Belg Alain Gossuin is al 40 jaar een veelgevraagd topmodel: ‘Ik loop eigenlijk niet graag op de catwalk’

Hij was er bij het eerste én het laatste defilé van Dries Van Noten bij, en tussenin poseerde de Belgische Alain Gossuin voor de lens van de beroemdste fotografen, onder wie de onlangs overleden Oliviero Toscani. Vandaag is hij zestig en nog steeds een veelgevraagd model, al is dat nooit zonder zenuwen. ‘Ik loop eigenlijk niet graag op de catwalk.’

Op 22 juni van vorig jaar stelde Dries Van Noten zijn 129ste en laatste collectie voor. Om de modeshow te openen koos de 66-jarige ontwerper voor een generatiegenoot met wie hij een lange geschiedenis deelt. Ruim veertig jaar geleden, in de lente van 1992, liep Alain Gossuin als mannequin al mee op het eerste défilé van de Antwerpenaar. De cirkel is rond.

Het ontroerde me dat Dries Van Noten me vroeg voor zijn laatste defilé. Ik vond het mooi om zo samen in schoonheid te eindigen.

‘Het ontroerde me dat Dries me vroeg voor zijn laatste defilé’, vertelt Alain Gossuin. ‘Ik vond het mooi om samen in schoonheid te eindigen. We kennen elkaar al lang, professioneel maar ook privé. Ja, het pakte me echt.’ Met zijn jongensachtige, wat rebelse glimlach die we al kennen sinds de jaren 80, bekent hij: ‘Ik loop eigenlijk niet graag op de catwalk, ben dan altijd wat zenuwachtig. Maar voor de eerste keer in mijn leven voelde ik me helemaal op mijn gemak.’

Ecru wollen trui met rolkraag, Gossuin. Stalen Black Bay 58 GMT horloge, Tudor. Gouden Bond ring, Dries Criel. © Zeb Daemen

Voor onze fotoshoot draagt Gossuin de kleren waarmee hij het defilé van Dries Van Noten opende. Zittend op een trede kijkt hij recht in de lens van Zeb Daemen. Hij oogt matuur, maar met een vleugje bad boy. David Bowie speelt op de achtergrond. We vragen hem welke kant volgens hem zijn beste is. Hij lacht, hij weet het zelf niet.

Geen chippendale

‘Jongen, doe wat je wilt, maar blijf weg uit de mode!’ Zijn moeder zei het hem vaak. Als styliste in een klein confectieatelier in Vorst, wist ze waarover ze sprak. ‘Ik ging er vaak naartoe’, vertelt Gossuin. ‘Dan liep ik er rond tussen de naaimachines en de rekken gevuld met stoffen en garenklossen. Ik ben opgegroeid met het geluid van scharen en het geklets van de naaisters. Ik hield van de sfeer.’ Het zou hem later van pas komen wanneer hij gaat studeren aan het Institut Bischoffsheim en nadien aan de Ecole de la Chambre Syndicale de Haute Couture in Parijs. Vandaag helpt het hem nog altijd wanneer hij zijn eigen collecties ontwerpt.

Witte katoenen tanktop, donkerblauwe katoenen blazer, bruine katoenen broek en zilveren schakelarmband, alles Hermès. Stalen A One horloge met cognac leren bandje, Van Esser. © Zeb Daemen

Wanneer hij als zeventienjarige de middelbare school achter zich laat, weet hij nochtans niet goed wat hij wou worden. Op aanraden van zijn vader kiest hij voor rechten aan de ULB. De jaren van welvaart zijn dan voorbij, de punk doet zijn intrede en de mode volgt de tijdgeest. Er verschijnen nieuwe modebladen die de tendensen volgen in een bloeiende popcultuur. Alain Gossuin leest ze van a tot z. Hij kent de gezichten van de modellen en de namen van de fotografen uit het hoofd. Wat hij nog niet weet, is dat hij weinig later zelf een coverboy zal zijn.

Ik was geen typisch model: ik was mager, mijn tanden stonden scheef en ik had zo’n neus.

