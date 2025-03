Iconisch werk van Saul Steinberg gerestaureerd en tentoongesteld bij Delvaux tijdens Paris Fashion Week

Tijdens de modeweek van Parijs krijgt Maison Delvaux een bijzondere gast: een fragment van The Americans, het iconische werk van Saul Steinberg. Dit meesterwerk, dat deel uitmaakt van de collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), maakt een zeldzame reis naar Parijs.

Liefhebbers van kunst en mode kunnen van 5 tot 10 maart hun hartje ophalen bij Maison Delvaux aan de Place Vendôme.

De monumentale wandtekening The Americans, oorspronkelijk gecreëerd voor het Amerikaanse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel, zit vol verwijzingen naar de American way of life. Het werk is meer dan zeventig meter lang, bestaat uit acht thematische collagepanelen en geldt als een van de absolute hoogtepunten uit Steinbergs oeuvre. Het kunstwerk toont een bonte mix van stereotypen en sociale types – zakenlieden, huisvrouwen, filmsterren, arbeiders – en zet ze op een bijna theatrale manier neer. De compositie ademt zowel bewondering als ironie en reflecteert de dynamiek, diversiteit en consumptiedrang van het naoorlogse Amerika. Drie panelen zijn nu te bewonderen bij Delvaux in Parijs.

Saul Steinberg werd geboren in Roemenië, maar maakte van Amerika zijn thuis om het fascisme in Europa te ontvluchten. Hij was van veel markten thuis: Steinberg was kunstenaar, graficus, illustrator, reclameontwerper en scenograaf en maakte prentenboeken. Meer dan zestig jaar lang zorgde hij voor tekeningen en covers voor The New Yorker.

Ook tijdens de Wereldtentoonstelling in 1958 werd zijn werk The Americans graag gelinkt aan mode. Tijdens Expo 58 werden er dagelijks modeshows georganiseerd in het Amerikaans paviljoen door Vogue, met de panelen van Steinberg op de achtergrond.

Restauratie

Restauratie van The Americans van Saul Steinberg

Voor deze bijzondere gelegenheid betaalde Delvaux de restauratie van drie panelen, die na de modeweek terugkeren naar Brussel en vanaf de zomer opnieuw te zien zijn in de KMSKB. De werken zullen in Parijs worden tentoongesteld in omstandigheden die identiek zijn aan die in een museum, een must voor het toestaan van de bruikleen van kunstwerken.

Deze samenwerking tussen Delvaux en de KMSKB brengt Belgisch erfgoed, kunst en vakmanschap samen. Bezoekers worden ondergedompeld in een artistieke installatie die niet alleen de oorspronkelijke setting van het werk oproept, maar hen ook uitnodigt om er zelf deel van uit te maken.



