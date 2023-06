Kustrust: 5 nieuwe slaapadressen op minder dan 10 minuten wandelen van het strand

Als de zee op de achtergrond ruist, komt de nachtrust vanzelf. Knack Weekend verzamelde vijf nieuwe slaapplekken op maximaal tien minuten wandelen van het strand. Voor wie en passant de buurt wil verkennen: we konden ook spieken in de adressenboekjes van de eigenaars.

1—La Mer Wenduine

De kusttram stopt zomaar voor de deur, maar eigenlijk heb je die niet nodig: hier vind je alles op wandelafstand. Het kustdorpje Wenduine ligt tussen Blankenberge en De Haan en Els Sirejacob en Michael Theyskens verloren er hun hart. Hun vakantieappartement met twee slaapkamers zit op de zesde verdieping van een gebouw dat ver over de omgeving uitkijkt, op mooie dagen zelfs tot in Brugge. Als extraatje is er zijdelings zeezicht, maar laat je hier vooral verrassen door het polderzicht. Els is foodstylist, Michael architect, en dat ze beiden houden van mooie dingen, zie je aan details zoals de french press-koffiekan of het retrotoilet met blauwe sixtiestegeltjes.

Vanaf 130 euro per nacht excl. schoonmaak (40 euro) en lakenpakket (20 euro p.p.), lamer-wenduine.be

© GF

4 zeetips van Els en Michael

— Oosterstaketsel, Blankenberge, oosterstaketsel.be

“De beste bouillabaisse, 10/10 voor de fijne bediening en een fantastisch interieur met witte tafellakens. Met stip op één in de buurt. Drie tramhaltes verwijderd of een strandwandeling van veertig minuten.”

— Gin & Wine Store, De Haan, ginwinkel.be

“Een kleine winkel met fantastische wijnen en heerlijke Italiaanse delicatessen, een groot assortiment cannoli en een lekkere huischampagne.”

— Hof Ter Meulen, De Haan, hoftermeulen.be

“Hoeveslagerij met schapen-, varkens- en rundvlees van eigen kweek, maar ook groenten en fruit zoals duinasperges.”

— “Een fijne wandeling door de duinbossen, langs een charmante wijk in De Haan.” visitwestvlaanderen.be/nl/duinbossenwandelroute

2—Maison Mouette Nieuwpoort

Achter de Karthuizerduinen in Nieuwpoort staat Maison Mouette, een vakantiehuis voor zeven personen omgeven door een tuin van bijna 400 m2, en dat op slechts tien minuten wandelen van de zee. De A-frame-cabane staat verstopt tussen bomen en duinen, en doet wegdromen van zalige zomers aan zee. Maison Mouette telt maar liefst drie zonneterrassen – een barbecue ontbreekt uiteraard niet – en de foto’s geven zin in eindeloze zomeravonden. Toen Bart Van Zundert en Katleen Claes de woning kochten, was het een donkere plek, met zwarte muren, een zwart geschilderde gang en donkerhouten meubelen. Vandaag baadt Maison Mouette in licht, ruimte en gezelligheid. Op hun website deelt het duo heel wat tips in de buurt, hiernaast vind je alvast hun favorieten.

Vanaf 600 euro voor een weekend en 1000 euro voor een week, incl. 2 fietsen, parkeerplaats, excl. schoonmaak (110 euro), maisonmouette.be

© GF

4 zeetips van Bart en Katleen

—Bar Sjansaar, Nieuwpoort, barsjansaar.be

“Een echt lokaal wijn- en cocktailbarretje waar veel Nieuwpoortenaren komen. De cocktails zijn er heerlijk en er is ook een grote keuze aan bieren.”

—’t Kramiekske, Nieuwpoort, kramiekske.com

“Voor de beste taartjes: één adres. ’t Kramiekske is een bakkerij waar je ook ter plekke iets kunt eten.”

—Basile, Nieuwpoort, basile-basile.be

“Nieuwpoort is een echte winkelstad. Je vindt er grotere ketens zoals Essentiel, America Today of Scotch & Soda, maar ook onafhankelijke boetieks. Bij Basile binnenstappen zonder iets te kopen is bijna onmogelijk.”

—Cap Blanc-Nez, Escalles

“Weinig mensen weten dat je hier vlak bij Cap Blanc-Nez zit. Prachtige kalkrotsen aan zee, net over de grens en amper een uurtje rijden.”

