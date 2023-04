Al steppend door de wijngaard: 8 bijzondere buitenactiviteiten in de Marne in de Champagnestreek

Het spreekt voor zich dat de Marne – gelegen in de champagnestreek – een leuke vakantiebestemming is voor wijnliefhebbers, maar wist je dat het departement ook bekend staat om zijn weelderige natuur? Een greep uit het rijkelijke aanbod aan bijzondere buitenactiviteiten en mooie natuurgebieden.

Must-see landschappen in de Marne

Fietsen aan de oevers van het Lac du Der. © V. Montané – ADT Marne

Lac du Der

Als er één halte is die je absoluut op je lijstje moet zetten, dan is het wel Lac du Der. Dit in 1974 aangelegde meer is een van de grootste stuwmeren van Europa en biedt sindsdien een paradijs voor meer dan 200 vogelsoorten. Vogelspotters kunnen hier logischerwijze wat tijd doorbrengen in een van de vele uitkijkposten, maar ook waterratten maken de tijd van hun leven mee op en rond het meer. Zo zijn er zes aangelegde zandstranden en tal van wateractiviteiten ter beschikking. Wandel- en fietsliefhebbers kunnen zich dan weer op de talrijke paden rondom het meer begeven voor tochten met uitzichten om u tegen te zeggen.

De Argonne

Op slechts twee uur van Parijs bevindt zich de Argonne, oftewel de groene long van de Marne. Het grote natuurgebied bomvol wandel- en mountainbikepaden is ideaal voor wie nood heeft aan frisse lucht en een groene, rustgevende omgeving.

Mountainbiketocht in de Argonne. © C.-Manquillet – ADT Marne

Houd zeker halt in het Sainte Ménéhould, tevens de geboorteplaats van Dom Perignon, voor een deugddoende pauze tegen een schilderachtige achtergrond.

Montagne de Reims

Aan natuur en rust geen gebrek in Marne, zoveel is duidelijk. Wie echter de top wilt bereiken, begeeft zich best naar het Regionaal Natuurpark Montage de Reims. Daar kan je – naar goede gewoonte – ook prachtig wandelen en fietsen, maar vooral: de Mont Sinaï beklimmen. Deze 70 miljoen jaar oude berg is met 283 meter de hoogste van het departement Marne en biedt, eens getrotseerd, indrukwekkend uitzicht op de horizon. Wees dus niet verbaasd als je onderweg op enkele bunkers uit de Eerste Wereldoorlog botst.

Must-do activiteiten in Champagne

Op boottocht in Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne wordt niet voor niets het kleine Venetië van Marne genoemd, en er bestaat dan ook geen betere manier om het historische hart van dit stadje te ontdekken dan per (elektrische) boot. De ‘l’Eau’dyssée’ duurt zo’n 45 minuten en leidt je overdag over de Nau en de Mau doorheen het centrum. Van pittoreske brug tot groots monument: dit is de perfecte manier om de geschiedenis van de stad op te snuiven. Zodra de avond valt kan je je trouwens aan een heuse ‘Métamorph’eau’se‘ geluid- en lichtshow verwachten, voor een intermezzo met nóg meer betovering.

Châlons-en-Champagne oftewel ‘het kleine Venetië’ van de Marne. © V.Montane – ADT Marne

Meer informatie? Bezoek de website van de Dienst voor Toerisme van de Marne.

Ontdek de natuur in goed gezelschap

Antoine Cubaixo, een gepassioneerde ornithologische gids, biedt uitgestippelde wandelingen aan om de magie van het vogelleven in de Marne te ontdekken, van de broedvogels tot de trekvogels die de streek bevolken. Dit is een kans om de pracht van de regio vanuit een andere hoek te bekijken, namelijk die van een uitzonderlijk natuurgebied.

Meer informatie over de vogelwandelingen in de Marne vind je hier.

Met de e-trottinet door de wijngaard

‘Trottinet’ en ‘wijngaard’ zijn twee woorden die je normaal niet snel met elkaar zou associëren, tenzij in Cramant. Een rondleiding door de wijngaard op elektrische scooter blijkt daar net een van dé manieren om veel gebied te verkennen op relatief korte tijd. Zo krijg je tijdens de tocht zowel nuttige informatie als wonderlijke uitzichten mee, en om af te sluiten een glaasje champagne (nadat de e-trottinet veilig geparkeerd staat, uiteraard).

Meer praktische info via deze link.

Véloroute – Reuil. © M. Boudot – ADT Marne

Het kasteel van Braux-Sainte-Cohière

Wie zin heeft in een streepje cultuur kan een bezoek brengen aan het 16e-eeuwse kasteel van Braux-Sainte-Cohière: een architectonisch juweel omgeven door weelderige landschappen. Volwassenen krijgen hier een interessante geschiedenisles voorgeschoteld terwijl de kinderen zich kunnen wagen aan de houten spellen verspreid doorheen het terrein. Rond het historische monument ligt overigens een park van tien hectare, met onder andere een gerestaureerde oranjerie. Met andere woorden: hier ben je wel even zoet.

Meer praktische info over het kasteel van Braux-Sainte-Cohière.

Footgolf spelen in Romery

In Romery kan je dan weer terecht voor een potje ‘footgolf’, een ludieke sport die voetbal en golf combineert en exclusief in deze gemeente te spelen is. Omringd door de glooiende Champagne wijngaarden waag je je aan 18 holes. Sporten klonk nog nooit zo leuk.

Lees hier meer over footgolf.