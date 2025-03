Hoe vind je het perfecte maatpak? Een snelcursus in 10 vragen

Elke man heeft op een bepaald moment in zijn leven een goed maatpak nodig. Hoe begin je aan de zoektocht naar het beste exemplaar? De tien meest gestelde vragen, beantwoord door mannen uit het vak.

HET PANEL



Pierre Degand

Oprichter van Maison Degand, de Brusselse referentie voor maatwerk. In 1983 opende hij zijn eerste zaak in de hoofdstad, waar tot op vandaag op maat gemaakte kleermakersdiensten worden aangeboden. maisondegand.com



Ruben Opheide

Werkt al twaalf jaar als tailor. Medeoprichter van het made-to-measure-label Schaap, waar hij sinds 2018 maatwerk voorziet voor ‘modern gentlemen’, met showrooms in Antwerpen en Gent. schaaptailors.be



Bruno Van Gils

Behoort tot de derde generatie van de kleermakersfamilie Van Gils. In 2006 stond hij mee aan de basis van het befaamde maatwerkmerk Café Costume, dat zeven vestigingen heeft in Vlaanderen en Brussel. cafecostume.com

1. Waar moet je op letten als je voor het eerst een kostuum op maat wilt kopen?

Van Gils: ‘Alles begint met de definitie: wat is een goed kostuum? Voor mij is dat een pak waar je je goed in voelt. Die emotie is wellicht het belangrijkste, gevolgd door de belijning en het silhouet. De look van het pak wordt grotendeels bepaald door de sluiting en de revers.’

Opheide: ‘Het moet perfect passen, zonder toegevingen. De constructie van je kostuum bepaalt het niveau, en dat heeft niets met de prijs te maken. Ook bij bepaalde couturemerken kun je duizenden euro’s betalen voor een pak dat niet hoogwaardig is afgewerkt. Zoek je echt een goed kostuum, dan kom je uiteindelijk altijd bij een kleermaker terecht.’

Degand: ‘Wil je een goed pak dat lang meegaat? Dan moet je investeren in kwaliteit. Kwaliteit betekent: een hoogwaardige fabricage. De pakken die wij verkopen zijn ontworpen om aangepast te worden. Als iemand aankomt of afvalt, kan het gecorrigeerd worden. Zo behoudt het zijn waarde.’

2. Wat is het prijskaartje van een maatpak?

Degand: ‘Er zijn maatpakken die in Azië worden gemaakt en tegen heel democratische prijzen worden aangeboden. Kostuums uit Polen of Portugal hebben ook weer een andere prijsklasse dan Italiaanse. Voor die laatste betaal je tussen 2500 en 3000 euro. De ultieme versie voor mij is echter het maatpak dat met de hand gemaakt is, naar een op maat getekend patroon, zoals wij ze aanbieden met onze eigen kleermaker in huis. Daarvoor moet je rekenen op ongeveer 6000 euro.’

Opheide: ‘Als je bij ons komt aankloppen voor een kostuum op niveau, moet je ongeveer rekenen op een budget tussen 1200 en 2000 euro. Uiteraard zullen er adressen zijn die hoger of lager gaan.’

Van Gils: ‘De goedkoopste optie op de markt is natuurlijk het innemen van een bestaand pak. Voor onze eigen op maat gemaakte pakken starten wij vanaf 690 euro. We zijn ons ervan bewust dat een pak op maat voor sommigen een investering is en hopen zo ook een jonger cliënteel te kunnen helpen. Voor een gemiddeld pak van onze made-to-measure-lijn betaal je rond de 1000 à 1500 euro, maar afhankelijk van de gekozen stof kan dat natuurlijk oplopen tot 2000 euro of meer.’

3. Welke stof kies je?

Van Gils: ‘De meest duurzame stof is wol. Die vezel heeft ongelooflijk veel sterke eigenschappen: hij is brandwerend, waterafstotend en heeft stretch, waardoor hij steeds naar zijn oorspronkelijke vorm terugkeert. Weeftechnieken zijn vandaag zo geavanceerd dat ze van wol ontzettend knappe stoffen kunnen maken. Je hebt bovendien verschillende blends, met katoen of linnen, waarbij de grammage (gewicht van een stof, uitgedrukt in gram per vierkante meter, red.) bepaalt in welk seizoen je je pak kunt dragen. Tussen 230 en 280 gram wordt all season genoemd. Natuurlijk is dat hartje zomer te warm en hartje winter te koud. Dan kies je beter voor lichtere of dikkere stoffen.’

