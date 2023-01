Provençaals met pit: 48u in Marseille

Marseille haalde onlangs nog Lonely Planets bucketlist voor 2023, al verkoopt de oudste stad van Frankrijk makkelijk zichzelf. Cultuur aan de Côte d’Azur, maar dan met een flinke schep peper in de kont… Met deze tips haal je het maximum uit je 48u in Marseille.

De hoofdstad van de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur is onmiskenbaar Provençaals, zonder de kapzones van de mondainere badplaatsen, en relaxt zonder ooit slaapverwekkend te zijn. Als havenstad met antieke wortels (600 v.c.) is Marseille bovendien groots en cultureel divers, van inborst én van aanbod. Gastvrij en vriendelijk, maar zonder opgepoetste façade. Voor we helemaal lyrisch worden: noteer onze tips en ga het gewoon zelf checken.

Dag 1: tussen hemel & haven

Joliette

Marseille is de op een na grootste stad van Frankrijk. Met maar twee dagen te spenderen, kozen we om een paar wijken in het centrum uit te kammen. In een havenstad lonkt meteen het water… Joliette was vroeger het ongezellige stuk, terrein van de grote veerboten. Dankzij een vernieuwingsproject valt er nu ook wat anders te beleven. Vooral het commerciële winkelcentrum Les Terrasses du Port is een publiekstrekker. Ook al is shoppen niet je ding: spring toch even binnen voor de eindeloze vergezichten vanop het dakterras.

Wat je dan weer écht niet mag missen is MuCEM – Museum van Europese en Mediterrane Cultuur. Alleen al de site – en opnieuw: het uitzicht – is geweldig, en je kunt er ineens lekker lunchen. Er lopen vaak enkele expo’s tegelijk, verspreid over de verschillende gebouwen. Is je tentoonstellingshonger nog niet gestild, dan vind je in deze wijk ook het Centre Photographique Marseille en Frac – een goede selectie hedendaagse kunst in een alweer bijzonder gebouw.

Panier

De oudste wijk van Marseille, Panier, ligt tussen de wijken Joliette en Vieux-Port in. Hier zijn het vooral de steegjes en oude gebouwen die de omweg waard zijn – postkaart-Zuid-Frankrijk. Ook de neobyzantijnse Cathédrale La Major heeft haar looks mee, dankzij de oude muurschilderingen en mozaïeken. Nog een expo meepikken kan bij Centre de la Vieille Charité – een cluster van verschillende multiculturele organisaties en musea. In de tuin ligt bovendien een rustig terras dat voorlopig nog niet overspoeld wordt door dorstige toeristen.

Vieux-Port

De drukke wijk Opéra omvat het oude havengebied, nu geplaveid met bars en restaurants. Ideaal om aan het einde van de dag op een terras neer te ploffen om boten en mensen te kijken. Voor een beter overzicht klim je naar de tweede verdieping van Hôtel Bellevue. Vanop het balkon van de bar overschouw je de Vieux-Port en Basilique Notre Dame de la Garde. Bij goed weer is ook het dakterras van lowbudget Hôtel Hermès een optie. Nepgras maar een million dollar view.

Loop zeker de straten rond de oude haven in. Zo zijn restaurant Ourea, Cédrat en Sépia aanraders als je in de mediterrane gastronomie wil duiken. Sépia serveert ook cocktails en foodsharing bij Julis, het jongere zusje in Jardin de la Colline Puget. Dat park is een van de oudste in Marseille, met topzicht op de haven. Ook de Basilique Notre-Dame de la Garde – dé bezienswaardigheid in Marseille – ligt op een topplek. Eerst wel even 45 minuten bergop via de kortste route.

Dag 2: oud & vernieuwd

Noailles

Helaas – of gelukkig – zeul je niet zomaar een vrolijk Afrikaans tapijt mee op citytrip. Onderweg naar de Cours Saint-Louis kruis je immers de kleurrijke winkels van de Rue d’Aubagne. Voor ontbijt stop je best bij Petrin Couchette. Geen uitbundige brunchtaferelen, wel een simpel gekookt eitje met soldaatjes van het beste (zelfgebakken) brood. Je kunt er ook overdag terecht voor koffie, lunch of om een picknick in te slaan. Wil je zelf met goede ingrediënten aan de slag, dan been je richting Marché des Capucins en de omliggende straatjes voor lokale producten en geurige kruiden.

Voor lunch in de buurt zijn Comptoir des Beaux Arts en L’Epicerie l’Ideal populair. Of het met reden veelgeprezen La Mercerie, opnieuw op Cours Saint-Louis. Wat verderop kun je verdwalen tussen de rayons van Maison Empereur, vaste waarde voor keukengerief sinds 1827. Maar je vindt er ook oldskool speelgoed, authentieke marinières en werkmansvesten van het juiste merk en natuurlijk artisanale marseillezeep en andere drogisterijwaren.

Cinq Avenues & Belle de Mai

Hop daarna op de tram over La Canebière tot aan Cinq Avenues voor een tijdsprong. Te midden van de 19de-eeuwse villa’s ligt Parc Longchamp met z’n somptueuze tuinen en fonteinen. In het weelderige Palais Longchamp huist het Musée des Beaux Arts en een natuurhistorisch museum – een throwback naar vroegere biologielessen. Vroeger kon je hier dan ook naar de zoo.

Van hieruit is het nog een kwartiertje wandelen naar La Friche la Belle de Mai, de art hub vlakbij station Saint-Charles (nog een topuitzichtje, trouwens). De site van de oude tabaksfabriek van Gitanes en Gauloises werd omgeturnd in een cultureel centrum van 8000 m² en biedt een hedendaags tegengewicht voor alle pracht en praal van Parc Longchamp.

Naast een skateboardpark en veel graffiti, een speeltuin en kunstboekhandel met café trekt ook het meer dan behoorlijke restaurant (panoramische rooftopbar? check!) goed volk aan. Maar bovenal is het een populaire plek voor festivals, concerten, gratis openluchtcinema en edgy kunstexpo’s.

Notre-Dame du Mont

Notre-Dame du Mont was vroeger een wat ongure buurt die de voorbije jaren door hipstertoeristen werd blootgelegd Ook hier kun je streetart spotten, vooral in de straten tussen Cours Julien en Place Jean Jaurès. Op beide pleinen kun je bovendien heel wat lokale markten meepikken, wat deze wijk extra aantrekkingskracht bezorgt. Cours Julien is daarnaast berucht om de vele cafés, bars en restaurants die even hard mee als tegen kunnen vallen.

La Brasserie Communale is een van die meevallers, met een ruim aanbod aan artisanale biertjes. Het grote terras leent zich uitstekend om het komen en gaan op de Cours Julien te begluren of te mingelen met de locals. De keuken is er niet altijd open maar de buren van Cinéma et Bistrot La Baleine serveren – naast gedubde films – ook heerlijke mediterrane gerechten en dito natuurwijnen.

