was, betaalden ze geen accijnzen en overspoelden ze de Brabantse markt met bier. Luxueus witbier dan nog wel, dat tarwe bevatte. Met hun winsten lieten ze in 1754 de grootste rococokerk van België bouwen. Vergaap je aan het indrukwekkende interieur, met het befaamd houten Palmezelbeeld uit de 16de eeuw.

Tip: Op Palmzondag in Hoegaarden? Dan kan je de palmprocessie volgen, die al sinds 1631 uitgaat en waarbij het Palmezelbeeld door de straten wordt gedragen.

3/ Heradem in het park

Vlak bij de Sint-Gorgoniuskerk strekt zich het Park van Hoegaarden uit, een heerlijke plek om te kuieren of te picknicken in het gras of aan de picknicktafels. Het historisch park ligt verscholen achter het 18de-eeuwse Kapittelhuis en is nog omgeven door oude tuinmuren. Bewonder de neogotische serre en prachtige oude bomen, waaronder een 275 jaar oude tamme kastanje.

Tip: Koop nieuwe plantjes voor je tuin en leer bij over duurzaam tuinieren op de Lenteplantenbeurs, die ieder jaar plaatsvindt in het Park van Hoegaarden.

4/ Leven in de melkerij

Lunchen en shoppen op een bijzondere plek? Dat kan in de Melkerij, een prachtig modernistisch gebouw dat een verleden heeft als zuivel- en suikerfabriek. Bij Ma Façon smul je van een à la minute bereide brunch of lunch en tik je unieke woonaccessoires op de kop. Da Zicari verwent je met authentieke Italiaanse delicatessen, zoals wijnen, charcuterie, streekproducten en rijkelijk belegde panini of piadine. Meubelgroothandel Quattro Benelux liet de Melkerij restaureren en vestigde er zijn hoofdzetel.

Tip: Café Nieuwhuys zit in het oudste huis van Hoegaarden en schenkt biertjes uit de eigen huisbrouwerij. Zeker proeven: de stevige donkere Alpaïde en de Cuvée van de Generaal.

5/ Schatkamers van het platteland

Het dorp Hoegaarden dobbert in een zacht golvend akkerlandschap. Tijdens de Rosdelwandeling (7, 9 of 11,5 km) zal je de Sint-Gorgoniuskerk vaak in de verte zien. Wandel tussen natuurakkers, waar vinken, ringmussen en gorzen hun kostje bijeenpikken. Verdwijn in romantische holle wegen, de schatkamers van het platteland. Je bestemming is het stille natuurgebied Rosdel en Schoorbroekvallei op de grens met Wallonië. In de droge graslanden bloeien in juni talloze wilde orchideeën.

6/ Kijk uit over de boomgaarden

Geboeid door plattelandserfgoed? Kies dan voor de Mene-en-Jordaanwandeling (9 km). Startpunt: de Sint-Ermelindiskerk in Meldert. Mis zeker de barokke grafkapel naast de kerk niet: een bakstenen juweeltje. In Hoksem, het keerpunt van je wandeling, bewonder je de romaanse dorpskerk en de historische watermolen, waar je soms maaldemonstraties kan bijwonen. Het onbetwiste hoogtepunt is Pallox. Klauter op dit Fruitbeeldige kunstwerk en kijk uit over de boomgaarden en graanvelden. De uitkijktoren bestaat uit cortenstalen appelkisten en is versierd met de namen van fruitsoorten.

Tip: Zin in een romantische, landelijke zondagsbrunch? Boek dan tijdig je tafeltje bij dessert- en taartenspecialist De Zoete Ridder in Hoksem.

Vier Fruitbeeldige Fietsroutes doorkruisen het Hageland en leiden je langs elf Fruitbeeldige Kunstwerken, kunstwerken geïnspireerd door de fruitteelt. Volg de Bier- en Bietenroute en je rijdt een prachtige lus van 44 km tussen het bierdorp en de suikerstad. Stap onderweg zeker af bij het kunstwerk Pallox, het Hypocaustum, het bedevaartsdorp Hakendover en het natuurgebied Rosdel. En in Hoegaarden en Tienen zelf natuurlijk.

Tip: Neem onderweg een gezellige pauze bij een zomerse pop-upbar zoals Chill-Out in Outgaarden of Barravel net op de taalgrens.

1/ Onze-Lieve en andere vrouwen

De eerste keer in Tienen? Volg dan de Vrouwenwandeling en ontdek de mooiste bezienswaardigheden in de stad. Onderweg ontmoet je spraakmakende vrouwen die in Tienen geschiedenis schreven. Dichteres Julia Tulkens kreeg een gedenkplaat aan het stadhuis, mystica Beatrijs van Nazareth prijkt op een glasraam in de Sint-Germanuskerk. De kerken op de route zorgen stuk voor stuk voor spektakel. Laat je overweldigen door de machtige Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk en schiet romantische plaatjes in de ruïne van de Begijnhofkerk.

