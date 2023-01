Meer luxe, joggingbroeken en tweedehands: dit brengt 2023 voor de modesector

Ieder jaar publiceren The Business of Fashion en McKinsey samen een rapport over de staat van de modesector. In de zevende editie van hun ‘State of Fashion’-rapport nemen ze de belangrijkste thema’s voor 2023 onder de loep. Van casual mode tot slow fashion: dit brengt het komende jaar voor de sector.

Modeleiders zijn angstig over toekomst

Ook de modesector wordt niet gespaard van de angst voor inflatie, afnemend consumentenvertrouwen en de oorlog in Oekraïne. Hoewel de wereldwijde modesector in 2021 en 2022 opveerde, zorgt de huidige economische onrust en de oorlog in Oekraïense voor veel meer onzekerheid. Modeleiders zijn volgens het ‘State of Fashion’-rapport dan ook overwegend pessimistisch over het komende jaar en verwachten dat een aantal uitdagingen hun bedrijf en klanten negatief zullen beïnvloeden. In de BoF-McKinsey State of Fashion 2023 bevraging zei 84 procent van de industrieleiders dat ze verwachten dat de marktomstandigheden in 2023 zullen verslechteren of gelijk zullen blijven.

De vooruitzichten voor 2023 verschillen per regio en per continent. In de VS, dat beter beschermd is tegen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Covid-19, verwacht 61 procent van de leidinggevenden in 2023 dezelfde of betere omstandigheden dan in 2022. Europese en Aziatische modeleiders waren het meest pessimistisch: respectievelijk 64 en 53 procent verwachtte een verslechtering van de omstandigheden.

© Getty

Om de gevolgen van de inflatie te verzachten, stelt meer dan 60 procent van de modeleiders dat ze de inkoopovereenkomsten willen optimaliseren of opnieuw onderhandelen. Daarnaast zegt ongeveer twee derde van de leidinggevenden nearshoring (het verplaatsen van de productie dichter bij de thuismarkt) te overwegen om zich aan te passen aan de onvoorspelbare vraag van de consument.

Minder opties

Om hun kosten te drukken wil 75 procent de leiders het aanbod vereenvoudigen door het aantal producten en stijlen te verminderen. Veel modeleiders verwachten ook dat klanten zullen overstappen op goedkopere producten. Zo is bijna 60 procent van de respondenten van plan het aandeel van lager geprijsde artikelen in hun assortiment te vergroten.

Tegelijkertijd zegt bijna driekwart van de leidinggevenden van plan te zijn de prijzen van hun producten te verhogen. Van de respondenten voorziet 10 procent prijsverhogingen van meer dan 10 procent.

Luxesector zal boost kennen

De luxesector zal waarschijnlijk geen last hebben van de daling in verkoop. Rijke consumenten en toeristen uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten zullen minder last hebben van de inflatie en dus blijven shoppen in het luxesegment. Ook verwacht het rapport dat de Europese verkoop van luxegoederen zal groeien.

Op basis van McKinsey Fashion Growth Forecasts wordt verwacht dat de verkoop van het luxesegment in 2023 zal groeien met 5 tot 10 procent.

Joggingbroeken en zachte truien blijven populair

In 2023 verwachten leiders in de modewereld een voortzetting van de trend rond casual kleding die tijdens de pandemie is ingezet omdat meer mensen zijn beginnen thuiswerken. Casual wear, gevolgd door sportkleding en sneakers, zijn de categorieën waar leidinggevenden het grootste groeipotentieel zien. De modebonzen verwachten dat mensen dit soort kleding zullen blijven kopen, en veel minder gaan grijpen naar formele schoenen en sieraden. Toch hopen en verwachten ze wel wat meer feestkleding te verkopen, aangezien trouwfeesten en andere feestjes weer volop georganiseerd worden na de pandemie.

Duurzaamheid moet serieus worden genomen

Ondanks de economische uitdagingen die in het verschiet liggen, blijft verduurzamen prioritair. Een deel van de bevraagde mode-executives zegt dat ze zich blijft richten op duurzaamheidsprojecten. 16 procent noemt deze projecten zelfs als de belangrijkste kans voor 2023.

Terwijl de industrie blijft worstelen met haar schadelijke ecologische en sociale impact, kijken consumenten, regelgevende instanties en andere belanghebbenden steeds kritischer naar de manier waarop merken communiceren over hun duurzaamheid.

