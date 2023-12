Chic in een trek: 22 jurken die vragen om een feest

De uitnodigingen zijn buiten (of binnen), menu’s gepland, de pakjes geregeld. En misschien stop je jezelf ook graag in een feestelijk kleedje? Van quiet luxury tot discobal: 22 jurken om het jaar in stijl af te sluiten.

In de feestcollecties keren veel trends terug die deze winter ook het doordeweekse straatbeeld vullen. Mini-jurken met sixties-allures, snits en paletten die knipogen naar de nineties en het tweespalt quiet luxury – dopamine dressing, geraffineerd versus uitbundig. Daarnaast worden veel klassieke (en dus duurzamere) jurken nieuw leven ingeblazen met onverwachte combinaties en een frisse (feest)styling. Daar duikt ook the little – of langere – black dress weer op, van slip- tot wrapdress. Wordt het vestimentair een knallende, korte of stille nacht? Met deze jurken ben je in een trek klaar voor het feest.

Mini-jurk, maxi effect

Life in multicolor

Niet zo basic zwart