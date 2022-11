Weekend tipt: bij deze winkels kan je terecht voor herstellingen van kleding en accessoires

De meest duurzame jas, rugzak of wandelschoen is degene die je al hebt. Maar wat als er iets aan stuk is? Decathlon, JBC en A.S. Adventure bieden een hersteldienst aan zodat jouw geliefde item een langer leven beschoren is.

De meeste mensen hopen jarenlang plezier te hebben van hun favoriete kleding. Helaas slaat het noodlot soms toe in de vorm van een scheur of kapotte rits, waardoor deze spullen worden afgedankt. In Europa werpen we ieder jaar gemiddeld meer dan tien kilogram textiel weg per persoon.



Zelf kleding herstellen gebeurt minder dan vroeger en een goed naaiatelier of handige hersteldienst in de buurt vinden loopt niet altijd van een leien dakje. Merken en retailers spelen hierop in door eigen hersteldiensten aan te bieden. Wij lichten drie nieuwe lokale initiatieven toe.

Decathlon herstelt kleding, rugzakken, tassen en tenten

Decathlon heeft een eigen hersteldienst voor kleding, rugzakken, tassen en tenten gelanceerd. De sportretailer biedt de optie om kapotte items binnen te brengen in één van de 35 Decathlon winkels in België om een kapotte rits, gescheurde naad of velcro te laten herstellen. Ook als je de kleding, rugzak of tas niet bij Decathlon kocht kan je gebruik maken van deze dienst.

Alle herstellingen gebeuren in het depot in Willebroek. Na maximaal tien dagen halen klanten hun artikel opnieuw op in de winkel waar ze het binnenbrachten. CiLAB, het circulair textiellab uit Mechelen, zal de herstellingen van Decathlon uitvoeren en medewerkers van Decathlon ook opleiden tot hersteller. Het Mechelse bedrijf geeft kansengroepen de mogelijkheid om op onze arbeidsmarkt aan de slag te gaan en is gespecialiseerd in het herstellen en upcyclen van kleding en accessoires.



Shawkat van CiLAB



Fietsen laten herstellen kon al langer bij Decathlon en er was ook al de optie om oud sportmateriaal terug te verkopen aan de keten, zodat zij het tweedehands opnieuw kunnen aanbieden. Voor wie sportmateriaal maar een korte periode nodigt heeft, zorgt de keten ook voor een verhuurservice. Nu voegt Decathlon dus een hersteldienst toe, zodat er nog minder spullen moeten worden afgedankt.



Meer info via decathlon.be

A.S. Adventure onderhoudt en herstelt wandelschoenen

Na een eigen wasservice voor technische kleding en slaapzakken, een kledinghersteldienst en schoenonderhoud lanceerde A.S. Adventure recent ook een in-house schoenhersteldienst. Twee schoenmakers herstellen voltijds wandelschoenen in het schoenatelier in Hoboken.

Schoenenhersteldienst A.S. Adventure

Van losse veterhaakjes en algemeen stikwerk tot volledige herzolingen, het schoenatelier van A.S. Adventure geeft je trouwe stappers een tweede leven. De herstellingen worden verzorgd door een duo van schoenmakers en gepassionerde wandelaars: Nancy Huyghe en Sonia Beltran. Beide vrouwen hadden al de nodige ervaring, maar werden uitgebreid opgeleid door specialisten en kunnen steeds beroep doen op ervaren coaches tijdens hun herstellingen.

Klik hier voor meer info over de verschillende producten die ze kunnen herstellen bij A.S. Adventure en de prijzen.

Winkel van JBC op de Antwerpse Meir herstelt kleding

Het Belgisch familiebedrijf JBC opende recent de deuren van zijn nieuwe winkel op de Antwerpse Meir. Het nieuwe filiaal staat volledig in teken van het tweede leven van kledij. Met een Repair Corner, waar klanten hun kleding kunnen laten herstellen of vermaken, een tweeledige inzamelbox om kledingstukken door te geven of items voor downcycling en meubels gemaakt van gerecycleerde materialen maakt JBC zijn klanten ervan bewust dat kledij nog een leven heeft, ook nadat het werd afgedragen.

Repair Corner JBC

De Repair Corner zal elke maandag, woensdag, zaterdag en koopzondag geopend zijn. Tegen een kleine vergoeding tussen 1,5 euro en 18 euro kunnen shoppers en voorbijgangers hun kledij binnenbrengen in de Repair Corner in de JBC-winkel en laten repareren, van een knoop aanzetten, tot het vervangen van een rits. De kledingstukken mogen ook van andere merken zijn.

Naast de Repair Corner heeft het JBC-filiaal op de Meir ook een Studio Unique Corner voorzien. Hier kunnen klanten hun sweater of baby items ter plaatse laten personaliseren met een geborduurde naam.

In de Studio Soigneur Corner vinden klanten ook onderhoudsproducten van de lokale merken Brauzz, Nanex en Guppy friend, die helpen om kledij langer te dragen.



Meer info via jbc.be