In een boetiek in de Elsense Galerie de la Toison d’Or, waar ze Armani, Gaultier, Missoni, Mugler en Montana verkopen vindt hij een parttimejob. Hij reist met de eigenaars mee naar Milaan voor de fashion week. ‘Op een soiree van het agentschap Fashion Model kwam er plots een kerel met mij praten in erbarmelijk Engels met een Frans accent. Hij vroeg me voor welk modellenbureau ik werkte. Ik was heel verlegen en begon bijna te blozen. Hij zei: “Ik wil dat je mijn defilé in Parijs loopt. Hier is mijn nummer, bel me.” Ik kende hem niet en stak dat papiertje in mijn broekzak. Mijn twee bazen wisten wél wie het was: Claude Montana!’

Zwart katoenen ­smokinghemd, grijze linnen double-breasted blazer met bijbehorende broek, alles Café Costume. © Zeb Daemen

Zo ging zijn carrière als model van start, een carrièrepad dat hij zelf nooit in zijn toekomst had gezien. ‘Ik was mager, mijn tanden stonden scheef en ik had zo’n neus. Ik leek echt niet op een model uit die tijd. Dat waren meer chippendales, mannen met veel spieren, helemaal anders gebouwd dan ik.’ Hij herinnert zich alles nog, bijna elk detail, behalve precieze data, wat het moeilijk maakt om zijn leven ordelijk te vertellen. ‘Soms haal ik dingen door elkaar. Je mag me dat niet kwalijk nemen, ik word wat ouder.’

Ecru wollen trui met rolkraag, roestbruine linnen blazer, witte katoenen broek, alles Zegna bij Zegna Antwerpen. Beige wollen sokken, Mercken. Bruine leren loafers, Fratelli Rossetti. Horloge J977/1 met bruine leren polsband, Jaguar. © Zeb Daemen

En dan vertelt hij de ene straffe anekdote na de andere, over Thierry Mugler, Claude Montana, Herb Ritts, Madonna, Keith Haring, Carla Bruni en de Maserati die hij kocht met het loon van zijn eerste grote fotoshoot.

Zwarte wollen blazer ­zonder revers, Giorgio Armani. © Zeb Daemen

Geen hond of goudvis

Bijna veertig jaar later is het cv van Alain Gossuin gevuld met namen als Herb Ritts, Paolo Roversi, Oliviero Toscani, Ellen von Unwerth en Peter Lindbergh. Hij deed reclamecampagnes voor Katharine Hamnett, Levi’s, Cerruti 1881, Valentino en Zegna, en shows van Kenzo, Zegna, Officine Générale en Dries Van Noten. Naast model is hij zelf ontwerper, hij lanceerde zijn label Gossuin in 2004. Pendelend tussen Parijs, Knokke (waar zijn ouders wonen), Lissabon (‘omdat het weer er zacht is en het leven mooi’) en andere steden, is er weinig tijd voor hobby’s, al luistert hij graag eindeloos naar David Bowie. In dat drukke leven is er ook geen plaats voor een speciale persoon om alles mee te delen, en evenmin voor kinderen, een hond of een goudvis. ‘Ik krijg mijn eigen leven nog niet georganiseerd, laat staan een gezin.’

Wit katoenen hemd, grijze wollen blazer met wijde mouwen, witte wijde hogetaillebroek en zwarte veterschoenen, alles Loewe. Gouden Bond ring, Dries Criel. © Zeb Daemen

Op zijn leeftijd heeft hij van alles meegemaakt. Hij herinnert zich nog hoe modellenbureaus gesigneerde posters van topmodellen verkochten ‘voor 39 frank’ (net geen euro, red.). Maar hij zag ook zwarte sneeuw gedurende lange periodes zonder fotoshoots. Tegenwoordig heeft hij de handen vol met defilés en shoots, en met het geruststellen van zijn moeder. Zij maakt zich nog altijd zorgen over haar 63-jarige zoon en ze zegt hem vaak dat hij vooral moet inzetten op zijn eigen label ‘want modellenwerk is toch maar een onzeker bestaan’.

