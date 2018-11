Deze gifs tonen hoe zes Britse ruïnes er oorspronkelijk uitzagen

Het Verenigd Koninkrijk staat bekend om de robuuste kastelen, statige paleizen en imposante kerken. Veel van die historische bouwwerken kwamen de tijd ongeschonden door, maar een aantal raakte in de loop van de eeuwen flink beschadigd. Dat maakt ze overigens niet minder mooi en interessant. Maar het is wel boeiend om te zien hoe de monumenten er oorspronkelijk uitzagen.

De Britse website On Stride ging daarom samen met architecte Jelena Popovic en een groot aantal historische bronnen aan de slag om waarheidsgetrouwe reconstructies van zes kastelen in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland te maken. Op deze gifs kan je zien hoe de ruïnes er nu uitzien, maar ook hoe ze in het verleden waren toen ze nog helemaal intact waren.

Dunluce Castle in County Antrim, Noord-Ierland

Dit kasteel in het noordelijkste puntje van Noord-Ierland heeft een dramatische geschiedenis en werd maar kortstondig bewoond. Het werd gebouwd rond 1500. Eerder al stond er op deze plaats een Iers fort. Deze locatie, aan alle kanten omringd door uiterst steile rotswanden, werd gekozen om de strategische ligging. Maar deze plaats werd Dunluce Castle ook fataal. Terwijl de tweede graaf van Antrim in 1639 met zijn familie zat te wachten op het diner, stortte de keuken, inclusief het persoon, van de klif af in zee. Twee jaar later werd het dorpje bij het kasteel bestormd door de Schotten en vluchtten alle inwoners weg. Het kasteel werd daarna niet meer bewoond. Nu is het een indrukwekkende en waardevolle archeologische site.





Dunstanburgh Castle in Northumberland, Engeland

Graaf Thomas van Lancaster, een van de machtigste baronnen van koning Edward II, liet dit robuuste kasteel vlak langs de kust in de veertiende eeuw bouwen. Ook dit kasteel was geen lang leven beschoren. De relatie tussen de koning en de graaf verslechterde in die mate dat de graaf gevangen werd genomen en geëxecuteerd voordat hij het kasteel kon betrekken. Tijdens de Wars of the Roses (1455-1485) waarin het Huis van Lancaster en het Huis York steden om het koningsschap, werd Dunstanburgh tweemaal belegerd. Daarna raakte het kasteel in verval. Nu is een indrukwekkende ruïne aan de rand van de zee.





Bothwell Castle in South Lanarkshire in Schotland

Dit Schotse kasteel uit de dertiende eeuw, wisselde tijdens de Schotse onafhankelijkheidsoorlogen voortdurend van eigenaar. Soms was het in Schotse, soms in Engelse handen. In architecturaal opzicht valt de cilindervormige donjon meteen op. Het is uniek in Schotland. Borthwell Castle staat op een schitterende plaats boven de River Clyde.





Goodrich Castle in Herefordshire, Engeland

Goodrich Castle, gebouwd in 1102, kwam de eerste eeuwen van zijn bestaan ongeschonden door. Pas tijdens de Civic Wars van 1624 tot 1626 had Goodrich zwaar te lijden. Het leger van Cromwell bestookte het kasteel met tweehonderd pond zware kogels afkomstig uit het Roaring Meg kanon. De schade was zo groot dat het kasteel uiteindelijk werd verlaten.



Caerlaverock Castle in Dumfries and Galloway in Schotland

Caerlaverock Castle is het enige driehoekige kasteel in het Verenigd Koninkrijk en heeft ook een drieledige geschiedenis. De eerste versie van het kasteel werd gebouwd in 1280 en in de veertiende eeuw weer grotendeels afgebroken. Dat gebeurde in opdracht van Sir Robert Bruce die daarmee wilde voorkomen dat het in Engelse handen zou vallen. Nadat het weer in oude glorie was hersteld, werd het opnieuw neergehaald in 1570, dit keer door de Earl of Sussex. En het kasteel kreeg een derde kans, maar ook dit keer ging het mis. Tijdens de Bishop Wars (1639, 1640) kreeg Caerlaverock de genadeslag toegediend. Het kasteel werd definitief verlaten.





Kidwelly Castle in Dyfed in Wales

Kidwelly Castle is een van de bestbewaarde en meest indrukwekkende kastelen in Wales. Het begon in 1106 als houten structuur toen de Normandiërs oprukten naar Wales. De stenen muren werden in 1300 toegevoegd en dat was net op tijd voor het uitbreken van de Owain Glyn Dwr opstand tegen de Engelse kroon. De jaren daarna waren vreedzaam en daarom verslapte de aandacht voor het militaire fort en raakt het in verval.