© Getty

Consumentenwaakhonden in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben geoordeeld dat een aantal opvallende marketingcampagnes van grote merken misleidend waren. Als merken het label van ‘greenwashing’ willen vermijden, moeten ze laten zien dat ze zinvolle en geloofwaardige veranderingen doorvoeren en zich houden aan de nieuwe wetten rond duurzaamheid. Regelgevende instanties stellen dat de bestaande definities over duurzame mode ontoereikend en in veel gevallen misleidend zijn. Beleidsmakers vragen daarom dat merken hun verantwoordelijkheid nemen. Misstappen kunnen voor merken niet alleen leiden tot reputatieschade, maar ook wettelijke of juridische stappen en boetes.

In Frankrijk moeten merken volgens de in 2023 verwachte wetgeving ‘koolstoflabels’ toevoegen aan kleding en textiel, waarop een milieuscore van A tot E wordt vermeld om consumenten te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over wat ze wel of niet in hun kledingkast willen.

Ook klanten pikken misleidende communicatie niet zomaar en gaan actief op zoek naar eerlijke, tragere mode. Brandwatch dook in de zoekmachines en ontdekte dat ‘duurzaam gemaakt’ en ‘slow fashion’ trending onderwerpen zijn. Een kwart van de consumenten in het Verenigd Koninkrijk zegt dat hun aankoopbeslissingen worden gedreven door duurzaamheid, wat een breder patroon in verschillende landen weerspiegelt. 80 procent van de consumenten in een Amerikaanse enquête zei dat duurzaamheid een belangrijke factor was bij het kiezen van een modemerk om te winkelen. In een ander onderzoek uit 2021 in India zei 94 procent van de van de consumenten dat ze bereid zijn hoge prijzen te betalen voor “ethische” producten. Jongere consumenten zijn vooral gemotiveerd door bezorgdheid over duurzaamheid: de helft van de Chinese Gen-Z shoppers zei dat ze ernaar streefden minder fast fashion te kopen in een recente enquête over duurzame consumptie.

De collecties van het jonge Belgische label Les Vilains ontdek je steevast eerst in hun virtuele shop in de metaverse. © Les Vilains

Metaverse & web3 nog geen topprioriteit

Slechts 3 procent van de respondenten noemde web3 (het ‘nieuwe internet’, waarin concepten als decentralisatie en blockchain-technologieën zijn verwerkt) als een topthema voor 2023. Het is nog geen topprioriteit, hoewel metaverse-gerelateerde initiatieven de komende jaren waarschijnlijk een steeds grotere rol zullen spelen in de sector. Executives zijn voorlopig meer gericht op het aanpakken van uitdagingen op korte termijn voor hun bedrijven. Ze hebben met andere woorden andere katjes te geselen voor ze zich volledig storten op innovaties zoals de metaverse.

Genderfluïde mode

Genderfluïde mode wordt steeds populairder door de veranderende houding van de consument ten opzichte van genderidentiteit en -expressie. Voor veel merken en winkeliers zal de vervaging van de grenzen tussen mannen- en vrouwenmode betekenen dat ze hun manier van ontwerpen, kleding in de markt zetten en winkelervaring moeten herzien.

Ook Brandwatch gelooft dat genderfluïde mode populairder wordt. ‘De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van de terugkeer van boyfriend jeans, cargo broeken en toonden verschillende modemerken dat ze diversiteit en inclusiviteit omarmen.’ Belangrijk voor deze trend is dat beroemdheden zoals Harry Styles genderfluïde mode omarmen.

Herstellen is hot: geef kleding een tweede leven © Getty

Herverkoop, reparaties & verhuur in opmars

In het Engels wordt verwezen naar de 3 R’s: resale, rental & repair. Het rapport stelt dat modemerken deze modellen moeten integreren om hun klanten verantwoorde en betaalbare opties aan te bieden. Louter nieuwe producten maken en verkopen zonder na te denken over het herstellen, doorverkopen of verhuren is volgens het rapport geen goede zet.

Zeker voor feestelijke kleding zitten er grote kansen in herverkoop en verhuur. Terwijl de dress code op kantoren en evenementen waarschijnlijk meer casual wordt, kunnen speciale gelegenheden net gedomineerd worden door opvallende outfits. Merken en bedrijven kunnen hierop inspelen door dit soort kleding te verhuren of tweedehands looks aan te bieden. Volgens een Kantar-onderzoek uit 2022 waren shoppers vooral geneigd formele en feestelijke heren- en dameskleding te huren.

De huurmarkt zal tegen 2025 naar schatting 2,1 miljard dollar waard zijn, waarbij de groei deels wordt gestimuleerd door de vraag naar elegante outfits.

In België kan kleding huren bij het online platform Dressr. Je kunt kiezen tussen een abonnement of eenmalige huur. Bestellen kan online, maar passen kan ook op woensdagen in de showroom.