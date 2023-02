Slow fashion en design in Gent: Wild Muse nodigt lokale ontwerpers uit in conceptstore

Laurence Vlerick en Barbara Hollevoet, oprichters van het modemerk Wild Muse, slaan de handen in elkaar met lokale ondernemers voor een conceptstore in Gent. De thema’s van de boetiek zijn kwaliteit, handgemaakt en duurzaam.

Wild Muse and Friends is een Gentse conceptstore die inzet op lokale ondernemers en kwalitatieve items. Je vindt er mode, juwelen, handtassen en meubels onder één dak. De ontwerpers werken samen om duurzame alternatieven aan te bieden voor bewuste shoppers. Samen sterk: de vrouwelijke ondernemers hopen elkaar te steunen en inspireren met deze aanpak.

Wild Muse is het modemerk van Laurence Vlerick en Barbara Hollevoet, de bezielers van Wild Muse and Friends. Zij bieden tijdloze mode voor vrouwen, ontworpen in Gent en geproduceerd in Europa. In de conceptstore vind je ook de handtassen van Elise Verdegem. De ontwerpster maakt al haar lederwaren in haar atelier in Zelzate. Ze heeft een vaste collectie, maar maakt ook stuks op maat.

Ook voor juwelen kun je terecht bij Wild Muse and Friends. De Gentse juwelenontwerpster en goudsmid Fien Demuynck biedt er haar handgemaakte creaties aan in zilver, verguld zilver en goud. Alle stuks worden gemaakt in haar atelier in Gent en worden ontworpen om een leven lang gedragen te worden: moderne eenvoud, met speelse toetsen.

Fien Demuynck

Interieurarchitecte Ann Pauwelijn zorgt voor een deco-item in de shop. Het multifunctionele krukje van de interieurarchitecte is beschikbaar in verschillende kleuren en houtsoorten en kan gebruikt worden op heel wat manieren. Net zoals alles wat je in de boetiek vindt, wordt ook het krukje lokaal vervaardigd.

Op zaterdag 4 en zondag 5 maart organiseren de vier labels een opendeurweekend waar je de designers persoonlijk kunt ontmoeten.