Zon, zeep, strand: het mooiste van Marseille in een overzicht

Veerle Helsen reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer meert ze aan langs de fonkelblauwe Côte d’Azur: hallo Marseille.

WAT & WAAR

Marseille aan de Middellandse Zee heeft zo veel mediterrane flair dat je hier instant stadsliefde voelt. Een van de grootste troeven van de stad: je kunt er rechtstreeks met de trein heen, in minder dan zes uur sta je hier vanuit Brussel. Marseille staat bekend om zijn bouillabaisse, maar er borrelt hier meer dan vis op het vuur.

SLAPEN & ETEN

Cabanons en restaurant Tuba Club is een klein hotel én een culinaire hotspot. Je eet en slaapt er met zeezicht. De interieursfeer is geïnspireerd op Le Corbusier, maar dan met hedendaagse twist. Op een halfuurtje rijden van het centrum zit Tuba ook vlak bij het Parc national des Calanques.

Vanaf 230 euro per nacht voor een tweepersoons-kamer, tuba-club.com, 2 boulevard Alexandre Delabre, 13008 Marseille



Aan de waterkant Vlak bij het stadsstrand Plage des Catalans staat een hotel met een naam die past bij zijn locatie: Les Bords de Mer. De witte art-decogevel blaakt naar verluidt driehonderd dagen per jaar in de zon. Er is ook een ‘restaurant sur l’eau’ en een dakterras met zwembad.

Vanaf 190 euro voor een tweepersoonskamer, lesbordsdemer.com, 52 corniche Kennedy, 13007 Marseille



PROEVEN

Neo-bistro Chef Matthieu Roche werkte vroeger in sterrenrestaurant Le Pré Catalan in Parijs, maar keerde terug naar zijn studentenstad Marseille, waar hij vandaag de neo-bistro Ourea runt. Op het bord? Een pure mediterrane keuken.

ourea-restaurant.com, 72 rue de la Paix Marcel Paul, 13006 Marseille



De comeback van sepia Model Erin Wasson opende met haar man Barth Tassy zopas de Cecile Food Club, waar je terechtkunt voor café, brioches & viennoiseries maison. Het interieur is er eentje voor liefhebbers van sepiatinten, die hier weer helemaal cool zijn.

116 corniche Kennedy, 13007 Marseille



Popcorn op een stokje Bij Emkipop verkopen ze icepops: huisgemaakte ijsjes op sticks, al dan niet met crunchy toppings à la chocolade met popcorn.

emkipop.fr, 80 boulevard Vauban, 13006 Marseille



KIJKEN

Bijna aaibare kunst Vorige maand ging het Musée d’Art Contemporain (MAC) opnieuw open na een renovatie van vier jaar. Nog tot 6 augustus kun je naar de expo Ce n’est pas mon travail, c’est votre travail van de Italiaanse multimediakunstenares Paola Pivi, bekend om haar gekleurde teddyberen en andere XL-installaties.

musees.marseille.fr, 69 avenue d’Haifa, 13008 Marseille



Stranddromen Oranje loungestoelen op een rots, helderblauw water en een visrestaurant op dezelfde kliffen: La Baie des Singes is een ministrand in het zuiden van Marseille. Je boekt hier een ‘arrivée par la mer’: inschepen in de oude haven en zomaar uitstappen in een dromerige postkaart.

Reserveren is een must, la-baie-des-singes.fr, Cap Croisette, 13008 Marseille



SHOPPEN

Het Franse kledingmerk Sessùn heeft zijn roots in Marseille, waar het ook een winkel uitbaat die meer dan kleren verkoopt. Sessùn Alma zit in een voormalige zeepfabriek vlak bij de beroemde Vieux-Port. Je vindt er keramiek, cosmetica of een intrigerende selectie boeken van onafhankelijke uitgevers. Overigens ook een volgtip op Instagram als je nu al in Marseillemodus wilt komen.

sessun.com, 127 rue Sainte, 13007 Marseille