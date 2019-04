Schotland: de bijna perfecte plaats om je tentje op te zetten

Een garantie op zonnig, droog weet heb je niet in Schotland, maar wat maakt dat uit wanneer je er de mooiste sterrenhemels, ruigste landschappen, robuuste kastelen en rustige stranden voor in de plaats krijgt?

Schotland is de bijna perfecte bestemming om te kamperen. Een garantie op zonneschijn heb je er weliswaar niet. Maar dan staan zoveel pluspunten tegenover. Zo kan je er 's ochtends en 's avonds genieten van de mooiste zonsop- en ondergangen en 's nachts slaap je onder de minst vervuilde sterrenhemels. Je kan je tentje er vlakbij rustige zandstranden zetten, in ongerepte bossen of verscholen tussen bergtoppen. Visit Scotland helpt je met het vinden van de fijnste kampeerplaatsen op de mooiste plekjes.

. © iStock/Getty Images

Sterrenkijken

Schotland behoort tot die zeldzame Europese gebieden met maar weinig lichtvervuiling. Tijdens heldere nachten kan je er dan ook volop genieten van een schitterend sterrenspektakel.

Trek naar het Isle of Harris, een van de eilanden van de Buiten-Hebriden, en zoek een plekje op de Horgabost Campsite. De camping ligt vlakbij de zee en biedt een prachtig uitzicht over het water tot aan het eiland Taransay. Zet je camera 's avonds klaar om de sterren te fotograferen. Met een beetje geluk zie je zelfs het Noorderlicht.

Blijf je liever op het Schotse vasteland, dan kan je aan de westkust terecht op Invercaimbe Caravan Campsite. Ook deze kampeerplaats ligt aan het strand en je hebt er vrijwel geen last van lichtvervuiling. Je kijkt er uit over het water en de eilanden Eigg Rhum en Skye die beide behoren tot de Binnen-Hebriden.

. © iStock/Getty Images

Op het strand

Wit zand, perfecte golfen om te surfen, prachtige vergezichten: het klinkt als een strand in de Caraïben, maar ook in Schotland vind je dit soort stranden. En het fijne is dat je er kan kamperen.

Op de uiterste westelijke punt van de Isle of Mull kan je je tent of camper op de Fidden Farm Camping vlakbij de zee neerzetten. Op het vasteland kan je aan de westkust van de Schotse Hooglanden direct aan zee kamperen op het Sands Caravan and Camping Park. Het uitzicht op het Isle of Skye en de Buiten-Hebriden is er ongeëvenaard.

Zoek je wat meer comfort? Catchpenny Safari Lodges geven je de kans om in een canvastent op een houten plateau pal aan zee te overnachten. De lodges zijn heel knus en comfortabel ingericht en hebben een ouderwetse houtkachel om 's avonds voor de nodige warmte te zorgen.

. © iStock/Getty Images

In het bos

Behalve een ruige kust, vind je in Schotland ook heerlijke bossen waar je op een beschutte plek kan kamperen. Op The Lazy Duck kampeerplaats overnacht je middenin Cairngorms National Park. Je kan kiezen tussen je eigen tent, een kamer in een hostel of houten ecohutjes. Daarom kan je er ook het hele jaar terecht.

Op de ruim twee vierkante kilometer grote Ruberslaw Wild Woods camping, mooi gelegen in de glooiende heuvels van de Teviot Valleys Special Landscape Area, kan je alleen overnachten in een tent. Je kan er wel kiezen tussen je eigen tent of een kant-en-klare safaritent.

. © iStock/Getty Images

In de bergen

Bergen, valleien (glens) en meren (lochs) zijn typisch voor Schotland. Dit landschap vind je bijvoorbeeld rond Loch Lomond. Aan de zuidkant van dat meer ligt het Lomond Woods Holiday Park. Je kan er overnachten in je eigen camper of in een houten huisje.

Voor kampeerders die niet meer zoeken dan eenvoudige basisvoorzieningen en een idyllische plek is de Kilvrecht Campsite ideaal. Je hoort er 's ochtends niets anders dan het gefluit van vogels.

. © iStock/Getty Images

De mooiste zonsop- en ondergangen

Het is heerlijk opstaan: met zicht op een prachtige zonsopgang. In Schotland liggen verschillende campings waar dat kan. Op het Islay eiland bijvoorbeeld zie je vanaf Port Mor Campsite de zon in alle vroegte te voorschijn komen boven de rotsen en over het water schijnen.

Ardmanurchan Campsite is de meest westelijk gelegen kampeerplaats op het Britse vasteland en ligt aan de zee-engte Sound of Mull tussen de Binnen-Hebriden en de Isle of Mull. In de ochtend zie je vanuit je camper of tent de zon boven de noordelijke Highlands uitklimmen.

Voor een fenomenale zonsondergang trek je naar de Wheems Bothies and Camping op Orkney, op slechts vijf minuten wandelen van het strand. Je kan er je eigen tent neerzetten of overnachten in een bothy, een typisch Schots houten hutje. Vooral in het voorjaar, wanneer het eiland frisgroen kleurt, is de ondergang van de zon er adembenemend mooi.

Verder naar het zuiden, in East Lothian, ligt Tantallon Caravan and Camping Park waar je getuige bent van een ondergaande zon boven het estuarium Firth of Forth. Vlakbij broedt je grootste kolonie Jan-van-Genten ter wereld.