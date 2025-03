Naar een boekenfestival of een surfexpo bewonderen: onze Weekendtips voor 8 en 9 maart

Of je nu wil uitwaaien aan de kust of jezelf verwennen met nieuwe lingerie op Vrouwendag, dit weekend is het allemaal mogelijk. Hieronder zes events om in je agenda te zetten.

Vrouwendag: MoMu x PULSE

Het ModeMuseum Antwerpen (MoMu) viert Internationale Vrouwendag met een inspirerend evenement in samenwerking met PULSE. Deze dag draait bij MoMu om inclusiviteit en empowerment voor vrouwen, transmasculine en non-binaire personen en opent met een boeiend panelgesprek genaamd “Sapphic Love & Relationships while being a QPOC”. Mariana Benenge en Stencia Yambogaza, de oprichters van PULSE, gaan in gesprek met Bo Meng en Ophélie Joh over thema’s als liefde, intersectionaliteit en gemeenschap. Later ‘s avonds transformeert het museum in een bruisende feestlocatie tijdens de MoMu x PULSE Party.

Zaterdag 8 maart 2025, MoMu, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, 5 euro, meer info hier



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

SPOTLIGHT ON WOMXN DIRECTORS @ De Cinema

Dit weekend gaat de tweede editie van SPOTLIGHT ON WOMXN DIRECTORS door bij De Cinema. Een maand lang staan vrouwelijke regisseurs en filmmakers die zich als vrouw identificeren in de schijnwerpers. Er verschijnen maar liefst 52 films van 38 regisseurs. Het event opent met een bijzondere 35mm-vertoning van Caramel, het debuut van Nadine Labaki. Filmcuratoren Malikka Bouaissa en Joyce Palmers verzorgen een inspirerende inleiding, en na afloop volgt een boeiend gesprek met de Libanese filmmaker Angie Obeid over haar ervaringen als vrouwelijke regisseur in zowel het Midden-Oosten als het Westen.

Zaterdag 8 maart 2025, De Cinema, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen, tickets 9 euro per film, meer info hier



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

FAAR Boekenfestival Oostende

Dit weekend meren auteurs uit binnen- en buitenland aan in Oostende voor FAAR, het non-fictieboekenfestival in Oostende. Boekenliefhebbers kunnen er terecht voor het beste van non-fictie-auteurs, sofagesprekken, boekvoorstellingen en meer.Op de affiche prijken ook bekende namen waaronder Rudi Vranckx en Frances Lefebure. Ideaal voor wie een dag vol boeiende verhalen en verrassende inzichten wilt.

Van 7 tot en met 9 maart 2025, verschillende locaties, FANFAAR festivalpas 27 euro of 7 euro per onderdeel programma, meer informatie hier



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Surf & Art Expo

Deze woonkamerexpo laat je helemaal opgaan in de wereld van Surf & Art, het boek van Knack Weekend-journalist Veerle Helsen dat de schoonheid van surfkunst viert. Het boek bundelt werken van de beste hedendaagse surfkunstenaars van over de hele wereld. Dit weekend krijg je de kans om die kunst van dichtbij te bewonderen – op een bijzondere locatie: een appartement op de negende verdieping van de Zeedijk, met de Noordzee als toepasselijk decor.

Zondag 9 maart 2025, Zeedijk 106, 8400 Oostende, gratis mits registratie, meer informatie hier



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ophelia Lingerie x COSH!

Ter gele­gen­heid van Lin­ge­rie Week in Leu­ven ver­wel­ko­mt designer pop-up COSH! het merk Ophe­lia Lin­ge­rie in Leuven. Op zater­dag en zon­dag is de Belgische ontwerpster Ophelia Debisschop zelf ter plaatse om klanten advies te geven of meer te vertellen over de collectie. Ophelia staat bekend om haar met zorg gemaak­te lin­ge­rie met oog voor tijdloosheid, kwaliteit en comfort. Naast de pop-up in Leuven kan je ook terecht in de flagship store in de Kloosterstaat 60 in Antwerpen.

Van 8 tot en met 9 maart 2025, COSH!, Bond­ge­no­ten­laan 103, 3000 Leuven, gratis, meer info hier



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Brussels Makers Market: Spring Edition

Zondag gaat de lente-editie van de maandelijkse Makers Market weer door in Brussel. Creatievelingen uit de hoofdstad en omstreken tonen met trots hun producten en bieden ze aan eerlijke prijzen aan. Denk aan zelfgemaakte kaarsen, juwelen en kleurrijk haakwerk om het nieuwe seizoen vrolijk mee in te gaan. De Food Market van de Gare Maritime is gedurende het evenement ook open voor een hapje en een drankje.

Zondag 9 maart 2025, Gare Maritime, Picardstraat 11, 1000 Brussel, gratis, meer info hier