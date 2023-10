Week van de Belgische Mode start: dit zijn onze favoriete shops en stops in gaststad Gent

De Week van de Belgische Mode is een heel goede reden om nog eens naar Gent af te zakken – dit jaar gaststad van het initiatief. Alvast onze tips voor niet te missen 100% Belgische shops in Gent én gezellige stops om – tussendoor en achteraf – weer op krachten te komen.

Wear Gent

In Gent vind je deze lokale shops voor Belgische mode, en veel meer…

BOETIEKS

Wear

Leuvense modehotspot Wear wist na shops in Antwerpen en Mechelen ook Gent te veroveren. Het assortiment bestaat uit Franse en Scandinavische merken voor mannen en vrouwen, jonger en ouder.

Kalandeberg 4, wear-store.be

Rough Riders

Rough Riders van tweeling Marte en Emelie De Meester is een multibrandstore voor vrouwen én mannen. Stijl: minimal chic, stijlvol en ingetogen met een twist.

Brabantdam 38, roughridersstore.co

Wild Muse and Friends

Wild Muse and Friends is een conceptstore van de oprichters van het modemerk Wild Muse, en andere lokale ondernemers. Je vindt er mode, juwelen, handtassen en meubels onder één dak. Rode draad: kwaliteit, handgemaakt en duurzaam.

Onderstraat 33, wildmuse.be

Pand 13

Boetiek Pand 13 focust op de collecties van onder meer Baum und Pferdgarten, Filippa K, By Malene Birger, Designers Remix, met een apart hoekje voor tieners.

Henegouwenstraat 13, pand13.be

Twiggy

Modeshop Twiggy gaat al decennialang mee als huis van vertrouwen voor topstukken van grote namen en fijne ontwerpers. Denk aan Acne Studios, Marant Etoile, Christian Wijnants, Kassl of Toast.

Notarisstraat 3, twiggy.be

San Styles

Bij San Styles verzamelt Sandra De Lobel een mix van commerciële merken tot een paar minder bekende Belgische labels, die ze uitkiest volgens haar smaak. Niet ‘less is more’, wel ‘doe kee zot’.

Alphonse Claeys-Bouürtlaan 33. Koningin Elisabethlaan 34, sanstyles.be

Rewind / Ida

Shops Rewind en vrouwelijke tegenhanger Ida (aan de overkant van de straat) zijn sinds jaar en dag de referentie in Gent voor Scandinavische luxe merken en designermode.

Sint-Pietersnieuwstraat 13 & 44, rewindstore.be & idastore.be

Les Filles et Les Chiens.

Hippe maar betaalbare outfits van Scandinavische merken zoals Nümph, Modström en 2two én van Stitch, de eigen collectie leren schoenen van Les Filles et Les Chiens.

Zuidstationstraat 9, facebook.com/lesfillesetleschiens/

Maaike kleedt

Maaike kleedt hield al van Scandinavische labels toen het nog geen trend was, om hun unieke combinatie van eenvoud met luxueuze details en stoffen. Hier vind je betaalbare labels als MbyM, Soaked in Luxury of Minimum.

Zuivelbrugstraat 8, maaikekleedt.be

Het Oorcussen

Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Maison Martin Margiela… Het zijn slechts enkele van de Belgische topdesigners die Caroline Naudts aanbiedt in Het Oorcussen

Vrijdagmarkt 7, oorcussen.be

Obius

Obius begon in 1996 met schoenen, vooral van Belgische designers, maar breidde in de loop van de jaren hun aanbod uit met kleding voor dames en heren.

Meerseniersstraat 4, obius.be

Suite

Naast exclusieve Belgische merken zoals Stephan Schneider, Wright of Façon Jacmin, biedt Suite ook de prêt-à-porter van Paul Smith aan.

