Democratisch dutten: 7 betaalbare hotels in Nederland

Een weekendje weg bij onze noorderburen gepland? Zeven hotels waar het mooi toeven is aan democratische prijzen.

Hotel Pistache, Den Haag, Nederland

Behangpapier met meeuwen en zachte blauwtinten knipogen naar de zee in de Haagse kamers van Hotel Pistache: een door interieurarchitecten ingericht boetiekhotel. Pistache is de ideale uitvalsbasis om zowel het centrum als het strand van Den Haag te verkennen, want het ligt er pal tussenin. Dit hotel is volledig contactloos, maar heeft een samenwerking met ontbijtbar Café Blossom, dat je met plezier ontbijt op bed brengt. Andere aanraders in de buurt om te lunchen, dineren, bezoeken en genieten lees je op Pistaches website.

Vanaf 126 euro, Scheveningseweg 1, Den Haag, hotelpistache.com

Hotel âme, Rotterdam, Nederland

Vanaf 120 euro

Achter de neoclassicistische gevel van dit boetiekhotel vind je veertien kamers, een café en een conceptstore. Hotel âme ligt in het centrum van Rotterdam, bij het Museumpark, maar eenmaal je binnenstapt is het tijd voor rust. Het interieur is een ode aan de Japanse en Scandinavische esthetiek en baadt in zachte aardetinten en een stevige dosis daglicht. In het café drink je koffie van een lokale koffiebrander uit een handgemaakte keramische tas. Die vind je ook in de conceptstore, waar verschillende lifestyle- en interieurobjecten uit het hotel te koop zijn.

Vanaf 120 euro, Eendrachtsweg 19, Rotterdam, hotelame.com

Volkshotel, Amsterdam, Nederland

Vanaf 69 euro

In een gebouw waar vroeger de redactie zat van de Nederlandse krant De Volkskrant huist vandaag dit levendige hotel met 216 kamers. Geen enkele kamer is hetzelfde en dat typeert meteen de vibe. Hotels in Amsterdam zijn vreselijk duur en de enige kamer in dit hotel onder 150 euro is de cabin: een slaapcabine met tweepersoonsbed, kleine kleerkast en kluisje. De douche en het toilet deel je met andere cabins, maar toegang tot de sauna en hottubs op het dakterras is gratis, net als het uitzicht over Amsterdam. Verwacht je in het weekend aan een levendig programma met optredens en dj-sets. Liever een yogasessie of kappersbeurt? Ook dat kan hier.

Vanaf 69 euro, Wibautstraat 150, Amsterdam, volkshotel.nl

Ecomama, Amsterdam, Nederland

Een groen hostel in het hart van Amsterdam, dat is wat Ecomama wil zijn. Mensen samenbrengen voor een leuke tijd, maar met respect voor de aarde. Met acht verschillende kamertypes vind je hier een bed voor elk budget.

Vanaf 126 euro (dit is de prijs voor een privékamer in een hostel), Valkenburgerstraat 124, Amsterdam, ecomamahotel.com

Hotel Bries, Den Haag, Nederland

Hotel Bries ligt in Den Haag maar ook vlak bij het strand van Scheveningen, vandaar de naam, want dit hotel is ideaal gelegen voor wie zowel wil uitwaaien aan zee als nadien een meeneemkoffie wil uithalen in de stad of het Kustmuseum wil bezoeken. Dit boetiekhotel met modern rood-blauw-wit interieur mikt op reizigers die geen behoefte hebben aan een traditionele ontbijtzaal, bar of tijdrovende incheckprocedures. Al die zaken zijn afwezig, in ruil check je in met je smartphone, kan ontbijt op de kamer geleverd worden en staat er via telefoon altijd iemand klaar voor extra vragen.

Vanaf 142 euro, Van Aerssenstraat 65, Den Haag, hotelbries.com

The Dutch, Maastricht, Nederland

The Dutch is ideaal gelegen in het hart van de Wyck, een buurt in Maastricht in volle heropleving met enkele van de hipste adressen van de stad. Het interieur is flitsend en in de bar schenk je je eigen gin-tonic in, terwijl je in de hang-outruimte boeken vindt, bordspellen en gratis cappuccino en espresso. Dit selfserviceconcept heeft zijn voordelen: je slaapt op heerlijke Auping-bedden, maar betaalt een zachte prijs.

Vanaf 90 euro, Wilhelminasingel 60, Maastricht, hotelthedutch.com

Supernova, Rotterdam, Nederland

Supernova zet zich op de kaart als non-hotel, want de kamers moeten als thuis aanvoelen, maar dan nóg beter. Slapen doe je in gezellig ingerichte kamers, sommige met balkon of tuin. De Superette voorziet snacks en souvenirs van Rotterdamse ontwerpers en in bar Supper drink je cocktails bij de bar bites, of schuif je aan voor het ontbijt. Het hotel ligt op wandelafstand van het centrum van Rotterdam en wie graag meteen de stad intrekt, krijgt een on-the-go breakfast bag. Ook leuk: van woensdag tot zaterdag wordt het restaurant gerund door twee sommeliers met internationale ervaring die ze opdeden in toprestaurants.

Vanaf 116 euro, ’s Gravendijkwal 68, Rotterdam, supernovahotel.nl