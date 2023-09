‘Niets doet vermoeden dat je hier fantastische pasta kan eten’: de verscholen eetadressen van foodie Julie D’heygere

Julie D’heygere is de bezielster van Think Tomato, het merk van ambachtelijke tomatensaus gemaakt van Belgische kerstomaten. In het dagelijkse leven kookt ze graag gezond, maar als ze buitenshuis eet, geniet ze van Belgische bistroklassiekers zonder kapsones.

La Casa del Cubano chez Stella

“Dit adresje is gekend onder rasechte Gentenaars. Als je dit restaurant passeert, zou je denken dat het een nachtwinkel is: niets doet vermoeden dat je hier fantastische pasta kan eten, bereid door de Italiaanse Stella. Vroeger verkocht haar man hier Cubaanse sigaren (vandaar het eerste deel van de naam), nu heeft zij de boel overgenomen en roert ze vol enthousiasme in de potten. Je eet hier klassiekers zoals arrabbiata, carbonara of bolognese. De pot saus komt mee op tafel zodat je kunt opscheppen tot je genoeg hebt. Kom hier niet voor haute cuisine, wel voor huiselijke Italiaanse keuken.”

Brabantdam 123, 9000 Gent, facebook.com/lacasadelcubanochezstella

Bicho Malo

“Toen ik op een festival stond met onze eigen foodtruck van Think Tomato, leerde ik de sympathieke mensen van dit Mexicaanse restaurant kennen. Sindsdien ga ik vaak naar Bicho Malo. Als je er binnenstapt, kom je in een andere wereld terecht. De enthousiaste barman deelt shotjes tequila uit en je proeft de lekkerste dingen. Zo ben ik verzot op de taco’s en de gegrilde mais. Ook de Padrón-pepers met zure room zijn verslavend lekker. Het idee is dat je allemaal kleine gerechten bestelt die je kunt delen. Bovendien is het vlak bij Ventura, een van onze favoriete cafés in Gent. Als we dan eens zonder kinderen een stapje in de wereld zetten, zitten we meteen in de juiste buurt.”

Serpentstraat 11, 9000 Gent, bichomalo.be



Raam Food

“Bij de start van Think Tomato had ik mijn allereerste opslagruimte in Lokeren. Zo kwam het dat ik ’s middags vaak bij Raam Food belandde. Intussen bevindt mijn stock zich al lang ergens anders, maar ik blijf terugkeren naar Lokeren voor de verrassende keuken van dit restaurant. De kaart wisselt regelmatig en de inspiratie komt uit alle windstreken: ik at er al Thais, Libanees en Italiaans. Ook de klassieke bistrogerechten zoals een goed gebakken steak of een frisse caesarsalade zijn hier top. Het is bovendien een perfecte plek voor een snelle zakenlunch. Het restaurant zit in een charmant huis met een grote tuin, in de zomer eet je hier heerlijk buiten.”

Gentse Steenweg 136, 9160 Lokeren, raamfood.be



Bistro Chou

“Ik ben fan van een eenvoudige keuken. Je maakt me blij met een goede steak tartaar of een vol-au-vent. Daarom raadde mijn schoonbroer die in Knokke woont me dit restaurant aan. Het is een verborgen parel: met de geblokte tafellakens en gemoedelijke sfeer lijkt het wel alsof je bij je oma op bezoek bent. Je eet hier een dampende pot mosselen of een steak met friet en een royale kom saus. De wijn mag je zelf uitkiezen uit een grote wijnkast waar alle flessen uitgestald staan. Bestel bij het aperitief zeker een bordje charcuterie: ik smul van de schijfjes witte pens met pittige mosterd.”

Smedenstraat 119, 8300 Knokke-Heist, 050 65 84 24