Hoogpoort 59, suite-gent.be

Mister Jones and Miss Katie

Mister Jones and Miss Katie is een pracht van een kinderwinkel, met kleding en schoenen voor 2- tot 18-jarigen. Het aanbod bestaat uit Belgische merken en internationale toppers.

Gouvernementstraat 7, misterjonesandmisskatie.com

Patricia Vintage

Ook Patricia Vintage is een van die onklopbare vaste waarden. Naast vintage van kleppers als Chanel, Hermès, Dior, Gucci en Louis Vuitton heeft de ontwerpster ook een eigen collectie tijdloze mode.

Henegouwenstraat 75, @patriciavintagegent

Fann

Alvast één tip: bij Fann, de stijlvolle tweedehandsboetiek voor vrouwen, staat ook een rekje met uitsluitend designkleren van Belgische ontwerpers.

Burgstraat 41, fann.be

Stiletto / Wolf

Stiletto en Wolf is een dubbele multimerkenboetiek voor mannen met als rode draad een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De focus ligt voornamelijk op Italiaanse merken.

Volderstraat 19 en 64, @wolf_gent, @stiletto_gen

Eva’s Appel Lingerie

Naast bekendere merken als Simone Pérèle en Chantelle, biedt Eva’s Appel Lingerie exclusieve labels aan, zoals het Duitse Dacapo en het Spaanse Selmark. Er is ook een corner met badmode

Dampoortstraat 32, evasappel.be

Miglot Fragrance Lab

ACCESSOIRES

A Puur A

Bij A Puur A liggen er al sinds 1992 exclusieve mode en schoenen, handmade objecten en accessoires in de rekken.

Onderbergen 56, @apuura_

Phiness

Sophie Ingels deelt haar passie voor mooie en kwalitatieve footwear via schoenenwinkel Phiness. Voor een groot deel van de collectie gaat ze naar de schoenenbeurs in Milaan.

Kalandestraat 18, @phiness.be

Sevens

Sevens is al decennialang een begrip in Gent. In deze boetiek vind je de mooiste designerhandtassen en schoenen. Denk: Prada, Chloé, Gucci, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta, Church’s.

Henegouwenstraat 34-38, sevens.be

Aap. Noot. Mies

Aap. Noot. Mies is de schattige winkel voor hippe en originele kinderschoenen (maat 18-35).

Kalandestraat 2/4, aapnootmies.be

M.A.R.T.H.A.

M.A.R.T.H.A. staat voor Modieus, ARTistiek, Hedendaags en Accessoires. Ze hebben tassen, kettingen, ringen, armbanden, sjaals en nog veel meer, alles van Europese leveranciers en ontwerpers.

Onderbergen 19, @martha_gent

Au Bon Marché

Au Bon Marché is een echte snuisterboetiek, zonder concept: van juwelen tot parfum, van leren handtassen tot agenda’s en schriftjes. Elke dag komen er nieuwe dingen bij.

Hoornstraat 4, aubonmarcheshop.be

Elisa Lee

Ook voor de juweeltjes van Elisabeth Leenknegt zit je goed in Gent, met de flagship van Elisa Lee.

Hoogpoort 33, elisa-lee.be

Miglot Fragrance Lab

Kristof Lefebre biedt bij Miglot Fragrance Lab een vaste parfumlijn én parfums op maat. Er wordt daarvoor samengewerkt met heel wat lokale bedrijven.

Koophandelsplein 17, miglot.com

Madame Panier

NOG MEER LOKALE SHOPS IN GENT

Madame Panier

Madame Panier is in Knokke al sinds 1987 een vaste stop voor manden en co in jute, hout, bamboe en rotan. Ze openden enkele jaren geleden ook een winkel in Gent, in de schaduw van De Krook.

Brabantdam 58, madamepanier.be

Huiszwaluw

Van verrassend inpakpapier over felgekleurde plakband tot originele krukjes, Huiszwaluw is gespecialiseerd in alternatieve deco-objecten, met af en toe ook ontwerpen van opkomend talent.