Opheide: ‘Het is opvallend dat veel mensen hun pak vandaag het liefst het hele jaar door willen dragen. Dat is niet gemakkelijk, want er bestaat geen materiaal dat in elke omstandigheid de perfecte eigenschappen heeft. Voor de winter vind ik flanel een geweldige stof, vooral het Britse flanel, dat iets zwaarder en stugger is. De Italiaanse variant is dan weer zachter en soepeler. Ook voor hemden is het trouwens een heel aangename stof. Voor de zomer werken wij het liefst met linnen, een prachtig natuurproduct dat vaak ook lokaal gewonnen wordt. Wij gebruiken bijvoorbeeld het Belgische linnen van Libeco. Qua afwerking zijn het vandaag vooral matte stoffen die populair zijn en die met een moderne look worden geassocieerd.’

4. En welke kleur?

Degand: ‘Als je nog geen pak in je kast hebt, zijn er eigenlijk twee basiskleuren: marineblauw en grijsblauw. Daarna hangt het af van je persoonlijkheid, maar onder meer ook van je huidskleur, je ogen en je haar.’

Opheide: ‘Voor een professioneel maatpak zou ik altijd voor blauw gaan. Dat kun je het makkelijkst op verschillende manieren combineren met de juiste accessoires, van je hemd en stropdas tot je pochet, manchetknopen, schoenen en sokken. Het is de ultieme klassieker.’

5. Hoe lang moet de broek zijn?

Van Gils: ‘We zitten op een keerpunt. De afgelopen tien jaar was de trend vooral strak en kort – de Italiaanse look, of ‘water in de kelder’, zoals ze dat noemen. Een smalle broek die te lang is, oogt verschrikkelijk. Dat doe je niet. Vandaag hebben pakken vaak weer een lossere fit, dan mag de broek gerust wat verder over de schoen vallen. Alles hangt eigenlijk af van de stijl die je wilt uitdragen.’

Opheide: ‘Bij grote klanten gaan we de broek vaak net iets langer maken dan misschien zou moeten. Noem het een soort van overcompensatie. Die mannen kopen al hun hele leven broeken die net te kort zijn. Bij de kleermaker kunnen ze eindelijk eens een broek met een fatsoenlijke lengte kopen waarbij hun sokken niet volledig ontbloot worden. Voor mezelf is de ideale lengte één knikje aan de voorkant.’

Degand: ‘De logica dicteert inderdaad dat de broek lichtjes op de schoen breekt, maar afhankelijk van de persoonlijkheid zijn er mensen die de broek iets korter willen dragen, zodat de sok zichtbaar is. Dan heb ik het voor de duidelijkheid over een driekwartmodel, geen korte sok. In dat geval is de broek een of twee centimeter korter dan de gebruikelijke lengte.’

6. Slim, regular, classic: welke fit kies je?

Van Gils: ‘In principe is een slimfit getailleerd met een zandlopersilhouet. De classic fit heeft een wat ruimere, klassiekere – misschien ook wat oubollige – uitstraling. De regular fit zit ertussenin. We hebben allemaal een verschillende lichaamsbouw, niet elke man past in elk pak. Het is daarom niet zo eenvoudig om pasvormen te definiëren en het maakt dat elk merk ze anders uitvoert. De ene slimfit is de andere niet. De constructie van het pak moet hoe dan ook soepel zijn omwille van het draagcomfort.’

Degand: ‘Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een pak met regular fit. Nu ja: een pak dat is aangepast aan je lichaamstype – alles hangt af van je bouw. Een kostuum moet je mooier maken, het moet je flatteren. Daarom is het zo belangrijk dat je een pak ook echt gaat passen.’

7. Welke schoenen horen eronder?

Opheide: ‘Daarover bestaat discussie, nu je steeds vaker de combinatie met sneakers ziet. Wij geloven dat je vooral moet doen wat je wil, maar historisch gezien is het uiteraard niet correct. Als je sneakers draagt, zou ik zeker niet voor opzichtige merken gaan. Zelf draag ik het liefst loafers. Ze geven mij een gesofisticeerd en verfijnd gevoel, ze zijn veelzijdig en comfortabel. Ik draag al jaren haast niets anders.’

