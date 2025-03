Podcast: hoe Le Creuset het ultieme statussymbool werd voor millennials

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week vertelt journalist en hobbykok Jorik Leemans hoe de gietijzeren cocotte van Le Creuset uitgroeide tot hét statussymbool in de keuken.



Le Creuset mag dan zijn honderdste verjaardag vieren, het iconische Franse pottenmerk is springlevend. De gietijzeren braadpannen duiken overal op in hippe keukens, gaan viraal op TikTok en zijn uitgegroeid tot een begeerd statussymbool onder stedelijke jongeren. Ook journalist Jorik Leemans is als bijna-dertiger niet immuun voor de aantrekkingskracht van de kookpot.

Met verkooppunten in meer dan zestig landen en meer dan 1,3 miljoen volgers op Instagram lijkt de marktwaarde van het bedrijf groter dan ooit. Hoe komt het dat zoveel mensen zo verknocht zijn geraakt aan deze klassieke gietijzeren kookpotten? Leemans sprak met fervente fans van het merk, de makers van de podcast Havermelkelite én de makers van het merk zelf om te begrijpen wat de braadpannen van Le Creuset zo begeerlijk maakt.

