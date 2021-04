25 dingen om te doen in de Schotse natuur

Het schiereiland Knoydart is alleen bereikbaar met een boot of door twee dagen door de bergen te wandelen. De geisoleerde ligging maakt het wilde gebied zo bijzonder en de kans om er de majestueuze herten te zien groter. Sluit een dag in de natuur af met een glas whisky in The Old Forge, de meest afgelegen pub op het Britse vasteland.