Download hier de Vrouwenwandeling op je telefoon en beluister onderweg verhalen over de dichteres, de mystica en vele andere Tiense vrouwen. Of selecteer ‘Vrouwenwandeling Tienen’ in de app Happy Hageland.

2/ Reis 2000 jaar terug in de tijd

Tienen ontstond aan een kruispunt van Romeinse heirbanen. Hoe de oude Tienenaars 2000 jaar geleden leefden en… stierven? Dat ontdek je in Museum Het Toreke, het archeologisch museum in de oude stadsgevangenis. Snuffel rond in de grafkamer en de Mithrastempel, maar verdiep je ook in het dagelijks leven en de gevoelswereld van de Gallo-Romeinen. Je tijdreis wordt geïllustreerd door prachtige archeologische vondsten die in Tienen werden gedaan.

Tip: Fiets met de Gallo-Romeinen langs de archeologische vindplaatsen nabij Tienen (17 km). Hou zeker halt bij de drie tumuli, een majestueus grafmonument in Grimde.

3 / Gezellig shoppen

Ga gezellig shoppen in de straten rond de Grote Markt. Leuke boetiekjes zoals Envie, Basil, Dragon Roast en Lavida Fashion hebben een piekfijne feeling voor damesmode en toveren zeker een glimlach op je lippen. Heren moeten zeker binnenspringen bij De Gouden Schaar. Bretellen zoals in Peaky Blinders? Een op maat gemaakt twee- of driedelig pak? Hier kleedt men de man van top tot teen, en dat sinds honderd jaar.

Tip: Nood aan een shoppingbreak? Geniet van de echte Tiense koffies van koffiebranderij Dragon Roast bij ’t Wolsalon en Noon.

4 / Smullen in de suikerstad

Neem de tijd om heerlijk te tafelen in Tienen. Bij Melchior wrijf je je ogen uit: één Michelinster, maar ook een übercool interieur en een heel ongedwongen sfeer. Geniet van visgerechten en Frans-Belgische klassiekers bij bistro De Refugie of van fine dining al fresco op het tuinterras van restaurant Fidalgo, een topadresje in een rustige straat buiten het centrum.

Tip: Zin in zoet? Haal een schepijsje van topkwaliteit bij Sweet Art of Bar Fie of bezoek de streekproductenwinkel van Fruit Vanhellemont. Confituur, perenadvocaat, moutspeculoos, pralines, ciders, Hagelandse wijnen of streekbieren… kiezen is verliezen!

5 / Zo heerlijk rustig

Druk de pauzeknop helemaal in bij de zeven Tiense stilteplekken. Je kan er onthaasten, bezinnen of stilstaan bij het (oorlogs)verleden. Volg de Stiltewandeling in Grimde en je komt langs drie stilteplekken: de 2000 jaar oude Drie Tumuli, de eeuwenoude bedevaartkapel van Grimde en de Necropolis. De oude parochiekerk veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog in een militaire begraafplaats. 140 gesneuvelden rusten in de kerk zelf, onder witte grafzerken: een onvergetelijke plek.

Tip: Download de theaterwandeling door Sint-Margriete-Houtem en Oplinter en herbeleef het dorpsleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beluister de audiotour en bekijk de video’s, waarin acteurs scènes van toen naspelen. Je vindt de wandeling ook terug in de handige app Happy Hageland.

6 / Hemelse vergezichten

Op Paasmaandag galopperen ruiters te paard door het veld tijdens de beroemde Paardenprocessie van Hakendover. En op 16 en 17 januari stappen pelgrims het Dertienmaal: dertien keer heen en terug tussen de kerk van Hakendover en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen in Grimde, goed voor 40 km. Download de Bedevaarderswandeling en je kan de gewijde plekken in Hakendover op jouw tempo bezichtigen. Helemaal hemels zijn de glooiende akkers, holle wegen en vergezichten rond het dorpje.

7/ Suikerzoete dromen

B&B Koeimet Vier knusse gastenkamers in hartje Tienen. Gezellig ontbijt en een fotogeniek tuintje vol bloemen onder de kerktoren. www.koeimet.be

Hotel Kronacker Boetiekhotel met 21 kamers in een beschermd monument uit 1748. Omringd door het stadspark, met grand café en zomerterras. www.hotelkronacker.be

Hoeve Bailly Vakantiewoning voor 12 personen in een oude vierkantshoeve. Op het plateau van Outgaarden kan je heerlijk wandel of naar vogels (en sterren) kijken. www.hoevebailly.be

Meer informatie

https://toerisme.tienen.be

https://www.lokaalbestuurhoegaarden.be/visit-hoegaarden

https://www.toerismevlaamsbrabant.be

