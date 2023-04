Restaurant Flynn’s in Gent: pretentieloos, maar toch verfijnd

Wie vindt dat wiebelende tafels, guirlandes als verlichting en een mobiel elektrisch vuurtje niet bij een restaurantervaring horen, kan beter niet bij Flynn’s binnenstappen. Kun je de charme van een provisoir ingerichte garage appreciëren en word je enthousiast van het ontdekken van verborgen parels, dan ben je hier wel aan het juiste adres. Flynn’s is het project van Arion Flynn, een Gentse chef met Ierse roots die in Ledeberg een simpele maar verfijnde keuken serveert. De chef plukt driemaal per week op een bioboerderij en maakt met deze oogst een beperkt menu: je kiest bij elke gang uit twee opties. De porties zijn compact, we worden daarom geadviseerd om voor drie gangen te gaan. En daar krijgen we geen spijt van.

© GF / MK LIM

Als aperitief drinken we een zachtroze pet’ nat die aangenaam droog en fris is. De bierkaart is spannend, met een farmhouse ale die op smaak is gebracht met szechuanpeper of een friszuur bier met framboos. We starten met een bordje met geroosterde veelkleurige wortels, frisse yoghurt, een rijke notencrème en pittige chiliolie. Erbij eten we een fantastische huisgemaakte zuurdesemfocaccia. Aan de overkant smaakt de licht gerookte doornhaai met een crème van aardappel en spinazie.

Als hoofdgerecht proeven we huisgemaakte tagliatelle met blokjes rauwe makreel, witte kool en algenboter. De krokante rauwe kool contrasteert mooi met de warme tagliatelle en de zijdezachte gesmolten boter. Een spannend en vernieuwend bordje. Aan de overkant een krokant stuk kip met een onweerstaanbaar krakend velletje en een diep smakende bruine jus. We krijgen een glas Portugese witte wijn uitgeschonken van domein Casa de Mouraz, gemaakt van negen verschillende druiven, die volgens onze sympathieke gastheer smaakt als de zon. Dit soort laagdrempelige en enthousiaste omschrijvingen zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt om de avontuurlijke wijnkaart te ontdekken.

Bij het dessert zijn we intussen helemaal fan geworden van deze ongedwongen plek die oogt als een opgesmukt kraakpand, maar waar de service en het eten fantastisch zijn. Dat de crème van witte chocolade opgefrist met citroen iets te zoet is, vergeten we dan ook snel. Flynn’s is eerlijk en oprecht en dat is een verademing.