Oversized sjaals en ingetogen luxe: 15 catwalktrends voor de herfst

Chef mode Ellen De Wolf selecteert de vijftien catwalktrends van het seizoen. En die zijn opvallend ingetogen: op stijl staat geen logo.

In december vorig jaar overleed de ‘queen of punk’, Vivienne Westwood. Ze werd 81. Vijftig jaar lang drukte de Britse ontwerpster haar stempel op de mode. Ze hield van straffe statements, zowel op de catwalk als ernaast. Ook na haar dood leeft haar rebelse stijl verder, net als haar motto: ‘Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity.’ Het citaat is al een jaar of tien oud, maar vatte nooit eerder de algemene teneur van een seizoen zo goed samen.

De kans is groot dat je de belangrijkste trends van dit najaar al in je kleerkast hebt hangen: een lange zwarte jas, een grijze, kasjmieren trui of een oversized, back-to-business krijtstreepkostuum. Dit is namelijk niet het seizoen van de grote vernieuwing. Of van kleren met veel toeters en bellen. Op wat metallic, gekleurde panty’s, veren of een met stras versierde onderbroek na. De uitbundige partywear waar we na de pandemie zo naar verlangden, maakt plaats voor ingetogen, alledaagse kleren, uitgevoerd in eersteklas materialen en sobere kleuren.

Want zelfs de modesector kan de huidige economische en politieke realiteit niet ontkennen. Het is niet het moment voor spektakel, maar voor een terugkeer naar de basis. Voor het eerst in jaren leken de defilés weer om de collecties te gaan en niet om de drang naar clicks en likes. Geen sneeuwstorm, modderpoel of een met schuim bespoten Bella Hadid, dus. “Mode kan voor mij niet langer gezien worden als entertainment,” zei Demna, artistiek directeur van Balenciaga hierover, “maar om de kunst van het kleren maken”.

Niet alleen de shows, ook de kleren vielen op door hun onopvallendheid. Dat is niet per se een slechte zaak. Dit wordt waarschijnlijk niet het seizoen dat we ons jaren later nog zullen herinneren. Het enige wat we zullen overhouden van de herfst-winter 2023 zijn de draagbare, tijdloze kleren die het voortbracht. En is dat niet waar het in essentie om draait?

Grijze muis

Van basiskleur tot blikvanger. Grijs is niet langer saai, maar trendy.

© spotlight.com/launchmetrics

In alle discretie

De opvallendste onopvallende modetrend van het jaar: stille luxe. Chic, ingetogen en zonder logo’s.

© spotlight.com/launchmetrics

Klassiek zwart

Als je dit seizoen één stuk koopt, laat het dan een lange zwarte jas zijn. Het is een investering die nog jaren meegaat.

© spotlight.com/launchmetrics

Viva Vivienne

Eind vorig jaar overleed ontwerpster Vivienne Westwood, de pionier van de punk. Haar rebelse stijl leeft verder op de catwalk.

© spotlight.com/launchmetrics

Working 9 to 5

Benodigdheden voor kantoor: een hemd met smalle das, krijtstreepkostuum en eighties powerblazer met brede schouders.

© spotlight.com/launchmetrics

XL-sjaal

Oversized en warm. De XL-sjaal is het ultieme winteraccessoire.

© spotlight.com/launchmetrics

Zandloper

Het ideale zandloperfiguur – heupen, borsten en een smalle taille – krijg je ook met de hulp van een korset of riem.

© spotlight.com/launchmetrics

Onderbroekenlol

Als je slip te mooi is om weg te stoppen, loop je toch gewoon met de billen bloot.

© spotlight.com/launchmetrics

Edelmetalen

Metallics geven de nodige glans en glamour aan een seizoen gedomineerd door zwart, grijs en donkerbruin.

© spotlight.com/launchmetrics

Vurig rood

Rood zal roze weer van de troon stoten. Het einde van Barbiecore lijkt in zicht.

© spotlight.com/launchmetrics

Winterbloemen

Bloemen bloeien doorgaans in de lente, maar dat weerhoudt designers er niet van om ze ook in de winter te brengen.

© spotlight.com/launchmetrics

Vederlicht

Voel je vrij als een vogel in een look met veren of pluimen.

© spotlight.com/launchmetrics

IJzerwaren

Studs, spijkers of ringetjes. Je kleren versieren doe je dit najaar met accessoires uit de zelfbouwmarkt.

© spotlight.com/launchmetrics

Panty party

Vergeet huidskleur of zwart opaak, panty’s in felle kleuren zijn de trend.

© spotlight.com/launchmetrics

Diep in de zee

Parels, schelpen en glanzend blauw. De zee blijft beroeren.