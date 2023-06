Zomerse modetrend: diep in de zee met mermaidcore

De live-action verfilming van De Kleine Zeemeermin met Halle Bailey als een betoverende Ariel beïnvloedt de mode van de zomer. Duik mee in mermaidcore: je kunt gaan voor sexy sirene, maar evengoed voor glamoureuze glittermeermin of minimalistisch zeewezen.

Beeld je in dat sardientjes je vriendjes zijn en een zeeheks je toekomst met de prins op het witte paard probeert te dwarsbomen: wat zou je dan dragen?

Als het van de grote modehuizen afhangt veel blauw, ruffles, zilver, glitter, organza, parels, sequins, schelpen (ja, schelpen) en zeesterpatronen. Dat de trend opnieuw opduikt hebben we onder meer te danken aan Disney, het Huis van de Muis, dat het sprookje van Hans Christian Andersen naar het grote scherm vertaalde. De live-action remake van De Kleine Zeemeermin, met Halle Bailey in de rol van Ariel, draait momenteel in de bioscoopzalen en geeft blijkbaar zin om ook aan land gekleed te gaan als zeemeermin. Er valt natuurlijk iets voor te zeggen, een kledingstijl die de dromerige onderwaterwereld reflecteert en symbool staat voor vrijheid. Is het zeegras groener op de bodem van de oceaan?

Mermaidcore? – ‘Mermaid’ = zeemeermin

– ‘Core’ = microtrend, een esthetiek die doorgaans aan populariteit wint op sociale media en gelinkt is aan een subcultuur of popfenomeen. Het woord voor ‘core’ staat centraal in de stijl van de trend. Niet iedereen is fan van het gebruik van ‘core’, sommige mode-experts vinden het een luie manier om trends op te pikken. Toch leven ‘cores’ erg op sociale mediaplatformen zoals Instagram en TikTok. Mermaidcore is dus een modestijl die volledig draait rond de esthetiek van zeemeerminnen. Het kan een romantische look zijn, in lijn met de sprookjes uit vervlogen tijden, maar ook een meer hedendaagse sexy of minimalistische vertaling van de de modestijl van de fabelwezens.

Van sociale media tot de catwalk, de rode loper of je lokale zomerbar: inspiratie vind je werkelijk overal. De zomercollectie van 2021 van Versace was al doorspekt van zeesterren en andere onderwatersymboliek en Iris van Herpen ging in 2021 in zee met Parley for the Oceans voor vijf jurken uit gerecycleerd oceaanplastic: meteen een goede herinnering aan de impact van onze vervuiling op de fauna en flora onder water.



De lente- en zomercollecties van 2023 wonden er geen doekjes meer om, de catwalks van Bottega Veneta tot Simone Rocha waren bevolkt door mysterieuze zeemeerminnen. De fladderende jurken, glitters en schelpenoorbellen zien eruit alsof ze uit de zee komen, maar vormen deze zomer de perfecte look voor een feestje naast de zee.

Naomi Campbell nam de trend alvast letterlijk en ging voor een beha van schelpen tijdens de Oscarparty van Vanity Fair. Wie zich liever minimalistisch kleedt, kan inspiratie halen uit de Alaïa-jurk van Tilda Swinton op de rode loper van het filmfestival van Cannes: een witte hemdjurk mét zeemeerminnenstaart. Nog subtieler is een juweel dat knipoogt naar de onderwaterwereld, zoals een mosselhangertje van Wouters & Hendrix.

Links; Lauri Jewelry, rechts: Wouters & Hendrix

Modetrends komen en gaan zoals de getijden, maar ook in de komende wintercollecties spotten we al looks die doen denken aan mythische onderwaterwezens. Mermaidcore blijft dus nog even plakken, dat voelen we aan ons water.