Van Gils: ‘Bij de start van Café Costume heb ik een manifest geschreven waarin ik de sneaker wel omarm. Het is een heel belangrijk mode-item geworden, dat veel comfort biedt. Ik geloof er eigenlijk evenveel in als in een klassieke schoen. Een pak oogt heel anders met een bootschoen dan met een sneaker. Bij het stylen moet je natuurlijk altijd een balans zoeken, maar een sneaker kan je pak juist veel expressie geven.’

Degand: ‘Sneakers kunnen wat mij betreft absoluut niet. Een pak is iets verfijnds. Als je de traditie in ere houdt, draag je een klassieke veterschoen, zoals een oxford of derby. Overdag kies je donkerbruine tinten en na zes uur ’s avonds zwart. Er is uiteraard ook de culturele factor; in Frankrijk of de VS dragen ze sneller loafers. Met een traditioneel pak is een sneaker gewoon niet logisch: je bent niet in harmonie.’

8. Kun je ook online een goed pak vinden?

Degand: ‘Nee. Een pak moet gepast worden om te zien of de verhoudingen kloppen met je schouders, borst, buik… Er zijn veel mensen die een pak dragen dat hen niet past, simpelweg omdat ze een goedkoop exemplaar hebben gekocht.’

Opheide: ‘Ik ben het eens met meneer Degand. De ervaring van een bezoek aan de kleermaker draagt ook veel bij. Zo’n 99 procent van wie bij ons komt weet niet voldoende af van stoffen, constructies en andere kenmerken die van een pak een goed pak maken. Alleen een kleermaker die jou goed kan lezen, zal je wensen vertalen in het perfecte kostuum.’

9. Hoe verzorg je een maatpak het best?

Van Gils: ‘Je houdt een pak fris door het liever geen twee dagen na elkaar te dragen en het veel te luchten. Hang je het boven de verwarming, dan zal de warme lucht helpen. Een vlek verwijder je met water en een spons. Dat zal bij wol natuurlijk makkelijker gaan dan bij katoen. De juiste hanger is eveneens belangrijk. Vouw je broek op de correcte manier op, met de geperste plooien op elkaar. Eigenlijk vouw je op die manier zijwaarts, waardoor de zijzakken zichtbaar zijn.’

Opheide: ‘Als het toch een keer gereinigd moet worden, kies dan altijd voor de stomerij. Zeker voor een jasje, dat is meestal met canvas belegd en mag dus absoluut niet in de wasmachine. Maar doe het liever zo weinig mogelijk. Veel materialen, zeker wol, zijn van nature zelfreinigend en nemen weinig geur op. Je kunt je pak bijvoorbeeld ook ophangen in de badkamer, zodat de waterpartikels in de lucht na het douchen hun werk kunnen doen.’

Degand: ‘Het liefst ga je naar een professionele stomerij. Eigenlijk moet je even goed voor je pak zorgen als voor je auto.’

10. Hoelang duurt het voor een maatpak klaar is?

Opheide: ‘Wij werken ongeveer vier weken aan een pak. Zodra de klant is opgemeten en alles is uitgekozen, kunnen we een nieuwe afspraak inplannen voor de eerste fitting. Meestal kan de klant het pak dan meenemen naar huis. Mocht er toch nog een laatste aanpassing nodig zijn, dan kan de klant het enkele dagen later komen ophalen.’

Van Gils: ‘Dat hangt af van de gekozen stof, maar gemiddeld vier à vijf weken.’

Degand: ‘Een maand. In ons atelier werken tien mensen aan het samenstellen van je kostuum. Nadat je het bent komen passen, duurt het ongeveer tien dagen voor de laatste aanpassingen zijn gebeurd. Maar het is het wachten waard, geloof me.’

PAKKENLINGO

Vijf begrippen verklaard.



1. Black tie

Dresscode waarbij je een zwarte smoking combineert met een zwarte vlinderdas. Wordt gedragen met een wit hemd met verstevigde borst, manchetknopen en zwarte lakschoenen. Volgens ons panel de meest elegante look die er bestaat voor de man.



2. Dinner jacket

Synoniem voor smokingjasje.



3. Double-breasted

De stijl van je pak wordt onder meer bepaald door de sluiting. Een single-breasted pak heeft één rij knopen, een double-breasted pak twee. Dat laatste is opnieuw erg in trek, klinkt het bij ons panel. Belangrijk: de onderste knoop laat je volgens de etiquette steevast open.



4. Two-piece

De basisdefinitie van een pak: een broek en vest die uit hetzelfde materiaal zijn gemaakt.



5. Three-piece

Het uitbreidingspakket van de two-piece, waarbij je nog een gilet toevoegt.

