Louis Vuitton lanceert eigen beautylijn

Het Franse modehuis breidt z’n collectie uit met een eerste beautylijn, ‘La beauté Louis Vuitton’. De creatief directeur voor deze lijn is niemand minder dan de Britse make-up artist Pat McGrath, die al meer dan twintig jaar de catwalklooks van zowat alle grote merken vormgeeft.

Voor Louis Vuitton mag beauty dan wel nieuw terrein zijn, met Pat McGrath hebben ze een ervaren kapitein aan boord gehaald. McGrath draait al twintig jaar mee als make-up artist van zowat elk groot modehuis. Ze ontwikkelde voor hen talloze gedurfde en iconische catwalklooks. Bovendien runt ze ook al zo’n tiental jaar haar eigen label, Pat McGrath Labs. Haar legendarische mothership-paletten, de gouden lippenstift en samenwerkingen met populaire series als Bridgerton hebben haar naam gevestigd bij het grote publiek.

‘Na maar dan twintig jaar achter de schermen bij de modeshows van Louis Vuitton, ben ik verheugd om zo’n belangrijke rol te mogen spelen bij deze lancering. Het is het resultaat van uitzonderlijke knowhow, creativiteit en innovatie,’ klinkt het verheugd bij McGreath zelf in een officiële verklaring.

PatMcGrath, de creatief directeur cosmetica voor Louis Vuitton.

De eerste make-upcollectie zal in de herfst van 2025 worden gelanceerd en bevat maar liefst 55 lippenstiften. Dat aantal is niet toevallig gekozen: 55 is in Romeinse cijfers LV, de afkorting van het merk. Daarnaast zullen er 10 lipbalsems en 8 oogschaduws op de markt komen. Bij het ontwikkelen van de make-uplijn heeft McGrath gelet op inclusiviteit: ‘Elke tint, elke textuur is gemaakt om zich aan te passen aan alle huidskleuren, zodat we voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.’ Naast de make-upproducten komt er ook een reeks bijbehorende accessoires in leer, bedoeld om de producten in op te bergen.

Gen Z klanten

Met deze collectie positioneert Louis Vuitton zich strategisch. Make-up is net als parfum voor veel luxemerken een manier om een ander publiek te bereiken en aan zich te binden op lange termijn. ‘Je kunt op je 20ste beginnen met het kopen van een lippenbalsem, om op je 30ste je eerste Prada-tas aan te schaffen,” vertelt Jamie Ray, mede-oprichter van het influencer marketingbureau Buttermilk, in Business of Fashion. Met de beautylijn mikt Louis Vuitton vermoedelijk vooral op potentiële Gen Z-klanten.

De beautylijn moet niet alleen een nieuw publiek aanboren, maar ook nieuwe inkomstenstromen genereren. Broodnodig, nu veel grote modemerken worstelen met tegenvallende verkoopcijfers. Bovendien voorspellen analisten dat de beautymarkt jaarlijks met zo’n 3 procent zal groeien. Lippenstift is immers goedkoper dan een flesje parfum – waar een Rouge Coco-lippenstift 55 euro kost, moet je voor een fles van 30 ml Coco Mademoiselle maar liefst 85 euro neertellen – en bovendien valt het harder op. Ook de verpakking maakt zo’n product interessant: de lipstick case is vaak hervulbaar – ideaal voor klantenbinding – , voorzien van een duidelijk logo en een Instagram-proof design waar je zowel online als in real life graag mee uitpakt. Opnieuw perfect voor de Gen Z-generatie, die nogal gevoelig is voor trends op social media.

Louis Vuitton is niet het enige modemerk dat jonge consumenten probeert in te palmen met een beautylijn en bijpassende social media marketing. Zo zou Prada Beauty voor zijn lancering in de Verenigde Staten in 2023 maar liefst 10.000 influencers hebben geselecteerd om hun producten te promoten, aldus Harper’s Bazaar. Begin februari kondigde Jacquemus een exclusieve samenwerking aan met de groep L’Oréal om niet alleen een parfum, maar ook make-up te ontwikkelen. Later in 2025 is het uitkijken naar de eerste make-uplijn van Miu Miu en de terugkeer van Marc Jacobs Beauty. En er gaan geruchten dat ook Balenciaga broedt op een reeks beautyproducten.



