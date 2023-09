Creatief met kantoor: 3 fonkelnieuwe coworkingspaces

Van corporate kitsch tot podcast-studio’s: deze drie nieuwe co-workingspaces maken werken fun.

1—Silversquare

Deze coworkingspace zit in de Antwerpse wolkenkrabber A Tower, tussen het Centraal Station en de Meir. Het interieur werd vormgegeven door modeontwerpster Stephanie D’heygere. Ze ging voor corporate kitsch en liet zich inspireren door kantoorinterieurs uit de jaren 80 en 90. Silversquare is maar liefst 5500 vierkante meter groot en het terras biedt een indrukwekkend zicht over de stad.

Vanaf 35 euro per dag of 325 euro per maand, silversquare.eu



2—Boldhouse

Ze noemen zichzelf a creative coworking. Boldhouse vind je in een gerenoveerd stadspaleis op het Sint-Baafsplein, pal in het centrum van Gent, en mikt onder meer op freelance copywriters, videografen of grafisch vormgevers. Bijzonder in hun aanbod is de creatieve studio, met podcast- of fotografiemateriaal.

Vanaf 29 euro per dag of 115 euro per maand (voor 1 dag per week) voor een bureau en 49 euro per uur of 360 euro per dag voor de studio, boldhouse.space



3—Firma

Deze zomer opende firma II, een coworkingruimte met café in het Brusselse industriële pand waar vroeger het Plasticarium zat. Je komt er niet alleen werken, maar ook lunchen en koffiedrinken. In tegenstelling tot veel horecazaken met no-laptopbeleid, kun je hier ook komen werken in het café (voor een kleine prijs). Of je huurt een bureau. Firma is een plaatje en dat is geen toeval, want het concept werd bedacht door ontwerpster Anne Van Assche, die ook pop-upexpo’s cureert.

Vanaf 2,90 euro per uur of 295 euro per maand, workatfirma.be