Minipuffer of maximantel? 28 winterjassen

Nu de winter bijna officieel van start gaat, heb je misschien wel zin in een nieuwe warme cocon om de koudste maanden te overbruggen. Van minipuffer tot maximantel: 28 winterjassen ter inspiratie.

Als er een kledingstuk is waarin je (buitenshuis) de meeste tijd doorbrengt, is het wel dit. De puffy en fluffy winterjassen verwarmen ons al enkele winters, en kunnen nog minstens een seizoen mee. De heerlijke slaapzakjas krijgt echter gezelschap van (ultra)korte donsjassen, al dan niet in een knallende kleur. Ook de snit van de faux fur exemplaren volgt andere trends, van bomber tot lange mantel.

Zwarte klassieker

Dé grote trend is echter de comeback van de klassieke winterjassen. Wat de lange zwarte mantel betreft, zagen trendanalisten al bij het begin van de herfst een flinke stijging in de online zoekopdrachten. Dat lang kan gerust letterlijk genomen worden, sommige exemplaren reiken tot aan de grond. Je vindt zo’n donkere maxi-jas in alle mogelijke uitvoeringen: gewatteerd, in kasjmier of – nog een grote trend: in (nep)leer of met een geknoopte riem.

Nieuwkomer

In het kielzog van de classic core, doet elke klassiekere cut het trouwens goed. En in andere kleuren dan zwart, zoals grijs, beige, chocoladebruin of zelfs knalrood. Wel nieuw is een soort van hybride model dat twee populaire items combineert: de grote sjaal én de ingetogen mantel. Hoe het klimaat in 2024 eruit zal zien, is koffiedikkijken. Maar verwacht je geen ijskoude winter of kijk je alvast uit naar de lente, dan kun je weinig misdoen met een oversized blazer, in een formaat dat ook prima over die dikke wintertrui past.