Van authentiek tot hipster-chic: onze favoriete eetadressen in Milaan

In Milaan kan je niet enkel design bewonderen, maar ook genieten van een bloeiend culinair landschap. Van gloednieuwe, hippe zaken tot authentiek Italiaans zoals bij la mamma: een overzicht.

Nebbia

Heerlijk Noord-Italiaanse keuken in een modern jasje. Probeer zeker de leverpaté op briochebrood, een aanrader!

Via Evangelista Torricelli 15, Milano, nebbiamilano.com

Trattoria Masuelli San Marco

Traditionele trattoria waar je absoluut de Risotto geproefd moet hebben.

Viale Umbria 80, Milano, masuellitrattoria.com

Bacaro Montenapoleone

Rustige patio in het winkelhart van de stad. Onze favoriet? De verse pasta al limone.

Via Monte Napoleone 13, Milano, bacaro-montenapoleone.business.site

Rosy e Gabriela

Authentiek Milanees familierestaurant met charmante bediening.

Via Giuseppe Sirtori 26, Milano, +39 02 295 25 930



Bar Basso

Hier werd de Negroni voor het eerst geserveerd. Een prachtige cocktailbar waar designliefhebbers en professionals elkaar ontmoeten.

Via Plinio 39, Milano, barbasso.com



Immorale

Op het menu van Immorale – zowel in hun restaurant als hun bistro – vind je natuurwijn en gerechten die net iets gewaagder zijn dan de klassieke Italiaanse recepten.

Via Tadino 43 en Via Lecco 15, Milano, immorale.org

Horto

Duurzaamheid is hét kernbegrip bij Horto. Het interieur is gemaakt met gerecycleerde en biologisch afbreekbare materialen en in de keuken wordt uitsluitend gewerkt met seizoensgebonden ingrediënten uit de omgeving van Milaan.

Via S. Protaso 5, Milano, hortorestaurant.com

Dinky Dutch

Het team van designlabel Lensvelt transformeerde Dinky, hun favoriete restaurant in Milaan, tot Dinky Dutch. Je kan er nu genieten van klassieke Italiaanse gerechten omgeven door muurschilderingen

van Sjeng Kessels, stoelen van Richard Hutten en Powerhouse Company en een streepje Belgisch licht van Modular Lighting Instruments.

Viale Brianza 36, Milano, lensvelt.nl