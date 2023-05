Westerncore: waarom er een Wilde Westen-wind door de mode- en filmwereld waait

Beyoncé met cowboyhoed, de buurjongen die met gespoorde laarzen naar school vertrekt en westerns die Golden Globes en Oscars wegkapen? Yeehaa, dankzij westerncore is the Wild West terug hip.

Westerncore is een trend die tot ver buiten de saloondeuren reikt. Niet alleen fysiek: de postpandemische stedeling die in z’n Texas-tuxedo Yellowstone binget staat mijlenver van de Marlboroman af. Tot de seventies waren westerns enorm populair in Amerika, vooral in tijden van recessie of oorlog. Het genre bood een vlucht uit de realiteit. Veel Amerikanen maten zich dan ook de cowboylook aan en droomden van het plattelandsleven. Dat kan alvast deels verklaren waarom – na prairiejurken en cottagecore – de Wild West opnieuw in zwang is. Het was echter niet Billy the Kid die het vuur aan de lont stak. De Coen-broers en Quentin Tarantino zetten de toon met True Grit (2010) en Django Unchained (2012). Allebei remakes van spaghettiwesterns uit de sixties, mét upgrade: ze laten zien dat het Wilde Westen niet uitsluitend door rechtschapen helden werd bevolkt.

Emily Blunt in de miniserie The English. © Diego López Calvín

Films als Django Unchained en – recenter, met Jay-Z als producer – The Harder They Fall weerleggen bovendien het cliché van de witte mannelijke held. Een op de vier cowboys was namelijk zwart. Na de Amerikaanse Burgeroorlog was het een van de betere jobs voor zwarte mannen. De westernheld hoeft daarnaast geen Marlboroman meer te zijn. Denk aan The Power of the Dog van Jane Campion waarin seksuele onderdrukking en wrok de verhaallijn bepalen. Ook News of the World of miniseries 1883 en The English bekijken de perikelen in de Wild West vanuit een andere hoek. Dat het genre gesmaakt wordt, is bij alle streamingdiensten doorgedrongen. Zelfs Pedro Almodóvar waagt zich aan een (gay) western met Strange Way of Life, in première op het festival van Cannes.

Forse gespen en volants

Via de kostuums in Westworld en Deadwood wenden we stilaan aan de dresscode van de Far West. Maar het was de serie Yellowstone die de hippe New Yorkers overstag doet gaan. De pandemie deed heel wat stedelingen vluchten naar het platteland. Wie thuisbleef, suste z’n innerlijke John Dutton (een rol van Kevin Costner) met een Stetson. Franjejassen, forse gespen, rodeoproof jeansensembles, rokken met volants en hemden waarin je zo de prairie op kunt: de vestimentaire invloed van tv-familie Dutton reikt inmiddels tot ver buiten Montana. De trend wordt namelijk extra gevoed door de Y2K-obsessie van gen Z (#westernfashion). De hoeden van Britney Spears, de laarsjes van Hannah Montana, Destiny’s Child in matching franjes of vakantiekiekjes van de Beckhams met Stetson in Saint-Tropez… Er werd flink met de cowboylook geflirt. En ook: Brokeback Mountain ging in 2005 in première.

Uit Fashion Eye Texas van Louis Vuitton, gefotografeerd door Sean Thomas. © SEAN THOMAS

Celebrity’s van nu zijn er al even dol op, van Kendrick Lamar en A$AP Rocky tot Kendall Jenner en Dua Lipa. Lil Nas X haalde met de song Old Town Road zelfs even de country charts, maar viel al snel uit de gratie wegens ‘niet country genoeg’. Drake vierde in L.A. zijn verjaardag in vol ornaat: witte Stetson, franjejas en veterdas. Harry Styles kon niet achterblijven en omhelsde de look tijdens concerten. En dan moest Beyoncés nieuwe album Renaissance (op de cover: grote glinsterende cowboyhoed) nog verschijnen. Intussen poseerde Snoop Dogg voor Gucci met cowboyhoed en bolo tie.

Paris, Texas

De comeback van westernmode is niet zo recent, althans niet op de catwalk. In de Americana-collectie van Raf Simons voor Calvin Klein (herfst 2017) zaten al laarzen met stalen neuzen en hemden met puntkraag. De daarop volgende seizoenen kreeg hij bijval vanuit Europa – Dior, Isabel Marant, Max Mara, Versace, Louis Vuitton… De aantrekkingskracht zat op dat moment meer in een gedeelde nostalgie naar de authentieke Old West, en de aandacht voor folklore en het artisanale. Na de pandemie werd de trend aangezwengeld door het verlangen naar het platteland en de westerns die ons door de lockdowns hadden geloodst. In 2021 bracht Balmain spin-offs uit van de stukken die Olivier Rousteing voor The Harder They Fall had ontworpen. En ook in de haute-coutureshow 2022 van Chanel glommen de cowboybotjes.

Uit de lente-zomercollecties ’23 van Dries Van Noten. © SPOTLIGHT

Voor deze zomer kun je inspiratie putten uit ontwerpen van Thom Browne, Y/Project en Glenn Martens voor Diesel, Stella McCartney en Isabel Marant. Ook Dries Van Noten liet zich verleiden tot een knipoog naar de stijl, met onder meer stevige puntlaarzen. De juiste boots vind je in elke categorie: van high street tot haute couture, vintage tot fast fashion. En wanneer Louis Vuitton een fotoboek uitbrengt over Texas, weet je het wel: de Wild West is cool (de andere nieuwe uitgave toont immers Seoel). Maar hold your horses voor je voluit voor de Dolly Parton-vibe gaat: gen Z is de cowboycore inmiddels al ontgroeid. Hip voor de festivalzomer is het subgenre coastal cowgirl, een luchtigere variant, waartoe vooral de cowboylaarzen zich lenen. Bij de prairiejurk van de voorbije zomers bijvoorbeeld, of onder een gerafelde jeansshort. Nog beter: deze lightversie voorkomt dat mensen meteen een linedance van je verwachten.