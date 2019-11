27 minder bekende plekjes in Schotland

Caerlaverock Castle in Dumfriesshire is het enige driehoekige kasteel in het Verenigd Koninkrijk en heeft ook een drieledige geschiedenis. De eerste versie van het kasteel werd gebouwd in 1280 en in de veertiende eeuw weer grotendeels afgebroken. Dat gebeurde in opdracht van Sir Robert Bruce die daarmee wilde voorkomen dat het in Engelse handen zou vallen. Nadat het weer in oude glorie was hersteld, werd het opnieuw neergehaald in 1570, dit keer door de Earl of Sussex. En het kasteel kreeg een derde kans, maar ook dit keer ging het mis. Tijdens de Bishop Wars (1639, 1640) kreeg Caerlaverock de genadeslag toegediend. Het kasteel werd definitief verlaten.