Gratis overnachten in de Schotse Highlands

Verspreid in Engeland, Wales, maar vooral in de Schotse Hooglanden liggen 'bothies': eenvoudige, meestal stenen, hutjes of voormalige boerderijen op afgelegen plekjes die niet meer gebruikt worden door de eigenaren. Wandelaars mogen er gratis en zonder reservering vooraf overnachten.

Verwacht niet veel comfort en luxe: er zijn geen bedden, geen toilet (enkel een schep om uitwerpselen te begraven), geen licht en stromend water. Meestal wel een open haard, soms een verhoging om je slaapmatje op te leggen en wat kaarsen.

Vaak zal je een bothy verlaten aantreffen, maar het is ook mogelijk dat je het hutje moet delen met andere wandelaars, maar dat zorgt juist vaak voor aangename, verrassende ontmoetingen.

De meeste bothies worden onderhouden door vrijwilligers van de Mountain Bothies Association.