3—Club b Duinbergen

Bij Club b in Duinbergen stromen avondzon en zee rijkelijk binnen. Je vindt het appartement op de zeedijk van Duinbergen in Knokke-Heist. Vanaf de achtste verdieping kijk je recht op zee en als de zon ondergaat, kleurt de leefruimte helemaal rozerood. De Gentse Leen Van der Mijnsbrugge richtte de plek zelf in en liet de kleuren van duinen en zee helemaal doorlopen in het appartement, waar je met zeven personen kunt slapen. Club b is de naam van haar vriendinnengroepje, dat in Duinbergen meer dan één strandherinnering deelt.

Vanaf 300 euro per nacht, clubbduinbergen.be

© GF

5 zeetips van Leen

—Directeur-Generaal Willemspark, myknokke-heist.be/nl/dir-generaal-willemspark

“In de volksmond beter bekend als het ‘bosje van Heist’. Er staat ook een echt boshuisje. Heerlijk om in dit duinbos te gaan joggen en dan terug te lopen via het strand.”

—Rubens, Knokke, rubens-knokke.be

“Een usual suspect in Knokke, maar voor klassieke gerechten zijn ze echt de beste restotip.”

—Maïsterplan, Damme, maisterplan.be

“Zowaar een maisdoolhof te midden van de Damse polders. Leuke en verrassende activiteit met kinderen.”

—Bunch/Co’s Cabane, bunch.be

“Coole conceptstore met een comptoir waar je ook lekkers om mee te nemen voor op het strand kunt kopen.”

—Pinot, pinot-knokke.be

“Lunchbar met een vernieuwende selectie wijnen – anders dan de klassiekere adressen – en een fris interieur. Een stukje Gent in Knokke.”

4—Villa Ostinato Oostende

Villa Ostinato is een relatief nieuw hotel en restaurant in het hart van Oostende, op twee straten van het strand. Je boekt er suites met hoge plafonds en elegante sierlijsten, soms met privéterras. Badjas, badproducten en minibar: alle hotelgoodies zijn aanwezig. Villa Ostinato huist in een herenwoning uit 1891 met een prachtig gerestaureerde gevel en een van de mooiste (geheime) binnentuinen in de stad. Eigenaar Marie Rotsaert runde vroeger B&B De Walvisch in Brugge, maar spoelde intussen vrolijk aan in Oostende. Bij mooi weer kun je lunchen of dineren in de binnentuin. Marie woonde ooit op Sardinië, wat de Italiaanse kaart in het hotelrestaurant verklaart.

Vanaf 150 euro voor een tweepersoonskamer, villaostinato.be

© SDP

3 zeetips van Marie

—James Ensorhuis, Oostende, ensorstad.be

“Je kunt er echt niet omheen: dit interactieve museum moet je bezocht hebben.”

—’t Bretoentje, Oostende, kaaswinkelbretoentje.be

“In de prachtige James Ensorgalerij zit kaaswinkel ’t Bretoentje, met een groot aanbod Europese kazen.”

—The Catch, thecatch.be

“Een van de betere cocktailbars in Oostende. Ook de hapjes zijn een aanrader.”

5— Oostentique Oostende

Vakantieappartement Oostentique op de bekende Van Iseghemlaan is een echt familieverblijf, met veel extraatjes voor kinderen zoals boeken, speelgoed, stapelbedden en een kinderstoel. Eigenaar Siem Devos is ook de zaakvoerder van Bustique, een lingeriewinkel in Geraardsbergen. Siem is zelf mama van drie kinderen en die zie je regelmatig op de Instagrampagina van Oostentique, waar ze ook kindvriendelijke tips in Oostende deelt.

Vanaf 130 euro per nacht, excl. schoonmaak (50 euro) en airbnb-servicekosten, airbnb.com/rooms/51729468

© SDP

4 zeetips van Siem

—Zuske, zuske.be

“Toptip voor heerlijke ontbijtjes en lunch. Probeer zeker ook het Turks ontbijt.”

—Astropolis, astropolis.be

“Wist je dat Astropolis een gloednieuw space science center heeft? Check in vakantieperiodes hun agenda, want dan organiseren ze workshops voor kinderen.”

—Albrecht, albrecht-oostende.be

“Op enkele straten van Oostentique vind je Albrecht, een eettip voor een lekkere en originele lunch. Het interieur is helemaal roze, very girly.”

—Bavet, bavet.eu

“Spaghettirestaurant met een klassieke bolognaise op de kaart, maar ook heel wat originele combinaties, met spek of kippenreepjes bijvoorbeeld.”