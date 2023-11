Als creatief directeur van Y/Project en Diesel toont Glenn Martens steeds veel durf. Op zijn veertigste wil de Bruggeling in Parijs ook op privévlak wat meer tijd voor zichzelf durven nemen.

“Ik zeg al twee jaar dat ik veertig ben, gewoon om mezelf voor te bereiden. Normaal gezien vier ik mijn verjaardag niet te veel omdat ik in mijn leven al veel gefeest heb. Dit jaar maakte ik samen met vrienden een tochtje op de Seine en bracht een feestbus ons nadien naar mijn huis, waar chef Mathieu Canet – de vriend van ontwerpster Stephanie D‘heygere – kookte voor veertig gasten. Nadien werd mijn huis omgetoverd tot een club waar we met 150 mensen tot de volgende middag hebben doorgedanst. C’était cool.

Mijn pad is nu uitgestippeld, in tegenstelling tot 10 jaar geleden.

Psychologisch heb ik het gevoel dat veertig een mijlpaal is. Je bent meer verankerd: ik weet wie ik ben en waar ik naartoe ga. Mijn pad is goed uitgestippeld, in tegenstelling tot tien jaar geleden. Ik ervaar dan ook een gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen dat ik vroeger niet had. Toch heb ik genoten van alle fasen in mijn leven, zelfs toen ik in een flat van twaalf vierkante meter woonde in Parijs zonder zekerheden over morgen.

De fouten die ik moest maken heb ik gemaakt en geaccepteerd, ze maakten me de persoon die ik vandaag ben. Dan denk ik vooral aan slechte creatieve keuzes: ik was soms te radicaal en dan weer niet radicaal genoeg.

Nu zit ik in een fase waarin het ondanks mijn verantwoordelijkheden tijd wordt om meer aan mezelf te denken. Ook al heb ik het geluk dat mijn werk mijn passie is, ik heb er veel voor opgeofferd en werk vaak veertien uur per dag. Ik moet mezelf naar voren durven te schuiven: meer weekends vrij nemen, sporten, films kijken en nieuwe muziek ontdekken. Dat probeer ik beetje bij beetje voor elkaar te krijgen. En wat betreft mijn werk? Ik ben ontzettend trots op wat we hebben bereikt met Y/Project. We zijn op de goede weg, ik wil blijven gaan en blijven zoeken. Uiteindelijk is dat de definitie van eeuwige jeugd.”