Onderbergen 51, huiszwaluw.com

Mus in een plas

Mus in een plas biedt kaartjes, tekstsculpturen, items met poëtische inslag, notitieboekjes, juweeltjes, kleine interieuraccessoires en andere hebbedingen, veelal zelf ontworpen.

Serpentstraat 28, musineenplas.be

Wunderkammer

Wunderkammer is Jennifer Kesteleyns eigenzinnige en eclectische verzamelplaats voor tweedehands vondsten.

Onderstraat 21, @wunderkammer_gent

Limerick

Bij boekhandel Limerick snuister je tussen (tweedehands) boeken maar ook postkaarten, thee en potten en pannen, of je bestelt er een drankje.

Koningin Elisabethlaan 142-148, facebook.com/LimerickGent

Vynilla

Platenwinkel Vynilla is al 42 jaar een vaste waarde in Gent. Er zijn zowel nieuwe als tweedehands platen te koop, van Abba tot Zappa.

Sint-Kwintensberg 38, vynillarecordshop.be

Bookz & Booze

Bij Ief Stuyvaert van Bookz & Booze shop je een selectie boeken, graphic novels, strips én vinyl met de bijpassende – vaak exclusieve – dranken. Bewonder ook de Gentse kunst aan de muur.

Hoogpoort 35, bookznbooze.be

Bar bidon / Viola

Annelies Browaeys en Matthias De Buck runnen twee shops in Gent. Bij koffie- en fietsbar Bidon Coffee&Bicycle ga je voor een koffie, ontbijt, lunch, dessert of een nieuwe fietsplunje. Bij tegenhanger Viola, in een prachtig oud herenhuis, shop je artisanale keramiek bij je drankje.

Bisdomkaai 25, facebook.com/barbidongent & Jan Palfijnstraat 36, @viola_interieur

Limerick

DESIGNSTOPS

Broesse

In een historisch pand vlakbij de Gentse Vrijdagmarkt verkopen Brent Delhaye en Celine Vandenberghe tropische planten. Bij Broesse vind je dat ene echte pronkstuk voor in je woonkamer.

Baudelostraat 13, broesse.be

De Direkteurswoning

De Direkteurswoning is een topbestemming voor designliefhebbers, met corners van Vitra, Cassina, Molteni en Zanotta maar ook Frits Hansen, Gallotti&Radice en Piet Boon.

Dok Noord Sassevaartstraat 44, dedirekteurswoning.be

Depot09

In het fabriekspand van Depot09 staat een mix van 20ste-eeuws design, industriële verlichting en antieke decoratie van handelaren als Visavu en Ceci n’est pas une épicerie.

Nieuwevaart 118 / B002, depot09.be

Piet Moodshop

Christophe Verbeke heeft intussen al verschillende Piet Moodshops met interieur- en lifestyle-items op zijn naam maar het startte allemaal hier in Gent.

Hippoliet Lippenslaan 22, Sint-Pietersnieuwstraat 94, pietmoodshop.be

Broesse © GF / CANNAERT

HONGER EN/OF DORST?

Bij deze adresjes kun je terecht voor kleine en meer uitgebreide bordjes.

La Casa del Cubano chez Stella: Brabantdam 123, 9000 Gent, facebook.com/lacasadelcubanochezstella

Bicho Malo: Serpentstraat 11, 9000 Gent, bichomalo.be

Mission Masala: Bij Sint-Jacobs 19, missionmasala.be

BABU Gent: Sint-Pietersnieuwstraat 9, ba-bu.be

Raaf: Slachthuisstraat 96, raafgent.be

Flynn’s: Langestraat 124A, flynns.be

Astro Boy: Kongostraat 2, astroboy.be

Joan: Annonciadenstraat 26, joan.gent

Kapitein Cravate: Nederkouter 69, kapiteincravate.be

Yalo: Brabantdam 33, yalohotel.com